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    «Форталеза» прорвется в топ-6

    «Форталеза» — «Атлетико Гойаненсе». Ставка (к. 2.05) и прогноз на футбол, чемпионат Бразилии, 22 июля 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Форталеза» — «Атлетико Гойаненсе»
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    Хуан Лусеро
    «Форталеза» на своем поле примет «Атлетико Гойаненсе» в 22-м туре бразильской Серии А. Поединок состоится 22 июля и начнется в 00:30 по мск. Ставка и прогноз на матч «Форталеза» — «Атлетико Гойаненсе», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Бразилия. Серия А 22 Июля 2024 года

    Форталеза

  • Бразилия. Серия А
    •  Форталеза 00:30 Атлетико Гойаньенсе

    Атлетико Гойаньенсе

  • Бразилия. Серия А
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    «Форталеза»

    Турнирное положение: «Форталеза» занимает седьмое место в турнирной таблице. В ее активе 19 забитых мячей, в пассиве — 16 пропущенных.

    Команда находится вне зоны квалификации Кубка Либертадорес (начинается с шестой позиции), от которой отстает по дополнительным показателям.

    Последние матчи: клуб в последней игре бразильской Серии А одержал победу. На своем поле он обыграл «Виторию» (3:1).

    Этот успех стал для коллектива третьим кряду в поединках, которые пришлись на чемпионат Бразилии.

    Все прогнозы на футбол

    Не сыграют: травмированы — Педро Роча, Калебе, дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в восьми последних поединках, которые пришлись на Серию А, «Форталеза» проиграла лишь раз при шести победах и одной ничьей.

    Хуан Лусеро — лучший бомбардир команды в Серии А с семью голами.

    «Атлетико Гойаненсе»

    Турнирное положение: По итогам 17-ти матчей «Атлетико Гойаненсе» занимает 19-е место в бразильской Серии А с 11 баллами и разницей мячей 14-25.

    Команда находится в зоне вылета, отставая на четыре очка от безопасной 16-й строчки, поэтому ей важно побеждать, чтобы не застрять еще сильнее в «трясине».

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    • Последние матчи: клуб в последней игре потерпел поражение. На своем поле в рамках Серии А он уступил «Васку да Гама» (0:1).

    Эта неудача стала для коллектива четвертой кряду в поединках, которые пришлись на чемпионат Бразилии.

    Не сыграют: травмированы — Педро Энрике, Анхело Араос, дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в последних восьми поединках (все — в рамках Серии А) «Атлетико Гойаненсе» ни разу не выиграл при пяти поражениях и трех ничьих.

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    Это говорит о плохой форме гостей, которым будет непросто набрать очки, особенно в дуэли с соперником, чей настрой и игровой тонус не сулит им даже ничьей.

    Луис Фернандо — лучший бомбардир команды с пятью голами.

    Статистика для ставок

    • в четырех из шести последних матчей «Форталезы» забивали больше 2,5 голов

    • в пяти из шести последних матчей «Атлетико Гойаненсе» забивали обе команды

    • в трех из четырех последних матчей «Атлетико Гойаненсе» забивали обе команды при тотал больше 2,5 голов.

    Прогноз

    Коэффициенты букмекеров: «Форталеза» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Ее победа оценивается 1.65. Ничья — в 3.80, победа «Атлетико Гойаненсе» — в 5.40.

    ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются букмекерами с близкими коэффициентами — 2.02 и 1.78.

    Прогноз: в пяти из шести последних матчей гостей забивали обе команды. Так было и в их трех последних выездных поединках.

    При этом в трех из пяти последних матчей хозяев был реализован такой же сценарий.

    Ставка: обе команды забьют за 2.05.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что хозяева выиграют при тотал больше 1,5 голов, ведь так было в четырех из шести их последних матчей.

    Ставка: «Форталеза» победит и тотал больше 1,5 голов за 2.10

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    «Форталеза» — «Атлетико Гойаненсе»: прогноз, ставка (2.05), статистика, коэффициенты матча 22.07.2024. Прогнозы на футбол. «Форталеза» прорвется в топ-6
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