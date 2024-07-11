С голами будет напряженка

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    «Карнарвон» — «Крузейдерс». Ставка (к. 2.08) и прогноз на футбол, квалификация Лиги конференций, 11 июля 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Карнарвон» — «Крузейдерс»
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    «Крузейдерс»
    11 июля в 1/8 финала квалификационного раунда Лиги конференций по футболу сыграют «Карнарвон» и «Крузейдерс». Начало игры — в 20:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Карнарвон» — «Крузейдерс», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Лига конференций. Квалификация 11 Июля 2024 года

    Caernarfon

  • Лига конференций. Квалификация
  •  Caernarfon 20:30 Крузейдерс

    Крузейдерс

  • Лига конференций. Квалификация
    •

    «Карнарвон»

    Турнирное положение: «Карнарвон» прошедший чемпионат Уэльса провел успешно. Команда в итоге расположилась на 5 месте турнирной таблицы.

    При этом «Карнарвон» в 32 матчах регулярного чемпионата настрелял 52 мяча. А вот пропустила команда многовато — 70 мячей.

    Последние матчи: летние спарринги команда провела весьма продуктивно. Из 4 контрольных поединков были выиграны 3.

    В своем последнем матче команда одолела «Бакли» (3:0). До того «Карнарвон» с натугой переиграл «Клифтонвилл» (2:1).

    Вообще, в 5 своих последних матчах валлийцы выиграли 4 раза. В этих поединках игроки команды забили 11 мячей при 11 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на Лигу конференций

    Состояние команды: на нынешнем отрезке команда выглядит весьма выгодно. В трех последних поединках валлийцы добыли победы.

    При этом «Карнарвон» относительно неплохо атакует. Вот только проблемы с надежностью тылов пока и близко не решены.

    Очевидно, что номинальные хозяева постараются дать бой более статусному оппоненту. Валлийцы способны преуспеть на контратаках.

    «Крузейдерс»

    Турнирное положение: «Крузейдерс» не столь успешно провел минувший чемпионат Люксембурга. Итоговое 4 место вряд ли удовлетворило клуб.

    Причем «Крузейдерс» выиграл ровно в половине матчей чемпионата: 19 из 38. А вот оборона ошибалась частенько — 43 пропущенных мяча.

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    • Последние матчи: Результаты команды явно не назовешь стабильными. «Крузейдерс» чередует качественные поединки с откровенно блеклыми.

    Вот и в летних контрольных матчах команда не блещет. В 4 спаррингах североирландцы добыли всего 1 викторию.

    В своем последнем поединке «Крузейдерс» уступил «Солфорду» (1:3). Хотя до того команда переиграла «Эйрдрионианс» (3:2).

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: североирландцы уж точно не выглядят мальчиками для битья. Да и проходить столь скромного оппонента команда обязана.

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    А вот атака команды действует относительно уверенно. Да и прибавить во всех игровых компонентах «Крузейдерс» вполне способен.

    В 5 своих последних поединках «Крузейдерс» выиграл 2 раза. В них игроки команды отличились 8 мячами при 10 пропущенных.

    Нет сомнений, что номинальные гости будут активно атаковать. Североирландцы постараются как можно скорее соорудить голевой задел.

    Статистика для ставок

    • «Карнарвон» выиграл в 3 своих последних матчах

    • Валлийцы в трех своих последних поединках забивали не менее 2 мячей за матч

    • Североирландцы в среднем забивают менее 2 голов за матч

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Крузейдерс» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.73. Ничья оценена в 3.88, а победа оппонента — в скромные 4.36.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с весьма разными коэффициентами — 1.73 и 2.08.

    Прогноз: Североирландцы смотрятся сильнее соперника, плюс неплохо оборонялись в своих последних матчах.

    Валлийцы слишком нестабильны, да и в плане реализации отнюдь не преуспевают.

    Ставка: ТМ 2.5 за 2.08.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этой встрече забить сумеет лишь один из оппонентов.

    Ставка: Обе не забьют за 2.11

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