ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Лени ЙороПрыжок через Ла-Манш. Как Франция стала любимым трансферным рынком АПЛ Килиан МбаппеНовая эпоха. В каком состоянии «ПСЖ» подходит к сезону Александр СоболевНа перепутье двух столиц. «Спартак» и «Зенит» близки к сделке по Соболеву
    Все новости спорта

    «Жальгирис» добьётся успеха на своём поле?

    «Жальгирис» — «Пафос». Прогноз и ставки (к. 1.84) на футбол, Лига конференций, 25 июля 2024 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Лигу конференций Прогнозы на Жальгирис Календарь Лиги конференций
    Прогноз и ставки на «Жальгирис» — «Пафос»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Жальгирис» — «Хеккен». Лига Европы, сезон 2023/2024
    Во втором отборочном раунде Лиги конференций 25 июля пройдет матч «Жальгирис» — «Пафос». Начало — в 19:00 Ставка и прогноз на матч «Жальгирис» — «Пафос», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
    ×
    Футбол. Лига конференций. Квалификация 25 Июля 2024 года

    Жальгирис

  • Вильнюс
    •  Жальгирис 19:00 Пафос

    Пафос

  • Пафос
    •

    «Жальгирис»

    Турнирная таблица: «Жальгирис» выступает в Лиге конференций, как серебряный призёр чемпионата на внутренней арене. Команда набрала 58 очков. Выше в турнирной таблице расположился «Паневежис».

    Последние матчи: В первом отборочном раунде Лиги конференций «Жальгирис» одержал победу над финским коллективом ВПС (1:0 — дома, 2:1 — в гостях).

    Жальгирис — Пафос: коэффициенты букмекеров

    Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных на матч нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Прошлый евросезон: В прошлом евросезоне «Жальгирис» играл во всех еврокубках. В Лиге чемпионов литовцы обыграли македонскую «Стругу», но уступили турецкому «Галатасараю». Потом было ещё два противостояния, в которых «Жальгирис» не смог одолеть своих оппонентов: в Лиге Европы было поражение от «Хеккена» из Швеции, а в Лиге конференций — от венгерского «Ференцвароша».

    «Пафос»

    Турнирная таблица: Новый сезон на Кипре ещё не стартовал, первую игру чемпионата «Пафос» проведёт против дома против клуба «Неа Саламина» 24 августа. Путёвку в еврокубки клуб завоевал после победы в Кубке страны, обыграв «Омонию» в финале со счётом 3:0.

  • Илич не сделал работу над ошибками. «Рубин» разбил «Пари НН» в Нижнем Новгороде
  • Обзор спортивных СМИ на победу «Рубина» в результативном матче РПЛ с «Пари НН»
  • Вчера

    • Последние матчи: Еврокампанию «Пафос» начал с Лиги Европы, киприоты потерпели крупное фиаско в противостоянн со шведским «Эльфсборгом» (2:5 — дома, 0:3 — в гостях).

    Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных на матч нет.

    200ИгратьБонус по промокоду LIVESBEUstarda 100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle

    Прошлый евросезон: В сезоне 2023/2024 «Пафос» в еврокубках не участвовал.

    Статистика для ставок

    • «Пафос» в еврокубках 2023/2024 не участвовал

    • Победная серия «Жальгириса» состоит из двух матчей

    • «Жальгирис» и «Пафос» ранее не встречались

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Жальгирис» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.57. Ничья оценена в 3.20, а победа «Пафоса» — в 2.72.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 2.05 и 1.75 соответственно.

    Прогноз: «Жальгирис» фаворит пары и к поединку против кипрского оперника подходит в боевом составе, так что можно рискнуть и сыграть на победе команды из Литвы.

    Ставка: Победа «Жальгириса» с форой (0) с коэффициентом 1.84.

    Прогноз: Также можно сыграть на том, что обе команды смогут отличиться.

    Ставка: Обе забьют с коэффициентом 1.78.

    Ещё прогнозы на спорт
    1.90
  • Прогноз на матч Андреева — Бошкович
  • Теннис
  • Сегодня в 10:00
    •  2.46
  • Прогноз на матч Бордо — Саутгемптон
  • Футбол
  • Сегодня в 12:00
    •  2.04
  • Прогноз на матч Серезо Осака — Боруссия Д
  • Футбол
  • Сегодня в 13:15
    •  1.92
  • Прогноз на матч Берреттини — Табило
  • Теннис
  • Сегодня в 15:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Аргентина (U23) — Марокко (U23)
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  2.16
  • Прогноз на матч Узбекистан (U23) — Испания (U23)
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Аванесян — Кристиан
  • Теннис
  • Сегодня в 16:00
    •  2.12
  • Прогноз на матч Струга — Пюник
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  2.50
  • Прогноз на матч Египет (U23) — Доминиканская Республика (U23)
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  2.01
  • Прогноз на матч Гвинея (U23) — Новая Зеландия (U23)
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Рига — Вроцлав
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Мартин — Шан
  • Теннис
  • Сегодня в 19:30
    •  2.19
  • Прогноз на матч Динамо Батуми — Дечич
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  1.79
  • Прогноз на матч Япония (U23) — Парагвай (U23)
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Жальгирис» — «Пафос»: прогноз, ставка (1.84), статистика, коэффициенты букмекеров на матч 25.07.2024. Прогнозы на футбол. «Жальгирис» добьётся успеха на своём поле?
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры