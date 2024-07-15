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    Молодые украинцы будут торопиться

    Северная Ирландия (до 19 лет) — Украина (до 19 лет). Ставка (к. 2.52) и прогноз на футбол, Чемпионат Европы до 19 лет, 15 июля 2024 года

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    Прогноз и ставки на Северная Ирландия (до 19 лет) — Украина (до 19 лет)
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    Игорь Краснопир
    15 июля в 1-м туре группового этапа чемпионата Европы до 19 лет по футболу сыграют Северная Ирландия (до 19 лет) и Украина (до 19 лет). Начало игры — в 21:00 мск. Ставка и прогноз на матч Северная Ирландия (до 19 лет) — Украина (до 19 лет), коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. U19 Евро-2023. Группа A 15 Июля 2024 года

    Северная Ирландия U19

  • U19 Евро-2023. Группа A
    •  Северная Ирландия U19 21:00 Украина U19

    Украина U19

  • Киев
    •

    Северная Ирландия (до 19 лет)

    Турнирное положение: Хозяева турнира вполне способны совершить маленькое чудо. Правда, по понятным причинам они были задействованы лишь в контрольных поединках.

    При этом Северная Ирландия (до 19 лет) имеет довольно скромный состав. Да и тягаться на равных со столь сильными соперниками ей будет непросто.

    Последние матчи: Оба контрольных поединка, сыгранных в этом году, принесли ничейные результаты. А вот до того североирландцы были биты португальскими одногодками (0:3).

    В своем последнем поединке команда подписала мировую со словаками (1:1). Да и до того североирландцы не сумели одолеть их же (2:2).

    В 5 своих последних матчах Северная Ирландия (до 19 лет) потерпела три поражения. В этих поединках игроки команды забили 4 мяча при 10 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: Североирландцы не побеждают еще с сентября 2022 года. Да и в атаке команда не преуспевает.

    Вообще, Северная Ирландия (до 19 лет) лишь однажды пересекалась с украинцами на этом возрастном уровне. 8 лет назад она уступила «желто-синим» (0:2).

    Наверняка итальянцы постараются начать финальный турнир за здравие. Да и оказать достойное сопротивление украинцам хозяева явно попытаются.

    Украина (до 19 лет)

    Турнирное положение: Эта команда довольно уверенно пробилась в финальную часть юношеского Евро. Украина (до 19 лет) в итоге заняла 1 место в своей группе квалификации.

    При этом Украина (до 19 лет) набрала 9 очков в 3 матчах. При 8 забитых мячах «желто-синие» так ни разу и не пропустили в свои ворота.

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    • Последние матчи: Украинцы в своей группе опередили швейцарских, латвийских и македонских сверстников. Причем команда не пропускает уже в 4 матчах кряду.

    При этом Украина (до 19 лет) уверенно одолела швейцарцев (3:0). С таким же счетом были переиграны латвийские сверстники, а вот македонцы были биты чуточку скромнее (2:0).

    В 5 своих последних матчах команда победила 4 раза. В этих поединках она отличилась 12 мячами при 4 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: Украинцы в этой возрастной категории чрезвычайно сильны. Прекрасно проявляет себя фактурный форвард Матвей Пономаренко.

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    Серия из 4 побед кряду явно окрыляет «желто-синих». Да и лидеры команды уже постепенно проявляют себя во взрослом футболе.

    Нет сомнений, что Украина (до 19 лет) постарается проявить свои лучшие качества. В четырех своих последних матчах команда неизменно забивала.

    Очевидно, что номинальные гости будут действовать с позиции силы. Команда Дмитрия Михайленко выглядит на голову сильнее хозяев турнира.

    Статистика для ставок

    • Украина (до 19 лет) выиграла в 4 своих последних поединках

    • Украина (до 19 лет) не пропускала в 4 своих последних матчах

    • Северная Ирландия (до 19 лет) не побеждает уже почти 2 года

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Украина (до 19 лет) — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.87. Ничья оценена в 3.40, а победа оппонента — в скромные 3.67.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с достаточно похожими коэффициентами — 1.77 и 1.90.

    Прогноз: Украина (до 19 лет) имеет прекрасный подбор атакующих исполнителей, и явно будет активно атаковать с первых минут встречи.

    Североирландцы выглядят скромно, к тому же без малого два года не знают вкуса побед.

    Ставка: Победа Украины (до 19 лет) в 1 тайме за 2.52.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке забить сможет лишь один из оппонентов.

    Ставка: Обе не забьют за 2.10

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    Северная Ирландия (до 19 лет) — Украина (до 19 лет): прогноз, ставка (2.52), статистика, коэффициенты матча 15.07.2024. Прогнозы на футбол. Молодые украинцы будут торопиться
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