В первом туре группового этапа Евро-2024 в квартете В сыграют сборные Италии и Албании. Встреча пройдет 15 июня в Дортмунде на «Сигнал Идуна Парк» и начнется в 22:00 по мск. Италия — Албания: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

Италия

Турнирное положение: Действующий чемпион Европы с большим трудом смог завоевать прямой билет в финальную часть Евро-2024, заняв второе место в отборочной группе, опередив Украину только по дополнительным показателям.

Национальная команда Италии смогла выиграть в квалификации четыре игры из восьми проведенных, а также по два раза уступала и играла вничью, разница мячей — 16:9.

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Последние матчи: Непосредственно перед стартом данного турнира «Скуадра Адзурра» провела два товарищеских поединка, в которых на своем поле сперва расписала мировую со сборной Турции 0:0, а затем минимально выиграла у Боснии со счетом 1:0.

Не сыграют: Хавбек «Интера» Николо Барелла и полузащитник «Ювентуса» Николо Фаджоли могут не сыграть в этом поединке.

Прогнозы и ставки на Евро-2024

Состояние команды: Сейчас у сборной Италии 6-матчевая беспроигрышная серия с учетом всех турниров. В этот период она смогла добыть четыре виктории и расписала две мировые. причем в четырех случаях данного отрезка итальянцы сохранили свои ворота на замке. А проиграли они лишь один раз за минувшие 11 встреч.

Албания

Турнирное положение: Сборная Албании — главная сенсация этого отборочного цикла, ведь она заняла первое место в группе, опередив Чехию и Польшу.

В квалификационном цикле албанцы выиграли четыре матча из восьми проведенных, трижды сыграли вничью и раз уступили, забили 12 мячей при всего четырех пропущенных.

Последние матчи: При подготовке к данному соревнованию «орлы» в этом месяце провели два товарищеских поединка. В них они в домашних встречах поочередно обыграли скромные сборные Лихтенштейна 3:0 и Азербайджана 3:1. А вот в марте они в спаррингах уступили 0:1 Швеции и расписали мировую 0:0 с Чили.

Не сыграют: Все игроки основы в строю.

Состояние команды: За минувшие десять встреч с учетом всех турниров сборная Албания смогла победить в пяти из них, но в четырех случаях виктории были добыты в товарищеских играх.

Календарь и таблица Евро-2024

В остальных же пяти поединках данного периода албанцы дважды уступали и расписали три ничьи. А за последние пять своих поединков в трех случаях они не смогли забить.

Статистика для ставок

Италия выиграла у Албании во всех четырех очных встречах

Албанцы смогли забить итальянцам лишь один гол в истории противостоянии этих сборных

Последний раз между собой эти команды встречались в 2022 году, и тогда Италия победила со счетом 3:1

Ставка

Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа Италии — 1.45, победа Албании — 9.00, ничья — 4.67.

ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 2.09 и 1.80 соответственно.

Прогноз: Конечно, Италия фаворит в этом поединке. Но Албанцы наверняка будут играть сугубо от защиты и не позволят чемпиону много забить, который к тому же в преддверии турнира показал слабую реализацию в товарняках.

Рекомендуемая ставка: ТМ 2,5 за 1.80.

Прогноз: И также здесь ставим еще на о, что албанцы не смогут забить в ворота Италии, ведь они за всю историю противостояний этих сборных только раз огорчали «Скуадру Адзурру».

Ставка: ИТ Албании меньше 0,5 за 1.75.