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    2DROTS снова уступит «броукам»

    2DROTS — «Broke Boys». Ставка (к. 2.10) и прогноз на футбол, Медиалига, 15 июля 2024 года

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    Прогноз и ставки на 2DROTS — «Broke Boys»
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    2DROTS
    15 июля в матче Медиалиги по футболу сыграют 2DROTS и «Broke Boys». Начало игры — в 20:00 мск. Ставка и прогноз на матч 2DROTS — «Broke Boys», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

    2DROTS

    Турнирное положение: Эта команда давно гремит даже за рамками Медиафутбола. 2DROTS способен дать бой даже профессионалам.

    При этом 2DROTS явно ставим перед собой максимальные задачи в Медиалиге. Да и ресурс для их реализации у клуба имеется.

    Последние матчи: в последних поединках команда смотрелась достаточно выгодно. Да и настрой на «броуков» явно будет максимальным.

    Плюс 2DROTS традиционно неудачно противостоит «Broke Boys». Из 3 очных поединков был выигран один при 2 поражениях.

    Вот и последняя очная встреча завершилась неудачей. В февральском поединке «дроты» уступили со счетом 1:2.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: Мотивация одолеть принципиального соперника у «дротов» огромная. Да и последняя победами над «броуками» случилась еще 2 года назад.

    Да и вообще, 2DROTS в любом сочетании представляет собой сильный коллектив. Так что в этом матче ждем от команды атакующей активности.

    Наверняка настрой у команды на этот поединок будет самым боевым. «Дроты» намерены сыграть на своих лучших качествах.

    «Broke Boys»

    Турнирное положение: Эта команда сейчас находится в накате. «Broke Boys» играет достаточно регулярно.

    При этом «Broke Boys» выгодно смотрится в контрольных матчах. Например, в последнем спарринге команда расписала мировую с ростовским СКА (1:1).

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    • Последние матчи: Да и вообще, игра команды выглядит довольно монолитно. «Броуки» сильны в созидательном плане.

    Зимой «Broke Boys» дошел до финала Кубка ФНЛ. В финале команда уступила «Кызылжару» со счетом 0:2.

    Зато минимально был обыгран «Спартак-2». Да и виктория над перволиговым «Енисеем» (2:0) говорит о силе команды.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: «Броуки» уж точно не боятся никого. Да и в атаке команда еще вполне способна поднатореть.

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    С игровой практикой у клуба полный порядок. Да и оборона команды относительна надежна, как минимум, на этом уровне.

    При этом «Broke Boys» выиграл у «дротов» в 2 последних очных поединках. Так что психологическое преимущество явно на стороне «броуков».

    Очевидно, что номинальные будут действовать первым номером. Да и соперник нынче явно не блещет пресловутой стабильностью.

    Статистика для ставок

    • 2DROTS уже 2 года не может одолеть «броуков»

    • «Broke Boys» обыграл «дротов» в 2 последних очных поединках

    • «Броуки» зимой добрались до финала Кубка ФНЛ

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Broke Boys» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.10. Ничья оценена в 3.52, а победа оппонента — в скромные 3.15.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.71 и 2.06.

    Прогноз: «Броуки» традиционно успешно противостоят «дротам», и уж точно будут максимально активны в атаке.

    Номинальные гости смотрятся монолитнее соперника, и явно проведут встречу максимально агрессивно.

    Ставка: Победа «Broke Boys» за 2.10.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом матче сумеет отличиться лишь один из оппонентов.

    Ставка: Обе не забьют за 2.31

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    2DROTS — «Broke Boys»: прогноз, ставка (2.10), статистика, коэффициенты матча 15.07.2024. Прогнозы на футбол. 2DROTS снова уступит «броукам»
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