Справится ли «Пари НН» с сербами?

7 июля в товарищеском матче по футболу сыграют «Пари НН» и «Нови Пазар». Начало игры — в 15:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Пари НН» — «Нови Пазар», коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

«Пари НН»

Турнирное положение: Нижегородцы сохранили прописку в элите лишь в стыках. Команда в прошлом сезоне финишировала на 13 месте турнирной таблицы РПЛ.

При этом «Пари НН» в межсезонье выглядит неуверенно. В контрольных поединках команда пока не особо впечатляет.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке нижегородцы минимально одолели скромнейший «Арсенал» Тиват. Да и состав команды по именам выглядит скромно.

Перед этим «Пари НН» в спарринге уступил «Енисею». В воротах нижегородцев побывало четыре безответных мяча.

В 5 своих последних матчах команда победила 2 раза. В этих поединках нижегородцы наколотили 5 мячей при 7 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: нижегородцам, видимо, придется снова бороться за выживание в элите. Да и особо качественного кадрового пополнения нет.

Зато в неплохих кондициях пребывает Зе Турбо. Форвард из Гвинеи-Бисау как раз принес команде последнюю викторию.

Наверняка нижегородцы будут максимально активны в атаке. Да и оппонент явно не блещет в плане надежности своих тылов.

«Нови Пазар»

Турнирное положение: Эта команда минувший сезон провела не столь продуктивно. Команда финишировала на 9 строчке турнирной таблицы сербского чемпионата.

При этом «Нови Пазар» выиграл в 14 матчах из 37. Да и результативность команды прихрамывала: всего 44 забитых мяча.

Последние матчи: Сербы уже включились в подготовку к новому сезону. Цели перед командой стоят более честолюбивые.

В предыдущем своем поединке команда добыла ничью. Поединок с АПОЭЛом завершился боевым паритетом (2:2).

В пяти своих последних матчах команда выиграла 2 раза. В этих поединках «Нови Пазар» настрелял 6 мячей при 7 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: Сербский клуб выглядит вполне боеспособным. Да и в последнем спарринге с киприотами команда смотрелась прилично.

Сербские клубы отличаются умением показывать характер. Даже в контрольных встречах балканцы бьются аки львы.

Причем «Нови Пазар» априори немиролюбив. В 37 матчах минувшего чемпионата Сербии команда лишь 6 раз сыграла вничью.

Безусловно, сербы не собираются окапываться у своих ворот. Да и с реализацией в первом спарринге дела у команды шли неплохо.

Статистика для ставок

«Пари НН» в среднем забивает почти гол за матч

Нижегородцы лишь в стыковых матчах отстояли свое место в РПЛ

«Нови Пазар» в 2 своих последних поединках забивал по 2 мяча

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Пари НН» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.51. Ничья оценена в 3.15, а победа оппонента — в скромные 3.35.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 2.69 и 1.41.

Прогноз: Нижегородцы постепенно набирают обороты, и уж точно будут активно атаковать.

Россияне имеют в своем составе неплохих атакующих исполнителей, плюс мотивированы добыть свою вторую победу в нынешнее межсезонье.

Ставка: Победа «Пари НН» за 2.51.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этой встрече забить сумеют оба оппонента.

Ставка: Обе забьют за 2.25