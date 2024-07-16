Дечич
ТНС
«Дечич»
«Дечич» вышел в квалификацию Лиги чемпионов благодаря титулу чемпиона Черногории.
Команда по итогам 36-ти туров на шесть очков опередила своего ближайшего преследователя «Морнар» и впервые в истории стала чемпионом страны.
Последние матчи: в своей прошлой игре в первом поединке 1-го раунда квалификации Лиги чемпионов подгоричане разгромно уступили нынешнему сопернику — 0:3.
Таким образом, в ответном матче клубу на своем поле нужно выиграть как минимум с разницей в три гола, чтобы хотя бы перевести игру в дополнительное время.
Прогнозы и ставки на Лигу чемпионов
Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в трех последних матчах, два из которых были товарищескими и один — официальным, «Дечич» проигрывал.
Такие результаты говорят о плохой форме коллектива, который во всех этих поединках ни разу не забил, пропустив в общем семь мячей.
Оливер Шаркич — лучший бомбардир команды в чемпионате Черногории с 11 голами в прошлой кампании. Летом он ее покинул.
ТНС
Турнирное положение: «Нью-Сейнтс» вышел в квалификацию Лиги чемпионов благодаря титулу чемпиона Уэльса.
Команда по итогам 32-х туров на целых 32 (!) очка опередила своего ближайшего преследователя и 15-й раз в истории стала чемпионом.
Последние матчи: в своей прошлой игре в рамках первого поединка 1-го раунда квалификации Лиги чемпионов клуб разгромно обыграл нынешнего соперника — 3:0.
Таким образом, в ответном матче клуб на чужом поле может позволить себе даже проиграть, но не больше, чем с разницей в два гола.
Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в четырех последних матчах, тремя из которых были товарищескими и один — официальным, ТНС трижды выиграл и лишь раз проиграл.
Брэд Янг — лучший бомбардир не только команды, но и всей валлийской лиги с 22 голами в прошлой кампании.
Статистика для ставок
- в трех последних матчах «Дечич» не забивал
- в трех из четырех последних матчей ТНС выиграл
- в пяти последних матчах ТНС забивали больше 2,5 голов.
Прогнозы
Коэффициенты букмекеров: ТНС — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.81. Ничья — в 2.42, победа «Дечича» — в 3.66.
ТБ 2,5 считается букмекерами куда более вероятным сценарием, чем ТМ 2,5 — 1.87 и 3.30.
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Прогноз: в трех из четырех последних матчей гости выиграли. Так было и в трех из пяти их последних выездных поединков.
При этом в трех последних поединках хозяева проиграли.
Ставка: ТНС победит за 1.81.
Прогноз: чуть более рискованный прогноз, что будет забито больше 2,5 голов, ведь так было в пяти последних матчах ТНС.
Ставка: тотал больше 2,5 голов за 1.87