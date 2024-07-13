«Палмейрас» добьется успеха в домашнем матче?

«Палмейрас» на своем поле примет «Атлетико-ГО» в бразильской Серии А. Поединок пройдет 12 июля и начнется в 01:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Палмейрас» — «Атлетико-ГО», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Палмейрас»

Турнирное положение: «Палмейрас» располагается в верхней части таблицы и борется за медали.

Клуб набрал 30 очков в 15 матчах. У «Палмейраса» 9 побед, 3 ничьи и 3 поражения. Разница мячей составляет 22-11.

Последние матчи: «Палмейрас» отлично начал нынешний месяц. Команда провела три матча.

У «Палмейраса» в июле две победы и одна ничья. Команде удалось одолеть «Коринтианс» и «Баию» с одинаковым счетом 3:0.

Не сыграют: Все лидеры в строю и готовы помочь команде.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: «Палмейрас» находится в отличной форме. В нынешнем сезоне команда ставит перед собой максимальные задачи.

«Палмейрас» в последних 10 матчах уступил лишь один раз. 27 июня клуб проиграл «Форталезе» со счетом 0:3.

В предстоящей встрече букмекеры определились с фаворитом. Скорее всего, три очка завоюет «Палмейрас».

«Атлетико-ГО»

Турнирное положение: «Атлетико-ГО» борется за выживание. На данный момент команда находится в зоне вылета.

«Атлетико-ГО» занимает 19-е место в таблице чемпионата Бразилии. Набрано 11 очков в 15 поединках.

Последние матчи: «Атлетико-ГО» редко радует болельщиков победами. Команда очень часто теряет очки.

В июле у «Атлетико-ГО» уже два поражения. Ранее команда уступила «РБ Брагантино» и «Атлетико-ПР», пропустив за 180 минут пять голов.

Не сыграют: Все лидеры в строю и готовы помочь команде.

Состояние команды: «Атлетико-ГО» нужно срочно улучшать ситуацию. Хуже выступает лишь «Флуминенсе», который располагается на последнем, 20-м месте в таблице.

В гостях «Атлетико-ГО» не побеждает с 16 июня. Последний раз команда встречалась с «Палмейрасом» 11 октября 2022 года. Тот поединок закончился вничью 1:1.

Статистика для ставок

«Палмейрас» в последних 10 матчах уступил лишь один раз

В гостях «Атлетико-ГО» не побеждает с 16 июня

Последняя встреча команд в октябре 2022 года закончилась вничью 1:1

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Палмейраса» — 1.44, победа «Атлетико-ГО» — 7.40, ничья — 4.50.

ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.88 и 1.98 соответственно.

Прогноз: «Палмейрас» очень хорошо проводит нынешний сезон. Команда находится в лидирующей группе.

Рекомендуемая ставка: победа «Палмейраса» с форой (-1) за 2.02.

Прогноз: еще один прогноз, что в предстоящем матче удастся отличиться обеим командам.

Ставка: обе забьют за 2.06.