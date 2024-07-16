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    Пройдет ли «Шэмрок Роверс» дальше в Лиге чемпионов?

    «Шэмрок Роверс» — «Викингур» Рейкьявик. Ставка (к. 2.00) и прогноз на футбол, 1-й раунд квалификации Лиги чемпионов, 16 июля 2024 года

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    Джошуа Хонохан («Шэмрок Роверс»)
    16 июля в ответном матче 1-го раунда квалификации Лиги чемпионов сыграют «Шэмрок Роверс» — «Викингур» Рейкьявик. Начало игры — в 22:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Шэмрок Роверс» — «Викингур» Рейкьявик, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Лига чемпионов. Квалификация 16 Июля 2024 года

    Шэмрок Роверс

  • Дублин
    •  Шэмрок Роверс 22:00 Викингур Р

    Викингур Р

  • Рейкьявик
    •

    «Шэмрок Роверс»

    «Шэмрок Роверс» вышел в квалификацию Лиги чемпионов благодаря титулу чемпиона Ирландии.

    В текущем сезоне ирландской лиги команда занимает четвертое место с отставанием в 13 очков от лидера «Шелбурна», а также на три балла от третьего «Уотерфорда».

    Последние матчи: в своей прошлой игре в первом поединке 1-го раунда квалификации Лиги чемпионов дублинцы сыграли вничью 0:0.

    Таким образом, в ответном матче ирландскому клубу на своем поле нужно выигрывать с любым результатом.

    Прогнозы и ставки на Лигу чемпионов

    Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в четырех последних матчах, которые пришлись на официальные игры, «Шэмрок Роверс» выиграл лишь раз.

    Такие результаты говорят о не лучшей форме коллектива, который в этих поединках проиграл дважды, так что достичь успеха им будет непросто.

    Джонни Кенни — лучший бомбардир команды в чемпионате Ирланлии с 10 голами в текущей кампании.

    «Викингур» Рейкьявик

    Турнирное положение: «Викингур» Рейкьявик вышел в квалификацию Лиги чемпионов благодаря титулу чемпиона Исландии.

    В текущем сезоне ирландской лиги команда также занимает первое место с отрывом в пять очков от ближайшего преследователя «Валура».

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    • Последние матчи: в своей прошлой игре в рамках первого поединка 1-го раунда квалификации Лиги чемпионов клуб разошелся миром с нынешним соперником — 0:0.

    Таким образом, в ответном матче клубу на чужом поле необходимо побеждать с любым счетом, что, конечно, будет нелегко.

    Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в 13-ти последних матчах, которые были официальным, «Викингур» ни разу не проиграл при девяти победах и четырех ничьих.

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    Даниэль Джурич и Хельги Гудйонссон — лучшие бомбардиры команды в текущей кампании с шестью голами.

    Статистика для ставок

    • в восьми последних матчах «Шэмрок Роверс» хотя бы одна команда не забивала

    • в трех из четырех последних матчей «Шэмрок Роверс» не выиграл

    • в семи из девяти последних матчей «Викингура» забивали обе команды.

    Прогнозы

    Коэффициенты букмекеров: «Шэмрок Роверс» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.05. Ничья — в 3.22, победа «Викингура» — в 3.38.

    ТБ 2,5 считается букмекерами куда менее вероятным сценарием, чем ТМ 2,5 — 2.36 и 1.90.

    Прогноз: в семи из девяти последних матчей гостей забивали обе команды. Так было и в пяти из семи их последних выездных поединков.

    И хотя в трех последних поединках хозяев хотя бы один из соперников не забивал, фактор соперника может сыграть здесь решающую роль.

    Ставка: обе команды забьют за 2.00.

    Прогноз: чуть более рискованный прогноз, что хозяева выиграют, ведь они все же превосходят в классе соперника.

    Ставка: «Шэмрок Роверс» победит за 2.05

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    «Шэмрок Роверс» — «Викингур» Рейкьявик: прогноз, ставка (2.00), статистика, коэффициенты матча 16.07.2024. Прогнозы на футбол. Пройдет ли «Шэмрок Роверс» дальше в Лиге чемпионов?
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