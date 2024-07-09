Выиграют ли на старте Лиги чемпионов «Балкани»?

9 июля в первом матче 1-го раунда квалификации Лиги чемпионов сыграют «УЭ Санта-Колома» и «Балкани». Начало игры — в 21:00 мск. Ставка и прогноз на матч «УЭ Санта-Колома» — «Балкани», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«УЭ Санта-Колома»

Турнирное положение: «УЭ Санта-Колома» вышел в квалификацию Лиги чемпионов благодаря титулу чемпиона Андорры.

Команда по итогам 27-ти туров на три очка опередила своего ближайшего преследователя «Интер Дескальдес» и впервые в истории стала чемпионом страны.

УЭ Санта-Колома — Балкани: коэффициенты букмекеров 1X2Новым игрокам 5.304.151.60Бонус€600

Последние матчи: в последнем туре мальтийского первенства клуб сыграл вничью с «ФК Санта-Колома» (0:0).

После этого чемпион еще и выиграл Кубок Андорры, обыграв в дополнительное время со счетом 1:0 «Пас де ла Каса».

Прогнозы и ставки на Лигу чемпионов

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в 23 последних матчах, которые пришлись на разные турниры, «УЭ Санта-Колома» ни разу не проиграл при 17 победах и шести ничьих.

Такие результаты говорят о хорошей форме коллектива, который при этом грядущий поединок проведет на своем поле, что сулит ему неплохие шансы.

Карим Лкуча — лучший бомбардир команды с 11 голами в прошлой кампании.

«Балкани»

«Балкани» вышел в квалификацию Лиги чемпионов благодаря титулу чемпиона Косова.

Команда по итогам 36-ти туров на семь очков опередила своего ближайшего преследователя «Лапи» и в третий раз в своей истории стала чемпионом.

Последние матчи: в последнем туре первенства Косова клуб обыграл «Приштину» (2:0).

Вслед за этим чемпион провел одну товарищескую встречу, в которой проиграл «Тиквеш» (0:2), поэтому грядущая игра начнет для него новый сезон.

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в 15-ти последних матчах, которые пришлись на чемпионат Косова, «Балкани» проиграл лишь раз при 10-ти победах и четырех ничьих.

Назми Грипши — лучший бомбардир команды в чемпионате Косова с 15 голами в прошлой кампании.

Статистика для ставок

в четырех последних матчах «УЭ Санта-Колома» забивали меньше 2,5 голов

в 23 последних матчах «УЭ Санта-Колома» не проиграла

в шести из восьми последних матчей «Баллкани» забивала только одна команда.

Прогнозы

Коэффициенты букмекеров: «Балкани» — — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.62. Ничья — в 3.90, победа «УЭ Санта-Колома» — в 5.00.

ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются букмекерами с относительно близкими коэффициентами — 1.80 и 1.95.

Прогноз: в шести из восьми последних матчей гостей забивала только одна команда. И ею были как раз «Балкани».

При этом в трех из четырех последних матчей хозяев хотя бы один из соперников также не забивал.

Ставка: хотя бы одна команда не забьет за 1.89.

Прогноз: более рискованный прогноз, что будет забито меньше 2,5 голов, ведь так было в четырех последних матчах «УЭ Санта-Колома».

Ставка: тотал меньше 2,5 голов за 1.95