С голами будет напряженка

Caernarfon
Крузейдерс
«Карнарвон»
Турнирное положение: «Карнарвон» прошедший чемпионат Уэльса провел успешно. Команда в итоге расположилась на 5 месте турнирной таблицы.
При этом «Карнарвон» в 32 матчах регулярного чемпионата настрелял 52 мяча. А вот пропустила команда многовато — 70 мячей.
Последние матчи: летние спарринги команда провела весьма продуктивно. Из 4 контрольных поединков были выиграны 3.
В своем последнем матче команда одолела «Бакли» (3:0). До того «Карнарвон» с натугой переиграл «Клифтонвилл» (2:1).
Вообще, в 5 своих последних матчах валлийцы выиграли 4 раза. В этих поединках игроки команды забили 11 мячей при 11 пропущенных.
Не сыграют: травмированных нет.
Прогнозы и ставки на Лигу конференций
Состояние команды: на нынешнем отрезке команда выглядит весьма выгодно. В трех последних поединках валлийцы добыли победы.
При этом «Карнарвон» относительно неплохо атакует. Вот только проблемы с надежностью тылов пока и близко не решены.
Очевидно, что номинальные хозяева постараются дать бой более статусному оппоненту. Валлийцы способны преуспеть на контратаках.
«Крузейдерс»
Турнирное положение: «Крузейдерс» не столь успешно провел минувший чемпионат Люксембурга. Итоговое 4 место вряд ли удовлетворило клуб.
Причем «Крузейдерс» выиграл ровно в половине матчей чемпионата: 19 из 38. А вот оборона ошибалась частенько — 43 пропущенных мяча.
Последние матчи: Результаты команды явно не назовешь стабильными. «Крузейдерс» чередует качественные поединки с откровенно блеклыми.
Вот и в летних контрольных матчах команда не блещет. В 4 спаррингах североирландцы добыли всего 1 викторию.
В своем последнем поединке «Крузейдерс» уступил «Солфорду» (1:3). Хотя до того команда переиграла «Эйрдрионианс» (3:2).
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: североирландцы уж точно не выглядят мальчиками для битья. Да и проходить столь скромного оппонента команда обязана.
А вот атака команды действует относительно уверенно. Да и прибавить во всех игровых компонентах «Крузейдерс» вполне способен.
В 5 своих последних поединках «Крузейдерс» выиграл 2 раза. В них игроки команды отличились 8 мячами при 10 пропущенных.
Нет сомнений, что номинальные гости будут активно атаковать. Североирландцы постараются как можно скорее соорудить голевой задел.
Статистика для ставок
- «Карнарвон» выиграл в 3 своих последних матчах
- Валлийцы в трех своих последних поединках забивали не менее 2 мячей за матч
- Североирландцы в среднем забивают менее 2 голов за матч
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Крузейдерс» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.73. Ничья оценена в 3.88, а победа оппонента — в скромные 4.36.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с весьма разными коэффициентами — 1.73 и 2.08.
- 1.86Нидерланды — Англия: прогноз и ставкаСегодня в 22:00
- 2.15Локомотив — Партизан: прогноз и ставкаСегодня в 15:30
- 2.18Динамо Минск — Пюник: прогноз и ставкаСегодня в 21:45
- NEWФрибет до 15 000 рублей в Фонбете. Вот как
Прогноз: Североирландцы смотрятся сильнее соперника, плюс неплохо оборонялись в своих последних матчах.
Валлийцы слишком нестабильны, да и в плане реализации отнюдь не преуспевают.
Ставка: ТМ 2.5 за 2.08.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этой встрече забить сумеет лишь один из оппонентов.
Ставка: Обе не забьют за 2.11