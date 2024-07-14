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    «Енисей» одержит победу над «КАМАЗом»

    «Енисей» — «КАМАЗ». Ставка (к. 1.80) и прогноз на футбол, чемпионат России, 14 июля 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Енисей» — «КАМАЗ»
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    «Енисей»
    В воскресенье, 14 июля, в первом туре первенства первой российской лиги сезона 2024/25 красноярский «Енисей» дома примет «КАМАЗ» из Набережных Челнов. Начало — в 13:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Енисей» — «КАМАЗ», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Россия. Первая лига 14 Июля 2024 года

    Енисей

  • Красноярск
    •  Енисей 13:00 КамАЗ

    КамАЗ

  • Россия. Первая лига
    •

    «Енисей»

    Турнирное положение: Прошлое первенство клуб из Красноярска завершил на шестой позиции, отстав от четвертой строки на четыре очка.

    «Енисей» выиграл 15 матчей из 34 проведенных, шесть раз сыграл вничью и 13 встреч проиграл, разница мячей составила 55:40.

    Последние матчи: В межсезонье «красно-синие» провели три товарищеских поединка. В них они сперва разгромили «Пари НН» 4:0 и пензенский «Зенит» 3:0, а затем потерпели поражение от казанского «Рубина» со счетом 1:3.

    Не сыграют: Проблем с составом у команды нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: «Енисей» в отрезке последних десяти проведенных игр потерпел только одно фиаско. Также еще за данный период коллектив расписал три мировые и добился шести викторий. И за все это время он только в одном поединке уходил с поля без забитого мяча.

    «КАМАЗ»

    Турнирное положение: Клуб из Набережных Челнов прошлый сезон завершил на 12 строке в таблице, опередив зону вылета на шесть пунктов.

    «КАМАЗ» выиграл десять матчей из 34 проведенных, 11 раз сыграл вничью и 13 встреч проиграл, разница мячей составила 30:36.

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    • Последние матчи: При подготовке к новому сезону команда то же провела три товарищеских матча. В них она проиграла «Рубину» 1:2 и «Черноморцу» 0:1, а также обыграли «Крылья Советов» со счетом 2:1.

    Не сыграют: Проблем с составом у команды нет.

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    Состояние команды: «КАМАЗ» за минувшие восемь своих игр с учетом всех турниров смог победить только в одном из них. еще за это время он расписал две мировые и потерпел пять фиаско, все которые пришлись на шесть предыдущих встреч.

    Статистика для ставок

    • «Енисей» выиграл у «КАМАЗа» в двух предыдущих домашних поединках

    • Только один матч из семи минувших между этими клубами принес тотал больше 2,5

    • Всего в двух из шести последних очных игр этих команд забивали обе стороны

    Прогноз и ставки

    Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Енисея» — 1.80, победа «КАМАЗа» — 4.30, ничья — 3.62.

    ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.81 и 1.95 соответственно.

    Прогноз: В этом противостоянии ставим на победу «Енисея», который на своем поле в последнее время только побеждает предстоящего оппонента.

    Рекомендуемая ставка: победа «Енисея» за 1.80.

    Прогноз: И также еще здесь ставим на то, что будет забивать только одна команда, ведь зачастую в очных поединках этих клубов именно такая ставка играет.

    Ставка: обе забьют: нет за 1.85.

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    «Енисей» — «КАМАЗ»: прогноз, ставка (1.80), статистика, коэффициенты матча 14.07.2024. Прогнозы на футбол. «Енисей» одержит победу над «КАМАЗом»
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