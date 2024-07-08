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    Сумеет ли «Зенит» одолеть белградцев?

    Зенит — Црвена Звезда: прогноз и ставка на футбол с коэффициентом 2.12. 08.07.2024

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Товарищеские матчи Прогнозы на Зенит Прогнозы на Црвена Звезда Прогнозы на футбол России
    Прогноз и ставки на «Зенит» — «Црвена Звезда»
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    Андрей Мостовой
    8 июля в товарищеском матче по футболу сыграют «Зенит» и «Црвена Звезда». Начало игры — в 19:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Зенит» — «Црвена Звезда», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Товарищеские матчи (клубы) 08 Июля 2024 года

    Зенит

  • Санкт-Петербург
    •  Зенит 19:30 Црвена Звезда

    Црвена Звезда

  • Белград
    •

    «Зенит»

    Турнирное положение: «Зенит» лишь в последнем туре минувшего чемпионата добыл золотые медали. Да и по составу питерцы явно превосходят всех в российском чемпионате.

    При этом «Зенит» в нынешнее межсезонье сильно обновился в кадровом плане. Клуб усилился сразу несколькими игроками с российским паспортом.

    Зенит — Црвена Звезда: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: в первом спарринге нынешнего межсезонья команда Семака победила. Петербуржцы разгромили «Сочи» (5:2).

    После того питерцы провели боевой поединок с «Тальересом». В нем зенитовцы выиграли лишь с минимальным счетом.

    В 5 своих последних матчах «Зенит» победил 5 раз. В этих поединках игроки клуба с берегов Невы забили 15 мячей при 5 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: В новый сезон команда Семака входит заметно обновленной. Да и креативная бразильская полузащита на месте.

    В двух летних спаррингах «Зенит» одержал победы. При этом Семак умудрился знатно поэкспериментировать с составом.

    Наверняка настрой у команды на этот поединок будет боевым. Даже в условиях кадровой ротации питерцы должны обыгрывать сербского чемпиона.

    «Црвена Звезда»

    Турнирное положение: Белградцы провели отличный минувший сезон. «Црвена Звезда» стала чемпионом Сербии.

    При этом «Црвена Звезда» аж на 18 очков оторвалась от «Партизана». Да и забила команда 94 мяча в 37 матчах чемпионата.

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  • 05/07/2024

    • Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда добыла уверенную викторию. Белградцы переиграли «Сочи» (2:0).

    До того «Црвена Звезда» сумела переиграть «Младость» (1:0). Да и вообще, победная серия возросла до 8 поединков.

    В 5 своих последних матчах команда победила. В этих поединках она отличилась 13 голами при всего лишь 2 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: Сербы явно намерены выступить удачно. Да и многократный чемпион России для них станет прекрасным раздражителем.

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    В двух своих последних матчах команда не пропустила ни разу. Да и состав у сербов по именам выглядит весьма монолитно.

    При этом «Црвена Звезда» в среднем пропускает чуть меньше гола за матч. А вот с реализацией дела обстоят куда получше.

    Очевидно, что белградцы не собираются лишь отсиживаться в тылах. Да и в двух последних очных встречах с «Зенитом» сербы побеждали.

    Статистика для ставок

    • «Зенит» в выиграл в 5 своих последних матчах

    • «Црвена Звезда» имеет действующую восьмиматчевую победную серию

    • «Зенит» в 2 последних очных поединках уступил белградцам

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Зенит» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.12. Ничья оценена в 3.60, а победа оппонента — в скромные 3.30.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с достаточно разными коэффициентами — 1.81 и 2.01.

    Прогноз: «Зенит» постепенно набирает обороты, и уж точно будет максимально активен в атаке.

    Зенитовцы постараются продлить свой победный сериал, к тому же мотивированы наконец-то обыграть белградцев.

    Ставка: Победа «Зенита» за 2.12.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что отличиться в этом матче сумеет лишь один из оппонентов.

    Ставка: Обе не забьют за 2.16

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    «Зенит» — «Црвена Звезда»: прогноз, ставка (2.12), статистика, коэффициенты матча 08.07.2024. Прогнозы на футбол. Сумеет ли «Зенит» одолеть белградцев?
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