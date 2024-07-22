«Форталеза» на своем поле примет «Атлетико Гойаненсе» в 22-м туре бразильской Серии А. Поединок состоится 22 июля и начнется в 00:30 по мск. Ставка и прогноз на матч «Форталеза» — «Атлетико Гойаненсе», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Форталеза»

Турнирное положение: «Форталеза» занимает седьмое место в турнирной таблице. В ее активе 19 забитых мячей, в пассиве — 16 пропущенных.

Команда находится вне зоны квалификации Кубка Либертадорес (начинается с шестой позиции), от которой отстает по дополнительным показателям.

Последние матчи: клуб в последней игре бразильской Серии А одержал победу. На своем поле он обыграл «Виторию» (3:1).

Этот успех стал для коллектива третьим кряду в поединках, которые пришлись на чемпионат Бразилии.

Все прогнозы на футбол

Не сыграют: травмированы — Педро Роча, Калебе, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в восьми последних поединках, которые пришлись на Серию А, «Форталеза» проиграла лишь раз при шести победах и одной ничьей.

Хуан Лусеро — лучший бомбардир команды в Серии А с семью голами.

«Атлетико Гойаненсе»

Турнирное положение: По итогам 17-ти матчей «Атлетико Гойаненсе» занимает 19-е место в бразильской Серии А с 11 баллами и разницей мячей 14-25.

Команда находится в зоне вылета, отставая на четыре очка от безопасной 16-й строчки, поэтому ей важно побеждать, чтобы не застрять еще сильнее в «трясине».

Последние матчи: клуб в последней игре потерпел поражение. На своем поле в рамках Серии А он уступил «Васку да Гама» (0:1).

Эта неудача стала для коллектива четвертой кряду в поединках, которые пришлись на чемпионат Бразилии.

Не сыграют: травмированы — Педро Энрике, Анхело Араос, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в последних восьми поединках (все — в рамках Серии А) «Атлетико Гойаненсе» ни разу не выиграл при пяти поражениях и трех ничьих.

Это говорит о плохой форме гостей, которым будет непросто набрать очки, особенно в дуэли с соперником, чей настрой и игровой тонус не сулит им даже ничьей.

Луис Фернандо — лучший бомбардир команды с пятью голами.

Статистика для ставок

в четырех из шести последних матчей «Форталезы» забивали больше 2,5 голов

в пяти из шести последних матчей «Атлетико Гойаненсе» забивали обе команды

в трех из четырех последних матчей «Атлетико Гойаненсе» забивали обе команды при тотал больше 2,5 голов.

Прогноз

Коэффициенты букмекеров: «Форталеза» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Ее победа оценивается 1.65. Ничья — в 3.80, победа «Атлетико Гойаненсе» — в 5.40.

ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются букмекерами с близкими коэффициентами — 2.02 и 1.78.

Прогноз: в пяти из шести последних матчей гостей забивали обе команды. Так было и в их трех последних выездных поединках.

При этом в трех из пяти последних матчей хозяев был реализован такой же сценарий.

Ставка: обе команды забьют за 2.05.

Прогноз: более рискованный прогноз, что хозяева выиграют при тотал больше 1,5 голов, ведь так было в четырех из шести их последних матчей.

Ставка: «Форталеза» победит и тотал больше 1,5 голов за 2.10