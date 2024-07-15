15 июля в 1-м туре группового этапа чемпионата Европы до 19 лет по футболу сыграют Северная Ирландия (до 19 лет) и Украина (до 19 лет). Начало игры — в 21:00 мск. Ставка и прогноз на матч Северная Ирландия (до 19 лет) — Украина (до 19 лет), коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Северная Ирландия (до 19 лет)

Турнирное положение: Хозяева турнира вполне способны совершить маленькое чудо. Правда, по понятным причинам они были задействованы лишь в контрольных поединках.

При этом Северная Ирландия (до 19 лет) имеет довольно скромный состав. Да и тягаться на равных со столь сильными соперниками ей будет непросто.

Последние матчи: Оба контрольных поединка, сыгранных в этом году, принесли ничейные результаты. А вот до того североирландцы были биты португальскими одногодками (0:3).

В своем последнем поединке команда подписала мировую со словаками (1:1). Да и до того североирландцы не сумели одолеть их же (2:2).

В 5 своих последних матчах Северная Ирландия (до 19 лет) потерпела три поражения. В этих поединках игроки команды забили 4 мяча при 10 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: Североирландцы не побеждают еще с сентября 2022 года. Да и в атаке команда не преуспевает.

Вообще, Северная Ирландия (до 19 лет) лишь однажды пересекалась с украинцами на этом возрастном уровне. 8 лет назад она уступила «желто-синим» (0:2).

Наверняка итальянцы постараются начать финальный турнир за здравие. Да и оказать достойное сопротивление украинцам хозяева явно попытаются.

Украина (до 19 лет)

Турнирное положение: Эта команда довольно уверенно пробилась в финальную часть юношеского Евро. Украина (до 19 лет) в итоге заняла 1 место в своей группе квалификации.

При этом Украина (до 19 лет) набрала 9 очков в 3 матчах. При 8 забитых мячах «желто-синие» так ни разу и не пропустили в свои ворота.

Последние матчи: Украинцы в своей группе опередили швейцарских, латвийских и македонских сверстников. Причем команда не пропускает уже в 4 матчах кряду.

При этом Украина (до 19 лет) уверенно одолела швейцарцев (3:0). С таким же счетом были переиграны латвийские сверстники, а вот македонцы были биты чуточку скромнее (2:0).

В 5 своих последних матчах команда победила 4 раза. В этих поединках она отличилась 12 мячами при 4 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: Украинцы в этой возрастной категории чрезвычайно сильны. Прекрасно проявляет себя фактурный форвард Матвей Пономаренко.

Серия из 4 побед кряду явно окрыляет «желто-синих». Да и лидеры команды уже постепенно проявляют себя во взрослом футболе.

Нет сомнений, что Украина (до 19 лет) постарается проявить свои лучшие качества. В четырех своих последних матчах команда неизменно забивала.

Очевидно, что номинальные гости будут действовать с позиции силы. Команда Дмитрия Михайленко выглядит на голову сильнее хозяев турнира.

Статистика для ставок

Украина (до 19 лет) выиграла в 4 своих последних поединках

Украина (до 19 лет) не пропускала в 4 своих последних матчах

Северная Ирландия (до 19 лет) не побеждает уже почти 2 года

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Украина (до 19 лет) — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.87. Ничья оценена в 3.40, а победа оппонента — в скромные 3.67.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с достаточно похожими коэффициентами — 1.77 и 1.90.

Прогноз: Украина (до 19 лет) имеет прекрасный подбор атакующих исполнителей, и явно будет активно атаковать с первых минут встречи.

Североирландцы выглядят скромно, к тому же без малого два года не знают вкуса побед.

Ставка: Победа Украины (до 19 лет) в 1 тайме за 2.52.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке забить сможет лишь один из оппонентов.

Ставка: Обе не забьют за 2.10