27 июля в 15-м туре чемпионата Казахстана по футболу сыграют «Шахтер» Караганда и «Кайрат». Начало игры — в 16:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Шахтер» Караганда — «Кайрат», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Шахтер» Караганда

Турнирное положение: Карагандинцам предстоит непростая борьба за выживание в элите. На данный момент команда расположилась на 13 месте турнирной таблицы.

При этом «Шахтер» Караганда в 13 матчах чемпионата победил всего 2 раза. Да и забила команда всего 5 мячей, и это худший показатель в лиге.

Последние матчи: В двух своих последних матчах команда набрала всего 1 балля. Да и по игре «горняки» выглядят крайне бледно.

В предыдущем туре команда подписала мировую с «Жетысу» (0:0). А вот до того «горняки» по всем статьям уступили «Кызылжару» (0:2).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Шахтер» Караганда выиграл лишь однажды. В этих поединках игроки команды забили 4 мяча при 8 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: на нынешнем отрезке команда выглядит откровенно слабо. Да и в плане реализации у карагандинцев имеются заметные сложности.

Матчи против «Кайрата» для команды традиционно складываются крайне неудачно. В 5 последних очных поединках «Шахтер» Караганда проиграл 3 раза при 2 паритетах.

Очевидно, что номинальные хозяева постараются отобрать очки у одного из лидеров чемпионата. Вот только «Кайрат» «горняки» не могут обыграть уже 4 года.

«Кайрат»

Турнирное положение: Алмаатинцы явно намерены побороться за чемпионский титул. На текущий момент команда находится на 3 месте турнирной таблицы.

Причем «Кайрат» в 13 матчах чемпионата добыл всего 6 побед. Да и забивает команда в среднем чуть более гола за матч — 17 забитых мячей.

Последние матчи: в минувшем туре команда Александра Кержакова потеряла 2 очка. Алмаатинцы не сумели одолеть «Женис» (1:1).

После того команда в Кубке лиги разгромила «Тараз» (3:0). Зато в чемпионате Казахстана алмаатинцы переиграли «Астану» (3:1).

Вообще же, «Кайрат» в 5 своих последних матчах добыл 2 победы. Забила в них команда Кержакова 8 мячей при 4 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: на данном этапе команда выглядит вполне прилично. Да и отставание от 1 места составляет всего 3 очка.

Плюс ко всему, алмаатинцам трудновато даются победы. Да и пропускает команда в среднем гол за матч — 12 мячей в 13 поединках.

Причем «Кайрат» слишком зависим от формы своих лидеров. Валерий Громыко и Жоау Паулу настреляли по 5 мячей в нынешнем чемпионате Казахстана.

Нет сомнений, что гродненцы постараются не отстать от дуэта лидеров. Да и по игре «Кайрат» выглядит в разы мощнее оппонента.

Статистика для ставок

Карагандинцы выиграли всего 2 матчах чемпионата

«Кайрат» уже более 4 лет не проигрывает «горнякам»

«Шахтер» Караганда забивает реже всех в лиге — всего 5 мячей

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Кайрат» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.76. Ничья оценена в 3.76, а победа оппонента — в скромные 4.34.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с достаточно сходными коэффициентами — 1.83 и 1.93.

Прогноз: Номинальные гости выглядят монолитнее оппонента, и уж точно сыграют с позиции силы.

Команда Кержакова явно намерена побороться за золотые медали, и наверняка быстро вскроет оборону аутсайдера.

Ставка: Победа «Кайрата» в 1 тайме за 2.25.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке забить сможет лишь один из оппонентов.

Ставка: Обе не забьют за 2.04