Выиграют ли на старте Лиги чемпионов «Балкани»?

УЭ Санта-Колома
Балкани
«УЭ Санта-Колома»
Турнирное положение: «УЭ Санта-Колома» вышел в квалификацию Лиги чемпионов благодаря титулу чемпиона Андорры.
Команда по итогам 27-ти туров на три очка опередила своего ближайшего преследователя «Интер Дескальдес» и впервые в истории стала чемпионом страны.
УЭ Санта-Колома — Балкани: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: в последнем туре мальтийского первенства клуб сыграл вничью с «ФК Санта-Колома» (0:0).
После этого чемпион еще и выиграл Кубок Андорры, обыграв в дополнительное время со счетом 1:0 «Пас де ла Каса».
Прогнозы и ставки на Лигу чемпионов
Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в 23 последних матчах, которые пришлись на разные турниры, «УЭ Санта-Колома» ни разу не проиграл при 17 победах и шести ничьих.
Такие результаты говорят о хорошей форме коллектива, который при этом грядущий поединок проведет на своем поле, что сулит ему неплохие шансы.
Карим Лкуча — лучший бомбардир команды с 11 голами в прошлой кампании.
«Балкани»
«Балкани» вышел в квалификацию Лиги чемпионов благодаря титулу чемпиона Косова.
Команда по итогам 36-ти туров на семь очков опередила своего ближайшего преследователя «Лапи» и в третий раз в своей истории стала чемпионом.
Последние матчи: в последнем туре первенства Косова клуб обыграл «Приштину» (2:0).
Вслед за этим чемпион провел одну товарищескую встречу, в которой проиграл «Тиквеш» (0:2), поэтому грядущая игра начнет для него новый сезон.
Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в 15-ти последних матчах, которые пришлись на чемпионат Косова, «Балкани» проиграл лишь раз при 10-ти победах и четырех ничьих.
Назми Грипши — лучший бомбардир команды в чемпионате Косова с 15 голами в прошлой кампании.
Статистика для ставок
- в четырех последних матчах «УЭ Санта-Колома» забивали меньше 2,5 голов
- в 23 последних матчах «УЭ Санта-Колома» не проиграла
- в шести из восьми последних матчей «Баллкани» забивала только одна команда.
Прогнозы
Коэффициенты букмекеров: «Балкани» — — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.62. Ничья — в 3.90, победа «УЭ Санта-Колома» — в 5.00.
ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются букмекерами с относительно близкими коэффициентами — 1.80 и 1.95.
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Прогноз: в шести из восьми последних матчей гостей забивала только одна команда. И ею были как раз «Балкани».
При этом в трех из четырех последних матчей хозяев хотя бы один из соперников также не забивал.
Ставка: хотя бы одна команда не забьет за 1.89.
Прогноз: более рискованный прогноз, что будет забито меньше 2,5 голов, ведь так было в четырех последних матчах «УЭ Санта-Колома».
Ставка: тотал меньше 2,5 голов за 1.95