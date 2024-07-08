«Портленд Тимберс» начнет без экивоков

Портленд Тимберс
Нэшвилл
«Портленд Тимберс»
Турнирное положение: «Портленд Тимберс» сражается за попадание в топ-7. Сейчас команда находится на 6 месте турнирной таблицы.
При этом «Портленд Тимберс» отстает от 4 позиции на 4 очка. Да и пропускает команда многовато: 38 мячей в 22 поединках МЛС.
Портленд Тимберс — Нэшвилл: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. «Портленд Тимберс» уступил «Далласу» (2:3).
Вообще, в 5 своих последних матчах «Портленд Тимберс» выиграл 3 раза. В этих поединках игроки команды забили 9 мячей при 6 пропущенных.
Зато с атакой у «тимберс» полный ажур. В 22 поединках МЛС им удалось отличиться уже 41 результативным выстрелом.
Не сыграют: Эвандер — дисквалифицирован.
Состояние команды: «Тимберс» прекрасно выглядят в обороне. Да и до последней коллизия команда выиграла 3 раза кряду.
Матчи против «Нэшвилла» для команды традиционно складываются успешно. Из трех очных поединков «Портленд Тимберс» выиграл 1 раз при 2 паритетах.
Наверняка номинальные хозяева будут действовать с позиции силы. Тем паче, у соперника имеются заметные проблемы с креативом и реализацией.
«Нэшвилл»
Турнирное положение: «Нэшвилл» борется за высокие места. Команда ныне расположилась на 7 строчке турнирной таблицы Восточной конференции.
Притом, что «Нэшвилл» откровенно бледновато атакует. В 21 поединке чемпионата игроки команды отличились 24 точными выстрелами.
Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда не разжилась очками. «Нэшвилл» уступил «Коламбус Крю» (0:2).
До того команда проиграл «Интеру Майами» (1:2). А вот поединок с «Нью-Йорк Сити» завершился минимальной победой.
В пяти последних матчах «Нэшвилл» выиграл 2 раза. В этих поединках игроки команды забили 4 мяча при 5 пропущенных.
Не сыграют: Лукас Макнаугтон — травмирован. Дрю Йервуд — дисквалифицирован.
Состояние команды: на нынешнем отрезке «Нэшвилл» выглядит не столь уверенно. Да и результаты хромают на обе ноги.
При этом «Нэшвилл» пока еще ни разу не обыгрывал «тимберс». Да и два последних поражения явно ударили по психологии.
Причем команда выиграла лишь в 6 матчах чемпионата из 21. Да и потери очков на ровном месте стали неприятной тенденцией.
И уж точно номинальные гости не собираются лишь отсиживаться в тылах. Да и свои шансы у ворот соперника у команды они точно изыщут.
Статистика для ставок
- «Нэшвилл» проиграл в 2 своих последних поединках
- «Портленд Тимберс» в среднем забивает почти 2 гола за матч
- До последней коллизии «тимберс» выиграли трижды кряду
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Портленд Тимберс» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.83. Ничья оценена в 3.92, а победа оппонента — в скромные 4.01.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с достаточно разными коэффициентами — 1.70 и 2.16.
- 2.00Англия — Швейцария: прогноз и ставкаСегодня в 19:00
- 1.87Нидерланды — Турция: прогноз и ставкаСегодня в 22:00
- 2.07ЦСКА — Партизан: прогноз и ставкаЗавтра в 19:30
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Прогноз: «Портленд Тимберс» явно сильнее соперника, и наверняка как можно быстрее постарается вернуться на победный путь.
«Нэшвилл» еще ни разу не обыгрывал «Портленд Тимберс», да и в последних матчах явно не преуспевает.
Ставка: Победа «Портленд Тимберс» в 1 тайме за 2.32.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке забьет лишь один из оппонентов.
Ставка: Обе не забьют за 2.20