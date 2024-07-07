Справится ли «Пари НН» с сербами?

«Пари НН»
Турнирное положение: Нижегородцы сохранили прописку в элите лишь в стыках. Команда в прошлом сезоне финишировала на 13 месте турнирной таблицы РПЛ.
При этом «Пари НН» в межсезонье выглядит неуверенно. В контрольных поединках команда пока не особо впечатляет.
Последние матчи: в своем предыдущем поединке нижегородцы минимально одолели скромнейший «Арсенал» Тиват. Да и состав команды по именам выглядит скромно.
Перед этим «Пари НН» в спарринге уступил «Енисею». В воротах нижегородцев побывало четыре безответных мяча.
В 5 своих последних матчах команда победила 2 раза. В этих поединках нижегородцы наколотили 5 мячей при 7 пропущенных.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: нижегородцам, видимо, придется снова бороться за выживание в элите. Да и особо качественного кадрового пополнения нет.
Зато в неплохих кондициях пребывает Зе Турбо. Форвард из Гвинеи-Бисау как раз принес команде последнюю викторию.
Наверняка нижегородцы будут максимально активны в атаке. Да и оппонент явно не блещет в плане надежности своих тылов.
«Нови Пазар»
Турнирное положение: Эта команда минувший сезон провела не столь продуктивно. Команда финишировала на 9 строчке турнирной таблицы сербского чемпионата.
При этом «Нови Пазар» выиграл в 14 матчах из 37. Да и результативность команды прихрамывала: всего 44 забитых мяча.
Последние матчи: Сербы уже включились в подготовку к новому сезону. Цели перед командой стоят более честолюбивые.
В предыдущем своем поединке команда добыла ничью. Поединок с АПОЭЛом завершился боевым паритетом (2:2).
В пяти своих последних матчах команда выиграла 2 раза. В этих поединках «Нови Пазар» настрелял 6 мячей при 7 пропущенных.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: Сербский клуб выглядит вполне боеспособным. Да и в последнем спарринге с киприотами команда смотрелась прилично.
Сербские клубы отличаются умением показывать характер. Даже в контрольных встречах балканцы бьются аки львы.
Причем «Нови Пазар» априори немиролюбив. В 37 матчах минувшего чемпионата Сербии команда лишь 6 раз сыграла вничью.
Безусловно, сербы не собираются окапываться у своих ворот. Да и с реализацией в первом спарринге дела у команды шли неплохо.
Статистика для ставок
- «Пари НН» в среднем забивает почти гол за матч
- Нижегородцы лишь в стыковых матчах отстояли свое место в РПЛ
- «Нови Пазар» в 2 своих последних поединках забивал по 2 мяча
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Пари НН» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.51. Ничья оценена в 3.15, а победа оппонента — в скромные 3.35.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 2.69 и 1.41.
- 2.00Англия — Швейцария: прогноз и ставкаСегодня в 19:00
- 1.87Нидерланды — Турция: прогноз и ставкаСегодня в 22:00
- 2.00Торпедо — Челябинск: прогноз и ставкаЗавтра в 15:00
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Прогноз: Нижегородцы постепенно набирают обороты, и уж точно будут активно атаковать.
Россияне имеют в своем составе неплохих атакующих исполнителей, плюс мотивированы добыть свою вторую победу в нынешнее межсезонье.
Ставка: Победа «Пари НН» за 2.51.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этой встрече забить сумеют оба оппонента.
Ставка: Обе забьют за 2.25