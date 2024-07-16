16 июля в ответном матче 1-го раунда квалификации Лиги чемпионов сыграют «Шэмрок Роверс» — «Викингур» Рейкьявик. Начало игры — в 22:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Шэмрок Роверс» — «Викингур» Рейкьявик, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Шэмрок Роверс»

«Шэмрок Роверс» вышел в квалификацию Лиги чемпионов благодаря титулу чемпиона Ирландии.

В текущем сезоне ирландской лиги команда занимает четвертое место с отставанием в 13 очков от лидера «Шелбурна», а также на три балла от третьего «Уотерфорда».

Последние матчи: в своей прошлой игре в первом поединке 1-го раунда квалификации Лиги чемпионов дублинцы сыграли вничью 0:0.

Таким образом, в ответном матче ирландскому клубу на своем поле нужно выигрывать с любым результатом.

Прогнозы и ставки на Лигу чемпионов

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в четырех последних матчах, которые пришлись на официальные игры, «Шэмрок Роверс» выиграл лишь раз.

Такие результаты говорят о не лучшей форме коллектива, который в этих поединках проиграл дважды, так что достичь успеха им будет непросто.

Джонни Кенни — лучший бомбардир команды в чемпионате Ирланлии с 10 голами в текущей кампании.

«Викингур» Рейкьявик

Турнирное положение: «Викингур» Рейкьявик вышел в квалификацию Лиги чемпионов благодаря титулу чемпиона Исландии.

В текущем сезоне ирландской лиги команда также занимает первое место с отрывом в пять очков от ближайшего преследователя «Валура».

Последние матчи: в своей прошлой игре в рамках первого поединка 1-го раунда квалификации Лиги чемпионов клуб разошелся миром с нынешним соперником — 0:0.

Таким образом, в ответном матче клубу на чужом поле необходимо побеждать с любым счетом, что, конечно, будет нелегко.

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в 13-ти последних матчах, которые были официальным, «Викингур» ни разу не проиграл при девяти победах и четырех ничьих.

Даниэль Джурич и Хельги Гудйонссон — лучшие бомбардиры команды в текущей кампании с шестью голами.

Статистика для ставок

в восьми последних матчах «Шэмрок Роверс» хотя бы одна команда не забивала

в трех из четырех последних матчей «Шэмрок Роверс» не выиграл

в семи из девяти последних матчей «Викингура» забивали обе команды.

Прогнозы

Коэффициенты букмекеров: «Шэмрок Роверс» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.05. Ничья — в 3.22, победа «Викингура» — в 3.38.

ТБ 2,5 считается букмекерами куда менее вероятным сценарием, чем ТМ 2,5 — 2.36 и 1.90.

Прогноз: в семи из девяти последних матчей гостей забивали обе команды. Так было и в пяти из семи их последних выездных поединков.

И хотя в трех последних поединках хозяев хотя бы один из соперников не забивал, фактор соперника может сыграть здесь решающую роль.

Ставка: обе команды забьют за 2.00.

Прогноз: чуть более рискованный прогноз, что хозяева выиграют, ведь они все же превосходят в классе соперника.

Ставка: «Шэмрок Роверс» победит за 2.05