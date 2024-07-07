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    Справится ли «Пари НН» с сербами?

    «Пари НН» — «Нови Пазар». Ставка (к. 2.51) и прогноз на футбол, товарищеский матч, 7 июля 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Пари НН» — «Нови Пазар»
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    Кирилл Гоцук
    7 июля в товарищеском матче по футболу сыграют «Пари НН» и «Нови Пазар». Начало игры — в 15:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Пари НН» — «Нови Пазар», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

    «Пари НН»

    Турнирное положение: Нижегородцы сохранили прописку в элите лишь в стыках. Команда в прошлом сезоне финишировала на 13 месте турнирной таблицы РПЛ.

    При этом «Пари НН» в межсезонье выглядит неуверенно. В контрольных поединках команда пока не особо впечатляет.

    Последние матчи: в своем предыдущем поединке нижегородцы минимально одолели скромнейший «Арсенал» Тиват. Да и состав команды по именам выглядит скромно.

    Перед этим «Пари НН» в спарринге уступил «Енисею». В воротах нижегородцев побывало четыре безответных мяча.

    В 5 своих последних матчах команда победила 2 раза. В этих поединках нижегородцы наколотили 5 мячей при 7 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: нижегородцам, видимо, придется снова бороться за выживание в элите. Да и особо качественного кадрового пополнения нет.

    Зато в неплохих кондициях пребывает Зе Турбо. Форвард из Гвинеи-Бисау как раз принес команде последнюю викторию.

    Наверняка нижегородцы будут максимально активны в атаке. Да и оппонент явно не блещет в плане надежности своих тылов.

    «Нови Пазар»

    Турнирное положение: Эта команда минувший сезон провела не столь продуктивно. Команда финишировала на 9 строчке турнирной таблицы сербского чемпионата.

    При этом «Нови Пазар» выиграл в 14 матчах из 37. Да и результативность команды прихрамывала: всего 44 забитых мяча.

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    • Последние матчи: Сербы уже включились в подготовку к новому сезону. Цели перед командой стоят более честолюбивые.

    В предыдущем своем поединке команда добыла ничью. Поединок с АПОЭЛом завершился боевым паритетом (2:2).

    В пяти своих последних матчах команда выиграла 2 раза. В этих поединках «Нови Пазар» настрелял 6 мячей при 7 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: Сербский клуб выглядит вполне боеспособным. Да и в последнем спарринге с киприотами команда смотрелась прилично.

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    Сербские клубы отличаются умением показывать характер. Даже в контрольных встречах балканцы бьются аки львы.

    Причем «Нови Пазар» априори немиролюбив. В 37 матчах минувшего чемпионата Сербии команда лишь 6 раз сыграла вничью.

    Безусловно, сербы не собираются окапываться у своих ворот. Да и с реализацией в первом спарринге дела у команды шли неплохо.

    Статистика для ставок

    • «Пари НН» в среднем забивает почти гол за матч

    • Нижегородцы лишь в стыковых матчах отстояли свое место в РПЛ

    • «Нови Пазар» в 2 своих последних поединках забивал по 2 мяча

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Пари НН» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.51. Ничья оценена в 3.15, а победа оппонента — в скромные 3.35.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 2.69 и 1.41.

    Прогноз: Нижегородцы постепенно набирают обороты, и уж точно будут активно атаковать.

    Россияне имеют в своем составе неплохих атакующих исполнителей, плюс мотивированы добыть свою вторую победу в нынешнее межсезонье.

    Ставка: Победа «Пари НН» за 2.51.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этой встрече забить сумеют оба оппонента.

    Ставка: Обе забьют за 2.25

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    «Пари НН» — «Нови Пазар»: прогноз, ставка (2.51), статистика, коэффициенты матча 07.07.2024. Прогнозы на футбол. Справится ли «Пари НН» с сербами?
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