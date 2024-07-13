«Палмейрас» добьется успеха в домашнем матче?

Палмейрас
Атлетико Гойаньенсе
«Палмейрас»
Турнирное положение: «Палмейрас» располагается в верхней части таблицы и борется за медали.
Клуб набрал 30 очков в 15 матчах. У «Палмейраса» 9 побед, 3 ничьи и 3 поражения. Разница мячей составляет 22-11.
Последние матчи: «Палмейрас» отлично начал нынешний месяц. Команда провела три матча.
У «Палмейраса» в июле две победы и одна ничья. Команде удалось одолеть «Коринтианс» и «Баию» с одинаковым счетом 3:0.
Не сыграют: Все лидеры в строю и готовы помочь команде.
Состояние команды: «Палмейрас» находится в отличной форме. В нынешнем сезоне команда ставит перед собой максимальные задачи.
«Палмейрас» в последних 10 матчах уступил лишь один раз. 27 июня клуб проиграл «Форталезе» со счетом 0:3.
В предстоящей встрече букмекеры определились с фаворитом. Скорее всего, три очка завоюет «Палмейрас».
«Атлетико-ГО»
Турнирное положение: «Атлетико-ГО» борется за выживание. На данный момент команда находится в зоне вылета.
«Атлетико-ГО» занимает 19-е место в таблице чемпионата Бразилии. Набрано 11 очков в 15 поединках.
Последние матчи: «Атлетико-ГО» редко радует болельщиков победами. Команда очень часто теряет очки.
В июле у «Атлетико-ГО» уже два поражения. Ранее команда уступила «РБ Брагантино» и «Атлетико-ПР», пропустив за 180 минут пять голов.
Не сыграют: Все лидеры в строю и готовы помочь команде.
Состояние команды: «Атлетико-ГО» нужно срочно улучшать ситуацию. Хуже выступает лишь «Флуминенсе», который располагается на последнем, 20-м месте в таблице.
В гостях «Атлетико-ГО» не побеждает с 16 июня. Последний раз команда встречалась с «Палмейрасом» 11 октября 2022 года. Тот поединок закончился вничью 1:1.
Статистика для ставок
- «Палмейрас» в последних 10 матчах уступил лишь один раз
- В гостях «Атлетико-ГО» не побеждает с 16 июня
- Последняя встреча команд в октябре 2022 года закончилась вничью 1:1
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Палмейраса» — 1.44, победа «Атлетико-ГО» — 7.40, ничья — 4.50.
ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.88 и 1.98 соответственно.
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Прогноз: «Палмейрас» очень хорошо проводит нынешний сезон. Команда находится в лидирующей группе.
Рекомендуемая ставка: победа «Палмейраса» с форой (-1) за 2.02.
Прогноз: еще один прогноз, что в предстоящем матче удастся отличиться обеим командам.
Ставка: обе забьют за 2.06.