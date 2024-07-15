15 июля в матче Первой лиги сыграют «Алания» и «Уфа». Начало — в 19:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Алания» — «Уфа», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Алания»

Турнирное положение: «Алания» в предстоящем сезоне ставит перед собой максимальные цели. Болельщики мечтают, чтобы клуб вернулся в РПЛ. Для этого нужно набирать очки уже со стартового тура.

Последние матчи: Последние официальные матчи «Алания» провела в конце мая. Минувший чемпионат клуб закончил на мажорной ноте. Удалось на финише одолеть «СКА-Хабаровск» и «Динамо» из Махачкалы.

Летом «Алания» провела два спарринга, но осталась без побед. Были зафиксированы ничьи с «Уфой» и «Челябинском».

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: «Алания» на своем поле уступает не часто. В родных стенах клуб потерпел три поражения в последних 10 матчах.

Букмекеры в предстоящем матче определились с фаворитом. Если проанализировать котировки, то у «Алании» больше шансов на победу.

«Уфа»

Турнирное положение: «Уфа» в минувшем сезоне выступала во Второй лиге. Однако команда смогла повыситься в классе и вернуться в Первую лигу.

Основная цель «Уфы» на сезон — не вылететь из Первой лиги снова. Тренерский штаб и футболисты постараются сделать всё, чтобы выполнить эту задачу.

Последние матчи: «Уфа» не проигрывала во Второй лиге с 24 апреля. Однако сейчас соперники будут сильнее.

Ранее «Уфа» играла товарищеский матч с «Аланией». Команды разошлись миром — 0:0. Удастся ли кому-то победить теперь?

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Уфа» 7 июля провела неплохой контрольный матч со «Спартаком». Команда пыталась победить, но одних стараний оказалось недостаточно. Красно-белые выиграли со счетом 1:0.

У «Уфы» есть шансы на успех в матче с «Аланией». Гости наверняка будут действовать вторым номером. Команда постарается надежно сыграть в обороне и по возможности реализовать одну из контратак.

Статистика для ставок

Летом «Алания» провела два спарринга, но осталась без побед

В минувшем сезоне «Уфа» выступала во Второй лиге

Ранее «Алания» в контрольном матче сыграла с «Уфой» вничью 0:0

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Алания» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На ее победу ставки принимаются с коэффициентом 1.75. Ничья оценена в 3.45, а победа оппонента — в скромные 4.20.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.82 и 1.69.

Прогноз: «Алания» играет дома. Команда постарается быть максимально активной в атаке. Хозяева завоюют три очка.

Ставка: Победа «Алании» за 1.75.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом матче команды забьют минимум три гола.

Ставка: ТБ 2.5 за 1.82