Сумеет ли «Зенит» одолеть белградцев?

8 июля в товарищеском матче по футболу сыграют «Зенит» и «Црвена Звезда». Начало игры — в 19:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Зенит» — «Црвена Звезда», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Зенит»

Турнирное положение: «Зенит» лишь в последнем туре минувшего чемпионата добыл золотые медали. Да и по составу питерцы явно превосходят всех в российском чемпионате.

При этом «Зенит» в нынешнее межсезонье сильно обновился в кадровом плане. Клуб усилился сразу несколькими игроками с российским паспортом.

Последние матчи: в первом спарринге нынешнего межсезонья команда Семака победила. Петербуржцы разгромили «Сочи» (5:2).

После того питерцы провели боевой поединок с «Тальересом». В нем зенитовцы выиграли лишь с минимальным счетом.

В 5 своих последних матчах «Зенит» победил 5 раз. В этих поединках игроки клуба с берегов Невы забили 15 мячей при 5 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: В новый сезон команда Семака входит заметно обновленной. Да и креативная бразильская полузащита на месте.

В двух летних спаррингах «Зенит» одержал победы. При этом Семак умудрился знатно поэкспериментировать с составом.

Наверняка настрой у команды на этот поединок будет боевым. Даже в условиях кадровой ротации питерцы должны обыгрывать сербского чемпиона.

«Црвена Звезда»

Турнирное положение: Белградцы провели отличный минувший сезон. «Црвена Звезда» стала чемпионом Сербии.

При этом «Црвена Звезда» аж на 18 очков оторвалась от «Партизана». Да и забила команда 94 мяча в 37 матчах чемпионата.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда добыла уверенную викторию. Белградцы переиграли «Сочи» (2:0).

До того «Црвена Звезда» сумела переиграть «Младость» (1:0). Да и вообще, победная серия возросла до 8 поединков.

В 5 своих последних матчах команда победила. В этих поединках она отличилась 13 голами при всего лишь 2 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: Сербы явно намерены выступить удачно. Да и многократный чемпион России для них станет прекрасным раздражителем.

В двух своих последних матчах команда не пропустила ни разу. Да и состав у сербов по именам выглядит весьма монолитно.

При этом «Црвена Звезда» в среднем пропускает чуть меньше гола за матч. А вот с реализацией дела обстоят куда получше.

Очевидно, что белградцы не собираются лишь отсиживаться в тылах. Да и в двух последних очных встречах с «Зенитом» сербы побеждали.

Статистика для ставок

«Зенит» в выиграл в 5 своих последних матчах

«Црвена Звезда» имеет действующую восьмиматчевую победную серию

«Зенит» в 2 последних очных поединках уступил белградцам

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Зенит» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.12. Ничья оценена в 3.60, а победа оппонента — в скромные 3.30.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с достаточно разными коэффициентами — 1.81 и 2.01.

Прогноз: «Зенит» постепенно набирает обороты, и уж точно будет максимально активен в атаке.

Зенитовцы постараются продлить свой победный сериал, к тому же мотивированы наконец-то обыграть белградцев.

Ставка: Победа «Зенита» за 2.12.

Прогноз: более рискованный прогноз, что отличиться в этом матче сумеет лишь один из оппонентов.

Ставка: Обе не забьют за 2.16