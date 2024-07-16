16 июля в ответном матче 1-го раунда квалификации Лиги чемпионов сыграют «Дечич» и ТНС. Начало игры — в 22:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Дечич» — ТНС, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Дечич»

«Дечич» вышел в квалификацию Лиги чемпионов благодаря титулу чемпиона Черногории.

Команда по итогам 36-ти туров на шесть очков опередила своего ближайшего преследователя «Морнар» и впервые в истории стала чемпионом страны.

Последние матчи: в своей прошлой игре в первом поединке 1-го раунда квалификации Лиги чемпионов подгоричане разгромно уступили нынешнему сопернику — 0:3.

Таким образом, в ответном матче клубу на своем поле нужно выиграть как минимум с разницей в три гола, чтобы хотя бы перевести игру в дополнительное время.

Прогнозы и ставки на Лигу чемпионов

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в трех последних матчах, два из которых были товарищескими и один — официальным, «Дечич» проигрывал.

Такие результаты говорят о плохой форме коллектива, который во всех этих поединках ни разу не забил, пропустив в общем семь мячей.

Оливер Шаркич — лучший бомбардир команды в чемпионате Черногории с 11 голами в прошлой кампании. Летом он ее покинул.

ТНС

Турнирное положение: «Нью-Сейнтс» вышел в квалификацию Лиги чемпионов благодаря титулу чемпиона Уэльса.

Команда по итогам 32-х туров на целых 32 (!) очка опередила своего ближайшего преследователя и 15-й раз в истории стала чемпионом.

Последние матчи: в своей прошлой игре в рамках первого поединка 1-го раунда квалификации Лиги чемпионов клуб разгромно обыграл нынешнего соперника — 3:0.

Таким образом, в ответном матче клуб на чужом поле может позволить себе даже проиграть, но не больше, чем с разницей в два гола.

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в четырех последних матчах, тремя из которых были товарищескими и один — официальным, ТНС трижды выиграл и лишь раз проиграл.

Брэд Янг — лучший бомбардир не только команды, но и всей валлийской лиги с 22 голами в прошлой кампании.

Статистика для ставок

в трех последних матчах «Дечич» не забивал

в трех из четырех последних матчей ТНС выиграл

в пяти последних матчах ТНС забивали больше 2,5 голов.

Прогнозы

Коэффициенты букмекеров: ТНС — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.81. Ничья — в 2.42, победа «Дечича» — в 3.66.

ТБ 2,5 считается букмекерами куда более вероятным сценарием, чем ТМ 2,5 — 1.87 и 3.30.

Прогноз: в трех из четырех последних матчей гости выиграли. Так было и в трех из пяти их последних выездных поединков.

При этом в трех последних поединках хозяева проиграли.

Ставка: ТНС победит за 1.81.

Прогноз: чуть более рискованный прогноз, что будет забито больше 2,5 голов, ведь так было в пяти последних матчах ТНС.

Ставка: тотал больше 2,5 голов за 1.87