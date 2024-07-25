Жальгирис
Пафос
«Жальгирис»
Турнирная таблица: «Жальгирис» выступает в Лиге конференций, как серебряный призёр чемпионата на внутренней арене. Команда набрала 58 очков. Выше в турнирной таблице расположился «Паневежис».
Последние матчи: В первом отборочном раунде Лиги конференций «Жальгирис» одержал победу над финским коллективом ВПС (1:0 — дома, 2:1 — в гостях).
Жальгирис — Пафос: коэффициенты букмекеров
Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных на матч нет.
Прошлый евросезон: В прошлом евросезоне «Жальгирис» играл во всех еврокубках. В Лиге чемпионов литовцы обыграли македонскую «Стругу», но уступили турецкому «Галатасараю». Потом было ещё два противостояния, в которых «Жальгирис» не смог одолеть своих оппонентов: в Лиге Европы было поражение от «Хеккена» из Швеции, а в Лиге конференций — от венгерского «Ференцвароша».
«Пафос»
Турнирная таблица: Новый сезон на Кипре ещё не стартовал, первую игру чемпионата «Пафос» проведёт против дома против клуба «Неа Саламина» 24 августа. Путёвку в еврокубки клуб завоевал после победы в Кубке страны, обыграв «Омонию» в финале со счётом 3:0.
Последние матчи: Еврокампанию «Пафос» начал с Лиги Европы, киприоты потерпели крупное фиаско в противостоянн со шведским «Эльфсборгом» (2:5 — дома, 0:3 — в гостях).
Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных на матч нет.
Прошлый евросезон: В сезоне 2023/2024 «Пафос» в еврокубках не участвовал.
Статистика для ставок
- «Пафос» в еврокубках 2023/2024 не участвовал
- Победная серия «Жальгириса» состоит из двух матчей
- «Жальгирис» и «Пафос» ранее не встречались
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Жальгирис» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.57. Ничья оценена в 3.20, а победа «Пафоса» — в 2.72.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 2.05 и 1.75 соответственно.
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Прогноз: «Жальгирис» фаворит пары и к поединку против кипрского оперника подходит в боевом составе, так что можно рискнуть и сыграть на победе команды из Литвы.
Ставка: Победа «Жальгириса» с форой (0) с коэффициентом 1.84.
Прогноз: Также можно сыграть на том, что обе команды смогут отличиться.
Ставка: Обе забьют с коэффициентом 1.78.