2DROTS
Турнирное положение: Эта команда давно гремит даже за рамками Медиафутбола. 2DROTS способен дать бой даже профессионалам.
При этом 2DROTS явно ставим перед собой максимальные задачи в Медиалиге. Да и ресурс для их реализации у клуба имеется.
Последние матчи: в последних поединках команда смотрелась достаточно выгодно. Да и настрой на «броуков» явно будет максимальным.
Плюс 2DROTS традиционно неудачно противостоит «Broke Boys». Из 3 очных поединков был выигран один при 2 поражениях.
Вот и последняя очная встреча завершилась неудачей. В февральском поединке «дроты» уступили со счетом 1:2.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: Мотивация одолеть принципиального соперника у «дротов» огромная. Да и последняя победами над «броуками» случилась еще 2 года назад.
Да и вообще, 2DROTS в любом сочетании представляет собой сильный коллектив. Так что в этом матче ждем от команды атакующей активности.
Наверняка настрой у команды на этот поединок будет самым боевым. «Дроты» намерены сыграть на своих лучших качествах.
«Broke Boys»
Турнирное положение: Эта команда сейчас находится в накате. «Broke Boys» играет достаточно регулярно.
При этом «Broke Boys» выгодно смотрится в контрольных матчах. Например, в последнем спарринге команда расписала мировую с ростовским СКА (1:1).
Последние матчи: Да и вообще, игра команды выглядит довольно монолитно. «Броуки» сильны в созидательном плане.
Зимой «Broke Boys» дошел до финала Кубка ФНЛ. В финале команда уступила «Кызылжару» со счетом 0:2.
Зато минимально был обыгран «Спартак-2». Да и виктория над перволиговым «Енисеем» (2:0) говорит о силе команды.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «Броуки» уж точно не боятся никого. Да и в атаке команда еще вполне способна поднатореть.
С игровой практикой у клуба полный порядок. Да и оборона команды относительна надежна, как минимум, на этом уровне.
При этом «Broke Boys» выиграл у «дротов» в 2 последних очных поединках. Так что психологическое преимущество явно на стороне «броуков».
Очевидно, что номинальные будут действовать первым номером. Да и соперник нынче явно не блещет пресловутой стабильностью.
Статистика для ставок
- 2DROTS уже 2 года не может одолеть «броуков»
- «Broke Boys» обыграл «дротов» в 2 последних очных поединках
- «Броуки» зимой добрались до финала Кубка ФНЛ
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Broke Boys» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.10. Ничья оценена в 3.52, а победа оппонента — в скромные 3.15.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.71 и 2.06.
- 2.51Испания — Англия: прогноз и ставкаСегодня в 22:00
- 1.93Аргентина — Колумбия: прогноз и ставкаЗавтра в 03:00
- 7.20Испания — Англия: прогноз и ставкаСегодня в 22:00
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Прогноз: «Броуки» традиционно успешно противостоят «дротам», и уж точно будут максимально активны в атаке.
Номинальные гости смотрятся монолитнее соперника, и явно проведут встречу максимально агрессивно.
Ставка: Победа «Broke Boys» за 2.10.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом матче сумеет отличиться лишь один из оппонентов.
Ставка: Обе не забьют за 2.31