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    «Аристократы» обеспечат голевое шоу

    «Челси» — «Рексхэм». Ставка (к. 2.46) и прогноз на футбол, товарищеский матч, 25 июля 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Челси» — «Рексхэм»
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    25 июля в товарищеском матче по футболу сыграют «Челси» и «Рексхэм». Начало игры — в 05:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Челси» — «Рексхэм», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Товарищеские матчи (клубы) 25 Июля 2024 года

    Челси

  • Лондон
    •  Челси 05:00 Рексхэм

    Рексхэм

  • Товарищеские матчи (клубы)
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    «Челси»

    Турнирное положение: «Аристократы» провели очередной неудачный сезон. Команда финишировала на скромном 6 месте в АПЛ.

    При этом «Челси» в 38 матчах пропустил в свои ворота аж 63 мяча. А вот атака выглядела ярче — 77 точных выстрелов.

    Челси — Рексхэм: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: Лондонцы только начинают серию контрольных матчей. Да и состав «Челси» в первой встрече вряд ли будет оптимальным.

    Свой последний на данный момент поединок команда выиграла. В заключительном туре минувшего чемпионата был обыгран «Борнмут» (2:1).

    В 5 своих последних матчах «Челси» победил. В этих поединках игроки команды забили 14 мячей при 4 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: К новому сезону команда пока готовилась лишь посредством тренировочного процесса. Да и ряд игроков клуба выступали на Евро.

    Интересно, что «Челси» не проигрывает в 6 матчах кряду. Причем в этих поединках лондонцы забивали не менее 2 голов за матч.

    Наверняка «аристократы» постараются максимально проявить себя в атаке. Вот только в этой встрече они выступят не в оптимальном составе.

    «Рексхэм»

    Турнирное положение: «Рексхэм» провел продуктивный минувший сезон. Команда сумела повыситься в классе, выйдя в третий по рангу дивизион.

    При этом «Рексхэм» занял 2 место во Второй лиге. Да и забивала команда в среднем чуть менее 2 голов за матч.

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    • Последние матчи: А вот серия контрольных поединков у команды уже началась. Причем в них «Рексхэм» по разу победил и сыграл вничью.

    При этом «Рексхэм» разгромил «Хэнли Таун» (5:1). А вот поединок с «Борнмутом» завершился боевым паритетом (1:1).

    В 5 своих последних матчах команда разжилась 4 победами. В этих поединках она отличилась 17 мячами при 3 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: Подбор игроков у команды весьма скромный. Да и в плане игровой практики у «Рексхэма» имеется преимущество.

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    Правда, год назад команда в контрольной встрече была разгромлена лондонцами. В ее воротах побывало 5 безответных мячей.

    И уж наверняка «Рексхэм» постарается проявить себя максимально выгодно. Да и дать бой полпреду АПЛ команда мотивирована.

    Очевидно, что номинальные гости не будут лишь отсиживаться в тылах. Свои шансы они вполне способны найти в контригре.

    Статистика для ставок

    • «Челси» в среднем забивает 2 гола за матч

    • «Аристокарты» выиграли в 5 своих последних поединках

    • «Рексхэм» имеет действующую семиматчевую беспроигрышную серию

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Челси» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.23. Ничья оценена в 6.00, а победа оппонента — в скромные 10.00.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 1.22 и 4.00.

    Прогноз: Лондонцы смотрятся монолитнее оппонента, и наверняка будут максимально активны в атаке.

    «Аристократы» в последних матчах выглядели симпатично, да и вообще, явно превосходят соперника в классе.

    Ставка: ТБ 4.5 за 2.25.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что забить в этом матче сумеет лишь один из оппонентов.

    Ставка: Обе не забьют за 2.25

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    «Челси» — «Рексхэм»: прогноз, ставка (2.25), статистика, коэффициенты букмекеров на матч 25.07.2024. Прогнозы на футбол. «Аристократы» обеспечат голевое шоу
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