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    Сможет ли румынская команда противостоять «Риеке»?

    «Хунедоара» — «Риека». Прогноз и ставки (к. 2.00) на квалификацию Лиги Европы

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    Прогноз и ставки на «Хунедоара» — «Риека»
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    «Риека»
    25 июля в рамках 1-го матча квалификации Лиги Европы сыграют «Хунедоара» и «Риека». Начало игры — в 21:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Хунедоара» — «Риека», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Товарищеские матчи (клубы) 25 Июля 2024 года

    Хаддерсфилд Таун

  • Товарищеские матчи (клубы)
    •  Хаддерсфилд Таун 14:00 Герта

    Герта

  • Берлин
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    «Хунедоара»

    Положение команды: «Хунедоара» продолжает свой путь в квалификации Лиги Европы. В 1/4 финала отбора команда встретится с «Риекой», которая на бумаге является фаворитом.

    У «Хунедоары» еще не стартовал сезон чемпионата Румынии, сейчас команда будет бороться в ЛЕ. В последних матчах румынский коллектив показывает не самые лучшие результаты.

    Последние матчи: В 1/8 финала отбора ЛЕ «Хунедоара» прошла венгерский «Пакш». В 1-м матче противостояния румынская команда разгромила своего соперника со счетом 4:0, а потом проиграл на своем поле (0:2), но по сумме 2-х встреч прошел дальше.

    В последних 5-и матчах «Хунедоара» выиграла только 1 раз и четырежды проиграла. За этот период команда забила 4 гола (все в 1-м матче) и 9 раз пропустила.

    Прогнозы и ставки на Лигу Европы

    Состояние команды: «Хунедоара» далека от своей оптимальной формы, команда продолжает готовиться к сезону, но румынский коллектив вполне может дать бой «Риеке».

    Несмотря на плохой период, «Хунедоара» в последних 5-и матчах на своем поле выиграла 4 раза при 1-м поражении. В 3-х из 5-и встреч команда пробивала тотал 2.5 больше.

    «Риека»

    Положение команды: «Риека» напрямую попала в четвертьфинал отбора Лиги Европы, являясь одним из фаворитов на победу в квалификации.

    В прошедшем сезоне чемпионата Хорватии «Риека» заняла 2-е место в таблице с 74 очками в активе, отстав от лидера на 8 баллов. По итогам сезона команда попала в зону ЛЕ.

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    • Последние матчи: В прошедшей товарищеской встрече «Риека» сыграла вничью с «Триглав Крань» (1:1), сравняв счет на 86-й минуте. До этого команда проиграла «Зальцбургу» со счетом 0:1.

    В последних 5-и матчах «Риека» по 2 раза победила и проиграла, а также однажды сыграла вничью. За эти встречи команда забила 11 голов при 5-и пропущенных.

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    Состояние команды: «Риека» готовится к новому сезону в своем чемпионате, а также хочет пошуметь в Лиге Европы.

    Интересно, что в одном из последних матчей «Риека» разгромила «Приморье» со счетом 7:1. Все 7 голов забили разные футболисты хорватской команды.

    Статистика для ставок

    • В последних 5-и матчах «Риека» забила 11 голов

    • В последних 5-и встречах на своем поле «Хунедоара» выиграла 4 матча

    • В последних 3-х матчах «Риека» не пробивала тотал 2.5 больше

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Риека» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.60. Ничья оценена в 4.05, а победа «Хунедоары» — в 5.40.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с разными коэффициентами — 1.80 и 2.00.

    Прогноз: Можно предположить, что «Риека» сможет переиграть своего соперника на чужом поле.

    Ставка: Победа «Риеки» с форой (-1) за 2.00.

    Прогноз: Нет предпосылок к тому, что матч получится результативным. Хозяева не смогут поразить ворота соперника.

    Ставка: Обе забьют — нет за 1.95.

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    «Хунедоара» — «Риека»: прогноз, ставка (2.00), статистика, коэффициенты букмекеров на матч 25.07.2024. Прогнозы на футбол. Сможет ли румынская команда противостоять «Риеке»?
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