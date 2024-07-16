Шэмрок Роверс
Викингур Р
«Шэмрок Роверс»
«Шэмрок Роверс» вышел в квалификацию Лиги чемпионов благодаря титулу чемпиона Ирландии.
В текущем сезоне ирландской лиги команда занимает четвертое место с отставанием в 13 очков от лидера «Шелбурна», а также на три балла от третьего «Уотерфорда».
Последние матчи: в своей прошлой игре в первом поединке 1-го раунда квалификации Лиги чемпионов дублинцы сыграли вничью 0:0.
Таким образом, в ответном матче ирландскому клубу на своем поле нужно выигрывать с любым результатом.
Прогнозы и ставки на Лигу чемпионов
Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в четырех последних матчах, которые пришлись на официальные игры, «Шэмрок Роверс» выиграл лишь раз.
Такие результаты говорят о не лучшей форме коллектива, который в этих поединках проиграл дважды, так что достичь успеха им будет непросто.
Джонни Кенни — лучший бомбардир команды в чемпионате Ирланлии с 10 голами в текущей кампании.
«Викингур» Рейкьявик
Турнирное положение: «Викингур» Рейкьявик вышел в квалификацию Лиги чемпионов благодаря титулу чемпиона Исландии.
В текущем сезоне ирландской лиги команда также занимает первое место с отрывом в пять очков от ближайшего преследователя «Валура».
Последние матчи: в своей прошлой игре в рамках первого поединка 1-го раунда квалификации Лиги чемпионов клуб разошелся миром с нынешним соперником — 0:0.
Таким образом, в ответном матче клубу на чужом поле необходимо побеждать с любым счетом, что, конечно, будет нелегко.
Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в 13-ти последних матчах, которые были официальным, «Викингур» ни разу не проиграл при девяти победах и четырех ничьих.
Даниэль Джурич и Хельги Гудйонссон — лучшие бомбардиры команды в текущей кампании с шестью голами.
Статистика для ставок
- в восьми последних матчах «Шэмрок Роверс» хотя бы одна команда не забивала
- в трех из четырех последних матчей «Шэмрок Роверс» не выиграл
- в семи из девяти последних матчей «Викингура» забивали обе команды.
Прогнозы
Коэффициенты букмекеров: «Шэмрок Роверс» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.05. Ничья — в 3.22, победа «Викингура» — в 3.38.
ТБ 2,5 считается букмекерами куда менее вероятным сценарием, чем ТМ 2,5 — 2.36 и 1.90.
- 1.75Алания — Уфа: прогноз и ставкаСегодня в 19:30
- 2.19Спартак — Насаф: прогноз и ставкаСегодня в 14:00
- 1.81Дечич — ТНС: прогноз и ставкаЗавтра в 22:00
- NEWФрибет до 15 000 рублей в Фонбете. Вот как
Прогноз: в семи из девяти последних матчей гостей забивали обе команды. Так было и в пяти из семи их последних выездных поединков.
И хотя в трех последних поединках хозяев хотя бы один из соперников не забивал, фактор соперника может сыграть здесь решающую роль.
Ставка: обе команды забьют за 2.00.
Прогноз: чуть более рискованный прогноз, что хозяева выиграют, ведь они все же превосходят в классе соперника.
Ставка: «Шэмрок Роверс» победит за 2.05