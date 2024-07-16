ФутболЕвро-2024ХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Нико Уильямс (сборная Испании, в центре)Дневник Евро. Испания — чемпион, рекорды Ямаля, сэйв Ольмо, неудача Кейна и шесть лучших бомбардиров Карлос АлькарасЭпоха Алькараса, подвиг Джоковича, сенсация от Крейчиковой и достойное выступление Медведева Эсекьель БаркоБарко едет зажигать в «Спартак». Знакомимся с аргентинским виртуозом мяча
  • 23:55
    • Сборная Испании — чемпион Европы-2024
    Все новости спорта

    Есть ли у «Дечича» шансы на камбэк против ТНС?

    «Дечич» — ТНС. Ставка (к. 1.81) и прогноз на футбол, 1-й раунд квалификации Лиги чемпионов, 16 июля 2024 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Лигу чемпионов Календарь Лиги чемпионов
    Прогноз и ставки на «Дечич» — ТНС
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    ТНС
    16 июля в ответном матче 1-го раунда квалификации Лиги чемпионов сыграют «Дечич» и ТНС. Начало игры — в 22:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Дечич» — ТНС, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
    ×
    Футбол. Лига чемпионов. Квалификация 16 Июля 2024 года

    Дечич

  • Тузи
    •  Дечич 22:00 ТНС

    ТНС

  • Лига чемпионов. Квалификация
    •

    «Дечич»

    «Дечич» вышел в квалификацию Лиги чемпионов благодаря титулу чемпиона Черногории.

    Команда по итогам 36-ти туров на шесть очков опередила своего ближайшего преследователя «Морнар» и впервые в истории стала чемпионом страны.

    Последние матчи: в своей прошлой игре в первом поединке 1-го раунда квалификации Лиги чемпионов подгоричане разгромно уступили нынешнему сопернику — 0:3.

    Таким образом, в ответном матче клубу на своем поле нужно выиграть как минимум с разницей в три гола, чтобы хотя бы перевести игру в дополнительное время.

    Прогнозы и ставки на Лигу чемпионов

    Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в трех последних матчах, два из которых были товарищескими и один — официальным, «Дечич» проигрывал.

    Такие результаты говорят о плохой форме коллектива, который во всех этих поединках ни разу не забил, пропустив в общем семь мячей.

    Оливер Шаркич — лучший бомбардир команды в чемпионате Черногории с 11 голами в прошлой кампании. Летом он ее покинул.

    ТНС

    Турнирное положение: «Нью-Сейнтс» вышел в квалификацию Лиги чемпионов благодаря титулу чемпиона Уэльса.

    Команда по итогам 32-х туров на целых 32 (!) очка опередила своего ближайшего преследователя и 15-й раз в истории стала чемпионом.

  • Талант, определяющий эпоху. Может ли Ямаль повторить судьбу Пеле?
  • Юная сенсация сборной Испании может сделать определяющий карьеру шаг в финале Евро-2024
  • 11/07/2024

    • Последние матчи: в своей прошлой игре в рамках первого поединка 1-го раунда квалификации Лиги чемпионов клуб разгромно обыграл нынешнего соперника — 3:0.

    Таким образом, в ответном матче клуб на чужом поле может позволить себе даже проиграть, но не больше, чем с разницей в два гола.

    Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в четырех последних матчах, тремя из которых были товарищескими и один — официальным, ТНС трижды выиграл и лишь раз проиграл.

    20ИгратьБесплатная ставка по промо LIVEFBEU1go 100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle

    Брэд Янг — лучший бомбардир не только команды, но и всей валлийской лиги с 22 голами в прошлой кампании.

    Статистика для ставок

    • в трех последних матчах «Дечич» не забивал

    • в трех из четырех последних матчей ТНС выиграл

    • в пяти последних матчах ТНС забивали больше 2,5 голов.

    Прогнозы

    Коэффициенты букмекеров: ТНС — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.81. Ничья — в 2.42, победа «Дечича» — в 3.66.

    ТБ 2,5 считается букмекерами куда более вероятным сценарием, чем ТМ 2,5 — 1.87 и 3.30.

    Прогноз: в трех из четырех последних матчей гости выиграли. Так было и в трех из пяти их последних выездных поединков.

    При этом в трех последних поединках хозяева проиграли.

    Ставка: ТНС победит за 1.81.

    Прогноз: чуть более рискованный прогноз, что будет забито больше 2,5 голов, ведь так было в пяти последних матчах ТНС.

    Ставка: тотал больше 2,5 голов за 1.87

    Ещё прогнозы на спорт
    2.52
  • Прогноз на матч Андреева — Семенистая
  • Теннис
  • Сегодня в 11:00
    •  1.89
  • Прогноз на матч Грачева — Ламенс
  • Теннис
  • Сегодня в 11:00
    •  1.73
  • Прогноз на матч Френх — Аванесян
  • Теннис
  • Сегодня в 11:00
    •  2.19
  • Прогноз на матч Спартак — Насаф
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  1.67
  • Прогноз на матч Рахимова — Шмидлова
  • Теннис
  • Сегодня в 14:00
    •  2.59
  • Прогноз на матч Соснович — Томова
  • Теннис
  • Сегодня в 15:30
    •  2.28
  • Прогноз на матч Тим — Варильяс
  • Теннис
  • Сегодня в 16:00
    •  2.01
  • Прогноз на матч Котов — Гарин
  • Теннис
  • Сегодня в 16:00
    •  2.26
  • Прогноз на матч Ференцварош — Вест Хэм
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Моллекер — Шевченко
  • Теннис
  • Сегодня в 17:30
    •  1.92
  • Прогноз на матч Норри — Ковалик
  • Теннис
  • Сегодня в 17:30
    •  2.40
  • Прогноз на матч Италия (до 19 лет) — Норвегия (до 19 лет)
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  2.36
  • Прогноз на матч Хюслер — Медьедович
  • Теннис
  • Сегодня в 18:30
    •  2.45
  • Прогноз на матч Блинкова — Шарма
  • Теннис
  • Сегодня в 18:30
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Дечич» — ТНС: прогноз, ставка (1.81), статистика, коэффициенты матча 16.07.2024. Прогнозы на футбол. Есть ли у «Дечича» шансы на камбэк против ТНС?
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры