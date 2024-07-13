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    «Палмейрас» добьется успеха в домашнем матче?

    «Палмейрас» — «Атлетико-ГО». Ставка (к. 2.06) и прогноз на футбол, чемпионат Бразилии, 12 июля 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Палмейрас» — «Атлетико-ГО»
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    «Палмейрас»
    «Палмейрас» на своем поле примет «Атлетико-ГО» в бразильской Серии А. Поединок пройдет 12 июля и начнется в 01:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Палмейрас» — «Атлетико-ГО», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Бразилия. Серия А 13 Июля 2024 года

    Палмейрас

  • Бразилия. Серия А
    •  Палмейрас 01:30 Атлетико Гойаньенсе

    Атлетико Гойаньенсе

  • Бразилия. Серия А
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    «Палмейрас»

    Турнирное положение: «Палмейрас» располагается в верхней части таблицы и борется за медали.

    Клуб набрал 30 очков в 15 матчах. У «Палмейраса» 9 побед, 3 ничьи и 3 поражения. Разница мячей составляет 22-11.

    Последние матчи: «Палмейрас» отлично начал нынешний месяц. Команда провела три матча.

    У «Палмейраса» в июле две победы и одна ничья. Команде удалось одолеть «Коринтианс» и «Баию» с одинаковым счетом 3:0.

    Не сыграют: Все лидеры в строю и готовы помочь команде.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: «Палмейрас» находится в отличной форме. В нынешнем сезоне команда ставит перед собой максимальные задачи.

    «Палмейрас» в последних 10 матчах уступил лишь один раз. 27 июня клуб проиграл «Форталезе» со счетом 0:3.

    В предстоящей встрече букмекеры определились с фаворитом. Скорее всего, три очка завоюет «Палмейрас».

    «Атлетико-ГО»

    Турнирное положение: «Атлетико-ГО» борется за выживание. На данный момент команда находится в зоне вылета.

    «Атлетико-ГО» занимает 19-е место в таблице чемпионата Бразилии. Набрано 11 очков в 15 поединках.

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    • Последние матчи: «Атлетико-ГО» редко радует болельщиков победами. Команда очень часто теряет очки.

    В июле у «Атлетико-ГО» уже два поражения. Ранее команда уступила «РБ Брагантино» и «Атлетико-ПР», пропустив за 180 минут пять голов.

    Не сыграют: Все лидеры в строю и готовы помочь команде.

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    Состояние команды: «Атлетико-ГО» нужно срочно улучшать ситуацию. Хуже выступает лишь «Флуминенсе», который располагается на последнем, 20-м месте в таблице.

    В гостях «Атлетико-ГО» не побеждает с 16 июня. Последний раз команда встречалась с «Палмейрасом» 11 октября 2022 года. Тот поединок закончился вничью 1:1.

    Статистика для ставок

    • «Палмейрас» в последних 10 матчах уступил лишь один раз

    • В гостях «Атлетико-ГО» не побеждает с 16 июня

    • Последняя встреча команд в октябре 2022 года закончилась вничью 1:1

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Палмейраса» — 1.44, победа «Атлетико-ГО» — 7.40, ничья — 4.50.

    ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.88 и 1.98 соответственно.

    Прогноз: «Палмейрас» очень хорошо проводит нынешний сезон. Команда находится в лидирующей группе.

    Рекомендуемая ставка: победа «Палмейраса» с форой (-1) за 2.02.

    Прогноз: еще один прогноз, что в предстоящем матче удастся отличиться обеим командам.

    Ставка: обе забьют за 2.06.

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