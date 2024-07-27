Шахтёр Крг
Кайрат
«Шахтер» Караганда
Турнирное положение: Карагандинцам предстоит непростая борьба за выживание в элите. На данный момент команда расположилась на 13 месте турнирной таблицы.
При этом «Шахтер» Караганда в 13 матчах чемпионата победил всего 2 раза. Да и забила команда всего 5 мячей, и это худший показатель в лиге.
Последние матчи: В двух своих последних матчах команда набрала всего 1 балля. Да и по игре «горняки» выглядят крайне бледно.
В предыдущем туре команда подписала мировую с «Жетысу» (0:0). А вот до того «горняки» по всем статьям уступили «Кызылжару» (0:2).
Вообще, в 5 своих последних матчах «Шахтер» Караганда выиграл лишь однажды. В этих поединках игроки команды забили 4 мяча при 8 пропущенных.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: на нынешнем отрезке команда выглядит откровенно слабо. Да и в плане реализации у карагандинцев имеются заметные сложности.
Матчи против «Кайрата» для команды традиционно складываются крайне неудачно. В 5 последних очных поединках «Шахтер» Караганда проиграл 3 раза при 2 паритетах.
Очевидно, что номинальные хозяева постараются отобрать очки у одного из лидеров чемпионата. Вот только «Кайрат» «горняки» не могут обыграть уже 4 года.
«Кайрат»
Турнирное положение: Алмаатинцы явно намерены побороться за чемпионский титул. На текущий момент команда находится на 3 месте турнирной таблицы.
Причем «Кайрат» в 13 матчах чемпионата добыл всего 6 побед. Да и забивает команда в среднем чуть более гола за матч — 17 забитых мячей.
Последние матчи: в минувшем туре команда Александра Кержакова потеряла 2 очка. Алмаатинцы не сумели одолеть «Женис» (1:1).
После того команда в Кубке лиги разгромила «Тараз» (3:0). Зато в чемпионате Казахстана алмаатинцы переиграли «Астану» (3:1).
Вообще же, «Кайрат» в 5 своих последних матчах добыл 2 победы. Забила в них команда Кержакова 8 мячей при 4 пропущенных.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: на данном этапе команда выглядит вполне прилично. Да и отставание от 1 места составляет всего 3 очка.
Плюс ко всему, алмаатинцам трудновато даются победы. Да и пропускает команда в среднем гол за матч — 12 мячей в 13 поединках.
Причем «Кайрат» слишком зависим от формы своих лидеров. Валерий Громыко и Жоау Паулу настреляли по 5 мячей в нынешнем чемпионате Казахстана.
Нет сомнений, что гродненцы постараются не отстать от дуэта лидеров. Да и по игре «Кайрат» выглядит в разы мощнее оппонента.
Статистика для ставок
- Карагандинцы выиграли всего 2 матчах чемпионата
- «Кайрат» уже более 4 лет не проигрывает «горнякам»
- «Шахтер» Караганда забивает реже всех в лиге — всего 5 мячей
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Кайрат» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.76. Ничья оценена в 3.76, а победа оппонента — в скромные 4.34.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с достаточно сходными коэффициентами — 1.83 и 1.93.
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Прогноз: Номинальные гости выглядят монолитнее оппонента, и уж точно сыграют с позиции силы.
Команда Кержакова явно намерена побороться за золотые медали, и наверняка быстро вскроет оборону аутсайдера.
Ставка: Победа «Кайрата» в 1 тайме за 2.25.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке забить сможет лишь один из оппонентов.
Ставка: Обе не забьют за 2.04