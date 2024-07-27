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    «Кайрат» будет торопиться

    «Шахтер» Караганда — «Кайрат». Прогноз и ставки (к. 2.25) на футбол, чемпионат Казахстана, 27 июля 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Шахтер» Караганда — «Кайрат»
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    «Кайрат»
    27 июля в 15-м туре чемпионата Казахстана по футболу сыграют «Шахтер» Караганда и «Кайрат». Начало игры — в 16:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Шахтер» Караганда — «Кайрат», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Казахстан. Премьер-лига 27 Июля 2024 года

    Шахтёр Крг

  • Караганда
    •  Шахтёр Крг 16:00 Кайрат

    Кайрат

  • Казахстан. Премьер-лига
    •

    «Шахтер» Караганда

    Турнирное положение: Карагандинцам предстоит непростая борьба за выживание в элите. На данный момент команда расположилась на 13 месте турнирной таблицы.

    При этом «Шахтер» Караганда в 13 матчах чемпионата победил всего 2 раза. Да и забила команда всего 5 мячей, и это худший показатель в лиге.

    Последние матчи: В двух своих последних матчах команда набрала всего 1 балля. Да и по игре «горняки» выглядят крайне бледно.

    В предыдущем туре команда подписала мировую с «Жетысу» (0:0). А вот до того «горняки» по всем статьям уступили «Кызылжару» (0:2).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Шахтер» Караганда выиграл лишь однажды. В этих поединках игроки команды забили 4 мяча при 8 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: на нынешнем отрезке команда выглядит откровенно слабо. Да и в плане реализации у карагандинцев имеются заметные сложности.

    Матчи против «Кайрата» для команды традиционно складываются крайне неудачно. В 5 последних очных поединках «Шахтер» Караганда проиграл 3 раза при 2 паритетах.

    Очевидно, что номинальные хозяева постараются отобрать очки у одного из лидеров чемпионата. Вот только «Кайрат» «горняки» не могут обыграть уже 4 года.

    «Кайрат»

    Турнирное положение: Алмаатинцы явно намерены побороться за чемпионский титул. На текущий момент команда находится на 3 месте турнирной таблицы.

    Причем «Кайрат» в 13 матчах чемпионата добыл всего 6 побед. Да и забивает команда в среднем чуть более гола за матч — 17 забитых мячей.

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    • Последние матчи: в минувшем туре команда Александра Кержакова потеряла 2 очка. Алмаатинцы не сумели одолеть «Женис» (1:1).

    После того команда в Кубке лиги разгромила «Тараз» (3:0). Зато в чемпионате Казахстана алмаатинцы переиграли «Астану» (3:1).

    Вообще же, «Кайрат» в 5 своих последних матчах добыл 2 победы. Забила в них команда Кержакова 8 мячей при 4 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: на данном этапе команда выглядит вполне прилично. Да и отставание от 1 места составляет всего 3 очка.

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    Плюс ко всему, алмаатинцам трудновато даются победы. Да и пропускает команда в среднем гол за матч — 12 мячей в 13 поединках.

    Причем «Кайрат» слишком зависим от формы своих лидеров. Валерий Громыко и Жоау Паулу настреляли по 5 мячей в нынешнем чемпионате Казахстана.

    Нет сомнений, что гродненцы постараются не отстать от дуэта лидеров. Да и по игре «Кайрат» выглядит в разы мощнее оппонента.

    Статистика для ставок

    • Карагандинцы выиграли всего 2 матчах чемпионата

    • «Кайрат» уже более 4 лет не проигрывает «горнякам»

    • «Шахтер» Караганда забивает реже всех в лиге — всего 5 мячей

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Кайрат» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.76. Ничья оценена в 3.76, а победа оппонента — в скромные 4.34.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с достаточно сходными коэффициентами — 1.83 и 1.93.

    Прогноз: Номинальные гости выглядят монолитнее оппонента, и уж точно сыграют с позиции силы.

    Команда Кержакова явно намерена побороться за золотые медали, и наверняка быстро вскроет оборону аутсайдера.

    Ставка: Победа «Кайрата» в 1 тайме за 2.25.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке забить сможет лишь один из оппонентов.

    Ставка: Обе не забьют за 2.04

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