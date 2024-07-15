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    «Алания» порадует фанатов победой?

    «Алания» — «Уфа». Ставка (к. 1.82) и прогноз на футбол, Первая лига, 15 июля 2024 года

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    «Алания»
    15 июля в матче Первой лиги сыграют «Алания» и «Уфа». Начало — в 19:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Алания» — «Уфа», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Россия. Первая лига 15 Июля 2024 года

    Алания

  • Владикавказ
    •  Алания 19:30 Уфа

    Уфа

  • Уфа
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    «Алания»

    Турнирное положение: «Алания» в предстоящем сезоне ставит перед собой максимальные цели. Болельщики мечтают, чтобы клуб вернулся в РПЛ. Для этого нужно набирать очки уже со стартового тура.

    Последние матчи: Последние официальные матчи «Алания» провела в конце мая. Минувший чемпионат клуб закончил на мажорной ноте. Удалось на финише одолеть «СКА-Хабаровск» и «Динамо» из Махачкалы.

    Алания — Уфа: коэффициенты букмекеров

    Летом «Алания» провела два спарринга, но осталась без побед. Были зафиксированы ничьи с «Уфой» и «Челябинском».

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: «Алания» на своем поле уступает не часто. В родных стенах клуб потерпел три поражения в последних 10 матчах.

    Букмекеры в предстоящем матче определились с фаворитом. Если проанализировать котировки, то у «Алании» больше шансов на победу.

    «Уфа»

    Турнирное положение: «Уфа» в минувшем сезоне выступала во Второй лиге. Однако команда смогла повыситься в классе и вернуться в Первую лигу.

    Основная цель «Уфы» на сезон — не вылететь из Первой лиги снова. Тренерский штаб и футболисты постараются сделать всё, чтобы выполнить эту задачу.

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    • Последние матчи: «Уфа» не проигрывала во Второй лиге с 24 апреля. Однако сейчас соперники будут сильнее.

    Ранее «Уфа» играла товарищеский матч с «Аланией». Команды разошлись миром — 0:0. Удастся ли кому-то победить теперь?

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: «Уфа» 7 июля провела неплохой контрольный матч со «Спартаком». Команда пыталась победить, но одних стараний оказалось недостаточно. Красно-белые выиграли со счетом 1:0.

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    У «Уфы» есть шансы на успех в матче с «Аланией». Гости наверняка будут действовать вторым номером. Команда постарается надежно сыграть в обороне и по возможности реализовать одну из контратак.

    Статистика для ставок

    • Летом «Алания» провела два спарринга, но осталась без побед

    • В минувшем сезоне «Уфа» выступала во Второй лиге

    • Ранее «Алания» в контрольном матче сыграла с «Уфой» вничью 0:0

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Алания» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На ее победу ставки принимаются с коэффициентом 1.75. Ничья оценена в 3.45, а победа оппонента — в скромные 4.20.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.82 и 1.69.

    Прогноз: «Алания» играет дома. Команда постарается быть максимально активной в атаке. Хозяева завоюют три очка.

    Ставка: Победа «Алании» за 1.75.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом матче команды забьют минимум три гола.

    Ставка: ТБ 2.5 за 1.82

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    «Алания» — «Уфа»: прогноз, ставка (1.75), статистика, коэффициенты матча 15.07.2024. Прогнозы на футбол. «Алания» порадует фанатов победой?
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