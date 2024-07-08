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    «Портленд Тимберс» начнет без экивоков

    «Портленд Тимберс» — «Нэшвилл». Ставка (к. 2.32) и прогноз на футбол, МЛС, 8 июля 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Портленд Тимберс» — «Нэшвилл»
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    «Портленд Тимберс»
    8 июля в 23-м туре чемпионата США по футболу сыграют «Портленд Тимберс» и «Нэшвилл». Начало игры — в 05:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Портленд Тимберс» — «Нэшвилл», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Футбол. США. MLS 08 Июля 2024 года

    Портленд Тимберс

  • Портленд
    •  Портленд Тимберс 05:30 Нэшвилл

    Нэшвилл

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    «Портленд Тимберс»

    Турнирное положение: «Портленд Тимберс» сражается за попадание в топ-7. Сейчас команда находится на 6 месте турнирной таблицы.

    При этом «Портленд Тимберс» отстает от 4 позиции на 4 очка. Да и пропускает команда многовато: 38 мячей в 22 поединках МЛС.

    Портленд Тимберс — Нэшвилл: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. «Портленд Тимберс» уступил «Далласу» (2:3).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Портленд Тимберс» выиграл 3 раза. В этих поединках игроки команды забили 9 мячей при 6 пропущенных.

    Зато с атакой у «тимберс» полный ажур. В 22 поединках МЛС им удалось отличиться уже 41 результативным выстрелом.

    Не сыграют: Эвандер — дисквалифицирован.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: «Тимберс» прекрасно выглядят в обороне. Да и до последней коллизия команда выиграла 3 раза кряду.

    Матчи против «Нэшвилла» для команды традиционно складываются успешно. Из трех очных поединков «Портленд Тимберс» выиграл 1 раз при 2 паритетах.

    Наверняка номинальные хозяева будут действовать с позиции силы. Тем паче, у соперника имеются заметные проблемы с креативом и реализацией.

    «Нэшвилл»

    Турнирное положение: «Нэшвилл» борется за высокие места. Команда ныне расположилась на 7 строчке турнирной таблицы Восточной конференции.

    Притом, что «Нэшвилл» откровенно бледновато атакует. В 21 поединке чемпионата игроки команды отличились 24 точными выстрелами.

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    • Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда не разжилась очками. «Нэшвилл» уступил «Коламбус Крю» (0:2).

    До того команда проиграл «Интеру Майами» (1:2). А вот поединок с «Нью-Йорк Сити» завершился минимальной победой.

    В пяти последних матчах «Нэшвилл» выиграл 2 раза. В этих поединках игроки команды забили 4 мяча при 5 пропущенных.

    Не сыграют: Лукас Макнаугтон — травмирован. Дрю Йервуд — дисквалифицирован.

    Состояние команды: на нынешнем отрезке «Нэшвилл» выглядит не столь уверенно. Да и результаты хромают на обе ноги.

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    При этом «Нэшвилл» пока еще ни разу не обыгрывал «тимберс». Да и два последних поражения явно ударили по психологии.

    Причем команда выиграла лишь в 6 матчах чемпионата из 21. Да и потери очков на ровном месте стали неприятной тенденцией.

    И уж точно номинальные гости не собираются лишь отсиживаться в тылах. Да и свои шансы у ворот соперника у команды они точно изыщут.

    Статистика для ставок

    • «Нэшвилл» проиграл в 2 своих последних поединках

    • «Портленд Тимберс» в среднем забивает почти 2 гола за матч

    • До последней коллизии «тимберс» выиграли трижды кряду

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Портленд Тимберс» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.83. Ничья оценена в 3.92, а победа оппонента — в скромные 4.01.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с достаточно разными коэффициентами — 1.70 и 2.16.

    Прогноз: «Портленд Тимберс» явно сильнее соперника, и наверняка как можно быстрее постарается вернуться на победный путь.

    «Нэшвилл» еще ни разу не обыгрывал «Портленд Тимберс», да и в последних матчах явно не преуспевает.

    Ставка: Победа «Портленд Тимберс» в 1 тайме за 2.32.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке забьет лишь один из оппонентов.

    Ставка: Обе не забьют за 2.20

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    «Портленд Тимберс» — «Нэшвилл»: прогноз, ставка (2.32), статистика, коэффициенты матча 08.07.2024. Прогнозы на футбол. «Портленд Тимберс» начнет без экивоков
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