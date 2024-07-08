Сумеет ли «Зенит» одолеть белградцев?

Зенит
Црвена Звезда
«Зенит»
Турнирное положение: «Зенит» лишь в последнем туре минувшего чемпионата добыл золотые медали. Да и по составу питерцы явно превосходят всех в российском чемпионате.
При этом «Зенит» в нынешнее межсезонье сильно обновился в кадровом плане. Клуб усилился сразу несколькими игроками с российским паспортом.
Зенит — Црвена Звезда: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: в первом спарринге нынешнего межсезонья команда Семака победила. Петербуржцы разгромили «Сочи» (5:2).
После того питерцы провели боевой поединок с «Тальересом». В нем зенитовцы выиграли лишь с минимальным счетом.
В 5 своих последних матчах «Зенит» победил 5 раз. В этих поединках игроки клуба с берегов Невы забили 15 мячей при 5 пропущенных.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: В новый сезон команда Семака входит заметно обновленной. Да и креативная бразильская полузащита на месте.
В двух летних спаррингах «Зенит» одержал победы. При этом Семак умудрился знатно поэкспериментировать с составом.
Наверняка настрой у команды на этот поединок будет боевым. Даже в условиях кадровой ротации питерцы должны обыгрывать сербского чемпиона.
«Црвена Звезда»
Турнирное положение: Белградцы провели отличный минувший сезон. «Црвена Звезда» стала чемпионом Сербии.
При этом «Црвена Звезда» аж на 18 очков оторвалась от «Партизана». Да и забила команда 94 мяча в 37 матчах чемпионата.
Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда добыла уверенную викторию. Белградцы переиграли «Сочи» (2:0).
До того «Црвена Звезда» сумела переиграть «Младость» (1:0). Да и вообще, победная серия возросла до 8 поединков.
В 5 своих последних матчах команда победила. В этих поединках она отличилась 13 голами при всего лишь 2 пропущенных в свои ворота.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: Сербы явно намерены выступить удачно. Да и многократный чемпион России для них станет прекрасным раздражителем.
В двух своих последних матчах команда не пропустила ни разу. Да и состав у сербов по именам выглядит весьма монолитно.
При этом «Црвена Звезда» в среднем пропускает чуть меньше гола за матч. А вот с реализацией дела обстоят куда получше.
Очевидно, что белградцы не собираются лишь отсиживаться в тылах. Да и в двух последних очных встречах с «Зенитом» сербы побеждали.
Статистика для ставок
- «Зенит» в выиграл в 5 своих последних матчах
- «Црвена Звезда» имеет действующую восьмиматчевую победную серию
- «Зенит» в 2 последних очных поединках уступил белградцам
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Зенит» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.12. Ничья оценена в 3.60, а победа оппонента — в скромные 3.30.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с достаточно разными коэффициентами — 1.81 и 2.01.
- 2.07ЦСКА — Партизан: прогноз и ставкаСегодня в 19:30
- 2.11Алтынорду — Акрон: прогноз и ставкаЗавтра в 15:00
- 2.24Сочи — Тальерес Кордоба: прогноз и ставкаЗавтра в 13:00
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Прогноз: «Зенит» постепенно набирает обороты, и уж точно будет максимально активен в атаке.
Зенитовцы постараются продлить свой победный сериал, к тому же мотивированы наконец-то обыграть белградцев.
Ставка: Победа «Зенита» за 2.12.
Прогноз: более рискованный прогноз, что отличиться в этом матче сумеет лишь один из оппонентов.
Ставка: Обе не забьют за 2.16