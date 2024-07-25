Челси
Рексхэм
«Челси»
Турнирное положение: «Аристократы» провели очередной неудачный сезон. Команда финишировала на скромном 6 месте в АПЛ.
При этом «Челси» в 38 матчах пропустил в свои ворота аж 63 мяча. А вот атака выглядела ярче — 77 точных выстрелов.
Челси — Рексхэм: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: Лондонцы только начинают серию контрольных матчей. Да и состав «Челси» в первой встрече вряд ли будет оптимальным.
Свой последний на данный момент поединок команда выиграла. В заключительном туре минувшего чемпионата был обыгран «Борнмут» (2:1).
В 5 своих последних матчах «Челси» победил. В этих поединках игроки команды забили 14 мячей при 4 пропущенных.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: К новому сезону команда пока готовилась лишь посредством тренировочного процесса. Да и ряд игроков клуба выступали на Евро.
Интересно, что «Челси» не проигрывает в 6 матчах кряду. Причем в этих поединках лондонцы забивали не менее 2 голов за матч.
Наверняка «аристократы» постараются максимально проявить себя в атаке. Вот только в этой встрече они выступят не в оптимальном составе.
«Рексхэм»
Турнирное положение: «Рексхэм» провел продуктивный минувший сезон. Команда сумела повыситься в классе, выйдя в третий по рангу дивизион.
При этом «Рексхэм» занял 2 место во Второй лиге. Да и забивала команда в среднем чуть менее 2 голов за матч.
Последние матчи: А вот серия контрольных поединков у команды уже началась. Причем в них «Рексхэм» по разу победил и сыграл вничью.
При этом «Рексхэм» разгромил «Хэнли Таун» (5:1). А вот поединок с «Борнмутом» завершился боевым паритетом (1:1).
В 5 своих последних матчах команда разжилась 4 победами. В этих поединках она отличилась 17 мячами при 3 пропущенных в свои ворота.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: Подбор игроков у команды весьма скромный. Да и в плане игровой практики у «Рексхэма» имеется преимущество.
Правда, год назад команда в контрольной встрече была разгромлена лондонцами. В ее воротах побывало 5 безответных мячей.
И уж наверняка «Рексхэм» постарается проявить себя максимально выгодно. Да и дать бой полпреду АПЛ команда мотивирована.
Очевидно, что номинальные гости не будут лишь отсиживаться в тылах. Свои шансы они вполне способны найти в контригре.
Статистика для ставок
- «Челси» в среднем забивает 2 гола за матч
- «Аристокарты» выиграли в 5 своих последних поединках
- «Рексхэм» имеет действующую семиматчевую беспроигрышную серию
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Челси» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.23. Ничья оценена в 6.00, а победа оппонента — в скромные 10.00.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 1.22 и 4.00.
- 2.27Динамо Киев — Партизан: прогноз и ставкаСегодня в 21:00
- 2.09Дифферданж — Ордабасы: прогноз и ставкаСегодня в 20:00
- 2.45Линкольн — Карабах: прогноз и ставкаСегодня в 19:00
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Прогноз: Лондонцы смотрятся монолитнее оппонента, и наверняка будут максимально активны в атаке.
«Аристократы» в последних матчах выглядели симпатично, да и вообще, явно превосходят соперника в классе.
Ставка: ТБ 4.5 за 2.25.
Прогноз: более рискованный прогноз, что забить в этом матче сумеет лишь один из оппонентов.
Ставка: Обе не забьют за 2.25