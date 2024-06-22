Сборная Турции сыграет против национальной команды Португалии во втором туре группового этапа Евро-2024 в квартете F. Поединок состоится 22 июня в Дортмунде на «Сигнал Идуна Парк» и начнется в 19:00 по мск. Турция — Португалия: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

Турция

Турнирное положение: Сборная Турции квалифицировалась на этот Евро как победитель своей отборочной группы, опередив Хорватию, Уэльс, Армению и Латвию.

В восьми проведенных встречах «янычары» отпраздновали пять викторий, два матча завершили вничью и потерпели одно фиаско, разница мячей составила — 14:7.

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Последние матчи: В стартовом поединке Евро-2024 турки смогли обыграть дебютанта соревнований сборную Грузию со счетом 3:1, дожав соперника только во второй половине матча. А непосредственно перед турниром они провели два товарняка, в которых расписали мировую с Италией 0:0 и проиграли 1:2 Польше.

Не сыграют: Нападающий Джан Кахведжи может не сыграть в этом поединке из-за небольшого повреждения.

Ориентировочный состав Мерт Гюнок; Мерт Мюлдюр, Самет Акайдын, Абдюлкерим Бардакджы, Ферди Кадыоглу; Исмаил, Каан Айхан; Хакан Чалханоглу, Арда Гюлер, Кенан Йылдыз; Барыш Алпер Йылмаз.

Прогнозы и ставки на Евро-2024

Состояние команды: Стоит отметить, что победой над Грузией сборная Турции прервала свою 5-матчевую безвыигрышную серию. В этот неудачный период она дважды сыграла вничью и трижды уступала. Причем одно фиаско было со счетом 1:6 от Австрии.

А в отрезке последних десяти своих игр с учетом всех турниров турки только в двух случаях покидали поле без результативных действий.

Португалия

Турнирное положение: Национальная команда Португалии блестяще провела отборочную компанию к Евро-2024, показав на ней 100% результат.

Португальцы выиграли все десять проведенных встреч с общим счетом 36:2 у Словакии, Исландии, Люксембурга, Боснии и Лихтенштейна.

Последние матчи: В первом туре группового этапа данного турнира «европейские бразильцы» по-волевому смогли обыграть сборную Чехии со счетом 2:1, забив решающий гол в компенсированное к игре время. А перед стартом Евро-2024 они провели два товарняка, в которых проиграли 1:2 Хорватии и разгромили 3:0 Ирландию.

Не сыграют: Проблем с составом у команды нет.

Ориентировочный состав Диогу Кошта; Рубен Диаш, Пепе, Инасиу; Канселу, Витинья, Бруну Фернандеш, Нуну Мендеш; Жоау Феликс, Роналду, Бернарду Силва.

Состояние команды: В отрезке 15 встреч с учетом всех турниров сборная Португалии смогла выиграть в 13 из них, а в двух остальных она терпела фиаско. И за весь этот период португальцы только в одном случае уходили с поля без забитого гола. Причем в большинстве встреч данного отрезка они забивали за матч два и более мяча.

Статистика для ставок

Португалия выиграла у Турции в шести из семи очных противостояниях

Турки только раз за всю историю встреч этих сборных смогли одолеть португальцев

Две предыдущие очные игры этих сборных завершились по 3:1 в пользу Португалии

Прогноз и ставки

Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа Португалии — 1.61, победа Турции — 5.60, ничья — 4.25.

ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.75 и 2.16 соответственно.

Прогноз: От противостояния столь результативных команд вполне следует ждать обмена забитыми мячами. В общем, рекомендуем здесь ставить на обе забьют.

Рекомендуемая ставка: обе забьют за 1.82.

Прогноз: И также ожидаем, что матч получится довольно-таки результативным и принесет больше трех забитых мячей, ведь в последнее время в очных играх этих сборных забивалось по четыре гола.

Ставка: ТБ 3,0 за 2.22.