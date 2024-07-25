25 июля в товарищеском матче по футболу сыграют «Челси» и «Рексхэм». Начало игры — в 05:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Челси» — «Рексхэм», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Челси»

Турнирное положение: «Аристократы» провели очередной неудачный сезон. Команда финишировала на скромном 6 месте в АПЛ.

При этом «Челси» в 38 матчах пропустил в свои ворота аж 63 мяча. А вот атака выглядела ярче — 77 точных выстрелов.

Последние матчи: Лондонцы только начинают серию контрольных матчей. Да и состав «Челси» в первой встрече вряд ли будет оптимальным.

Свой последний на данный момент поединок команда выиграла. В заключительном туре минувшего чемпионата был обыгран «Борнмут» (2:1).

В 5 своих последних матчах «Челси» победил. В этих поединках игроки команды забили 14 мячей при 4 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: К новому сезону команда пока готовилась лишь посредством тренировочного процесса. Да и ряд игроков клуба выступали на Евро.

Интересно, что «Челси» не проигрывает в 6 матчах кряду. Причем в этих поединках лондонцы забивали не менее 2 голов за матч.

Наверняка «аристократы» постараются максимально проявить себя в атаке. Вот только в этой встрече они выступят не в оптимальном составе.

«Рексхэм»

Турнирное положение: «Рексхэм» провел продуктивный минувший сезон. Команда сумела повыситься в классе, выйдя в третий по рангу дивизион.

При этом «Рексхэм» занял 2 место во Второй лиге. Да и забивала команда в среднем чуть менее 2 голов за матч.

Последние матчи: А вот серия контрольных поединков у команды уже началась. Причем в них «Рексхэм» по разу победил и сыграл вничью.

При этом «Рексхэм» разгромил «Хэнли Таун» (5:1). А вот поединок с «Борнмутом» завершился боевым паритетом (1:1).

В 5 своих последних матчах команда разжилась 4 победами. В этих поединках она отличилась 17 мячами при 3 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: Подбор игроков у команды весьма скромный. Да и в плане игровой практики у «Рексхэма» имеется преимущество.

Правда, год назад команда в контрольной встрече была разгромлена лондонцами. В ее воротах побывало 5 безответных мячей.

И уж наверняка «Рексхэм» постарается проявить себя максимально выгодно. Да и дать бой полпреду АПЛ команда мотивирована.

Очевидно, что номинальные гости не будут лишь отсиживаться в тылах. Свои шансы они вполне способны найти в контригре.

Статистика для ставок

«Челси» в среднем забивает 2 гола за матч

«Аристокарты» выиграли в 5 своих последних поединках

«Рексхэм» имеет действующую семиматчевую беспроигрышную серию

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Челси» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.23. Ничья оценена в 6.00, а победа оппонента — в скромные 10.00.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 1.22 и 4.00.

Прогноз: Лондонцы смотрятся монолитнее оппонента, и наверняка будут максимально активны в атаке.

«Аристократы» в последних матчах выглядели симпатично, да и вообще, явно превосходят соперника в классе.

Ставка: ТБ 4.5 за 2.25.

Прогноз: более рискованный прогноз, что забить в этом матче сумеет лишь один из оппонентов.

Ставка: Обе не забьют за 2.25