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    Забитыми мячами отметятся обе стороны

    Турция — Португалия. Ставка (к. 1.82) и прогноз на тоталы в матче Евро-2024 22 июня 2024 года

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    Прогноз и ставки на Турция — Португалия
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    Бруну Фернандеш
    Сборная Турции сыграет против национальной команды Португалии во втором туре группового этапа Евро-2024 в квартете F. Поединок состоится 22 июня в Дортмунде на «Сигнал Идуна Парк» и начнется в 19:00 по мск. Турция — Португалия: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Футбол. Евро-2024. Группа F 22 Июня 2024 года

    Турция

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    •  Турция 19:00 Португалия

    Португалия

  • Лиссабон
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    Турция

    Турнирное положение: Сборная Турции квалифицировалась на этот Евро как победитель своей отборочной группы, опередив Хорватию, Уэльс, Армению и Латвию.

    В восьми проведенных встречах «янычары» отпраздновали пять викторий, два матча завершили вничью и потерпели одно фиаско, разница мячей составила — 14:7.

    Турция — Португалия: коэффициенты букмекеров

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    Последние матчи: В стартовом поединке Евро-2024 турки смогли обыграть дебютанта соревнований сборную Грузию со счетом 3:1, дожав соперника только во второй половине матча. А непосредственно перед турниром они провели два товарняка, в которых расписали мировую с Италией 0:0 и проиграли 1:2 Польше.

    Не сыграют: Нападающий Джан Кахведжи может не сыграть в этом поединке из-за небольшого повреждения.

    Ориентировочный состав Мерт Гюнок; Мерт Мюлдюр, Самет Акайдын, Абдюлкерим Бардакджы, Ферди Кадыоглу; Исмаил, Каан Айхан; Хакан Чалханоглу, Арда Гюлер, Кенан Йылдыз; Барыш Алпер Йылмаз.

    Прогнозы и ставки на Евро-2024

    Состояние команды: Стоит отметить, что победой над Грузией сборная Турции прервала свою 5-матчевую безвыигрышную серию. В этот неудачный период она дважды сыграла вничью и трижды уступала. Причем одно фиаско было со счетом 1:6 от Австрии.

    А в отрезке последних десяти своих игр с учетом всех турниров турки только в двух случаях покидали поле без результативных действий.

    Португалия

    Турнирное положение: Национальная команда Португалии блестяще провела отборочную компанию к Евро-2024, показав на ней 100% результат.

    Португальцы выиграли все десять проведенных встреч с общим счетом 36:2 у Словакии, Исландии, Люксембурга, Боснии и Лихтенштейна.

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    • Последние матчи: В первом туре группового этапа данного турнира «европейские бразильцы» по-волевому смогли обыграть сборную Чехии со счетом 2:1, забив решающий гол в компенсированное к игре время. А перед стартом Евро-2024 они провели два товарняка, в которых проиграли 1:2 Хорватии и разгромили 3:0 Ирландию.

    Не сыграют: Проблем с составом у команды нет.

    Ориентировочный состав Диогу Кошта; Рубен Диаш, Пепе, Инасиу; Канселу, Витинья, Бруну Фернандеш, Нуну Мендеш; Жоау Феликс, Роналду, Бернарду Силва.

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    Состояние команды: В отрезке 15 встреч с учетом всех турниров сборная Португалии смогла выиграть в 13 из них, а в двух остальных она терпела фиаско. И за весь этот период португальцы только в одном случае уходили с поля без забитого гола. Причем в большинстве встреч данного отрезка они забивали за матч два и более мяча.

    Статистика для ставок

    • Португалия выиграла у Турции в шести из семи очных противостояниях

    • Турки только раз за всю историю встреч этих сборных смогли одолеть португальцев

    • Две предыдущие очные игры этих сборных завершились по 3:1 в пользу Португалии

    Прогноз и ставки

    Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа Португалии — 1.61, победа Турции — 5.60, ничья — 4.25.

    ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.75 и 2.16 соответственно.

    Прогноз: От противостояния столь результативных команд вполне следует ждать обмена забитыми мячами. В общем, рекомендуем здесь ставить на обе забьют.

    Рекомендуемая ставка: обе забьют за 1.82.

    Прогноз: И также ожидаем, что матч получится довольно-таки результативным и принесет больше трех забитых мячей, ведь в последнее время в очных играх этих сборных забивалось по четыре гола.

    Ставка: ТБ 3,0 за 2.22.

    А еще есть прогноз на исход в матче Турция — Португалия за 2.03.

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    Турция — Португалия. Сборная Турции сыграет против национальной команды Португалии во втором туре группового этапа Евро-2024 в квартете F. Поединок состоится 22 июня в Дортмунде на «Сигнал Идуна Парк» и начнется в 19:00 по мск. / Ставка и прогноз на матч Турция — Португалия с коэффициентом 1.82.
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