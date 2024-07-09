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    Выиграют ли на старте Лиги чемпионов «Балкани»?

    «УЭ Санта-Колома» — «Балкани». Ставка (к. 1.89) и прогноз на футбол, 1-й раунд квалификации Лиги чемпионов, 9 июля 2024 года

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    «Балкани»
    9 июля в первом матче 1-го раунда квалификации Лиги чемпионов сыграют «УЭ Санта-Колома» и «Балкани». Начало игры — в 21:00 мск. Ставка и прогноз на матч «УЭ Санта-Колома» — «Балкани», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Лига чемпионов. Квалификация 09 Июля 2024 года

    УЭ Санта-Колома

  • Лига чемпионов. Квалификация
    •  УЭ Санта-Колома 21:00 Балкани

    Балкани

  • Сува-Река
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    «УЭ Санта-Колома»

    Турнирное положение: «УЭ Санта-Колома» вышел в квалификацию Лиги чемпионов благодаря титулу чемпиона Андорры.

    Команда по итогам 27-ти туров на три очка опередила своего ближайшего преследователя «Интер Дескальдес» и впервые в истории стала чемпионом страны.

    УЭ Санта-Колома — Балкани: коэффициенты букмекеров

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    Последние матчи: в последнем туре мальтийского первенства клуб сыграл вничью с «ФК Санта-Колома» (0:0).

    После этого чемпион еще и выиграл Кубок Андорры, обыграв в дополнительное время со счетом 1:0 «Пас де ла Каса».

    Прогнозы и ставки на Лигу чемпионов

    Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в 23 последних матчах, которые пришлись на разные турниры, «УЭ Санта-Колома» ни разу не проиграл при 17 победах и шести ничьих.

    Такие результаты говорят о хорошей форме коллектива, который при этом грядущий поединок проведет на своем поле, что сулит ему неплохие шансы.

    Карим Лкуча — лучший бомбардир команды с 11 голами в прошлой кампании.

    «Балкани»

    «Балкани» вышел в квалификацию Лиги чемпионов благодаря титулу чемпиона Косова.

    Команда по итогам 36-ти туров на семь очков опередила своего ближайшего преследователя «Лапи» и в третий раз в своей истории стала чемпионом.

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    • Последние матчи: в последнем туре первенства Косова клуб обыграл «Приштину» (2:0).

    Вслед за этим чемпион провел одну товарищескую встречу, в которой проиграл «Тиквеш» (0:2), поэтому грядущая игра начнет для него новый сезон.

    Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в 15-ти последних матчах, которые пришлись на чемпионат Косова, «Балкани» проиграл лишь раз при 10-ти победах и четырех ничьих.

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    Назми Грипши — лучший бомбардир команды в чемпионате Косова с 15 голами в прошлой кампании.

    Статистика для ставок

    • в четырех последних матчах «УЭ Санта-Колома» забивали меньше 2,5 голов

    • в 23 последних матчах «УЭ Санта-Колома» не проиграла

    • в шести из восьми последних матчей «Баллкани» забивала только одна команда.

    Прогнозы

    Коэффициенты букмекеров: «Балкани» — — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.62. Ничья — в 3.90, победа «УЭ Санта-Колома» — в 5.00.

    ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются букмекерами с относительно близкими коэффициентами — 1.80 и 1.95.

    Прогноз: в шести из восьми последних матчей гостей забивала только одна команда. И ею были как раз «Балкани».

    При этом в трех из четырех последних матчей хозяев хотя бы один из соперников также не забивал.

    Ставка: хотя бы одна команда не забьет за 1.89.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что будет забито меньше 2,5 голов, ведь так было в четырех последних матчах «УЭ Санта-Колома».

    Ставка: тотал меньше 2,5 голов за 1.95

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