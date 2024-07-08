Вернется ли «Интернасьонал» на победный путь?

«Интернасьонал» на своем поле примет «Васку да Гама» в 15-м туре бразильской Серии А. Поединок состоится 8 июля и начнется в 00:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Интернасьонал» — «Васку да Гама», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Васко да Гама Бразилия. Серия А

«Интернасьонал»

Турнирное положение: По итогам 12-ти матчей «Интернасьонал» занимает 10-е место в бразильской Серии А с 19 баллами и разницей мячей 11-9.

Команда находится в зоне Южноамериканского кубка, уступая на три балла зоне квалификации Кубка Либертадорес, поэтому ей важно побеждать

Последние матчи: клуб в последней игре бразильской Серии А сыграл вничью. На чужом поле он поделил очки с «Флуминенсе» (1:1).

Эта мировая стала для коллектива второй кряду в поединках, которые пришлись на чемпионат Бразилии.

Все прогнозы на футбол

Не сыграют: травмированы — Тиаго Майа, Витао, Весли, Фабрисио Бустос, Лукка, Чарлес Арангис, Иван Куарежма, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в трех последних матчах, которые пришлись на Серию А, «Интернасьонал» ни разу не выиграл при двух ничьих и одном поражении.

Это явно не лучшая форма коллектива, который все сильнее застревает в середине турнирной таблицы, и лишь на три очка опережает зону вне континентальных кубков.

Весли — лучший бомбардир команды с четырьмя голами.

«Васку да Гама»

Турнирное положение: «Васку да Гама» занимает 14-е место в турнирной таблице. В его активе 15 забитых мячей, в пассиве — 20 пропущенных.

Команда на два очка опережает зону вылета, которая начинается с 17-го места, поэтому находится в самом разгаре борьбы за выживание.

Последние матчи: клуб в последней игре бразильской Серии А выиграл. На своем поле он разобрался с «Форталезой» (2:0).

Этот успех прервал безвыигрышную мини-серию коллектива в два поединка, которые также пришлись на чемпионат Бразилии.

Не сыграют: травмированы — Гильерме Эштрелла, Жоау Виктор, Жаир, Паулиньо, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в последних восьми поединках, которые пришлись на Серию А, «Васку да Гама» выиграл лишь дважды при четырех поражениях и двух ничьих.

Это говорит о не лучшей форме гостей, которая оставляет их недалеко от зоны вылета, так что им попросту нельзя проигрывать.

Пабло Вегетти — лучший бомбардир команды и Серии А в целом с шестью голами.

Статистика для ставок

в трех последних матчах «Интернасьонала» забивали обе команды

в четырех из пяти последних матчей «Интернасьонала» забивали меньше 2,5 голов

в пяти из семи последних матчей «Васку да Гама» забивали меньше 2,5 голов.

Прогноз

Коэффициенты букмекеров: «Интернасьонал» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.55. Ничья — в 3.95, победа «Васку да Гама» — в 6.40.

ТБ 2,5 считается букмекерами менее вероятным сценарием, чем ТМ 2,5 — 2.08 и 1.75.

Прогноз: в трех последних матчах хозяев забивали обе команды. Так было и в последней их игре.

При этом в трех из четырех последних поединков гостей был реализован такой же сценарий.

Ставка: обе команды забьют за 2.10.

Прогноз: более рискованный прогноз, что гости не проиграют, ведь в трех последних матчах «Интернасьонал» не выиграл.

Ставка: «Васку да Гама» не проиграет за 2.44