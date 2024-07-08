«Портленд Тимберс» начнет без экивоков

8 июля в 23-м туре чемпионата США по футболу сыграют «Портленд Тимберс» и «Нэшвилл». Начало игры — в 05:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Портленд Тимберс» — «Нэшвилл», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Портленд Тимберс»

Турнирное положение: «Портленд Тимберс» сражается за попадание в топ-7. Сейчас команда находится на 6 месте турнирной таблицы.

При этом «Портленд Тимберс» отстает от 4 позиции на 4 очка. Да и пропускает команда многовато: 38 мячей в 22 поединках МЛС.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. «Портленд Тимберс» уступил «Далласу» (2:3).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Портленд Тимберс» выиграл 3 раза. В этих поединках игроки команды забили 9 мячей при 6 пропущенных.

Зато с атакой у «тимберс» полный ажур. В 22 поединках МЛС им удалось отличиться уже 41 результативным выстрелом.

Не сыграют: Эвандер — дисквалифицирован.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: «Тимберс» прекрасно выглядят в обороне. Да и до последней коллизия команда выиграла 3 раза кряду.

Матчи против «Нэшвилла» для команды традиционно складываются успешно. Из трех очных поединков «Портленд Тимберс» выиграл 1 раз при 2 паритетах.

Наверняка номинальные хозяева будут действовать с позиции силы. Тем паче, у соперника имеются заметные проблемы с креативом и реализацией.

«Нэшвилл»

Турнирное положение: «Нэшвилл» борется за высокие места. Команда ныне расположилась на 7 строчке турнирной таблицы Восточной конференции.

Притом, что «Нэшвилл» откровенно бледновато атакует. В 21 поединке чемпионата игроки команды отличились 24 точными выстрелами.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда не разжилась очками. «Нэшвилл» уступил «Коламбус Крю» (0:2).

До того команда проиграл «Интеру Майами» (1:2). А вот поединок с «Нью-Йорк Сити» завершился минимальной победой.

В пяти последних матчах «Нэшвилл» выиграл 2 раза. В этих поединках игроки команды забили 4 мяча при 5 пропущенных.

Не сыграют: Лукас Макнаугтон — травмирован. Дрю Йервуд — дисквалифицирован.

Состояние команды: на нынешнем отрезке «Нэшвилл» выглядит не столь уверенно. Да и результаты хромают на обе ноги.

При этом «Нэшвилл» пока еще ни разу не обыгрывал «тимберс». Да и два последних поражения явно ударили по психологии.

Причем команда выиграла лишь в 6 матчах чемпионата из 21. Да и потери очков на ровном месте стали неприятной тенденцией.

И уж точно номинальные гости не собираются лишь отсиживаться в тылах. Да и свои шансы у ворот соперника у команды они точно изыщут.

Статистика для ставок

«Нэшвилл» проиграл в 2 своих последних поединках

«Портленд Тимберс» в среднем забивает почти 2 гола за матч

До последней коллизии «тимберс» выиграли трижды кряду

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Портленд Тимберс» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.83. Ничья оценена в 3.92, а победа оппонента — в скромные 4.01.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с достаточно разными коэффициентами — 1.70 и 2.16.

Прогноз: «Портленд Тимберс» явно сильнее соперника, и наверняка как можно быстрее постарается вернуться на победный путь.

«Нэшвилл» еще ни разу не обыгрывал «Портленд Тимберс», да и в последних матчах явно не преуспевает.

Ставка: Победа «Портленд Тимберс» в 1 тайме за 2.32.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке забьет лишь один из оппонентов.

Ставка: Обе не забьют за 2.20