Аргентина
Гватемала
Аргентина
Турнирное положение: в южноамериканском отборе на чемпионат мира 2026 года Аргентина уверенно лидирует, хотя для выхода на мундиаль достаточно выйти в топ-6.
После шести матчей команда набрала 15 очков и опережает второй в таблице Уругвай на два балла. Отрыв до седьмой строчки, которая дает путевку в плей-офф, составляет 10 пунктов.
Последние матчи: сборная в своем последнем матче в рамках товарищеской встречи, которая прошла в американском Чикаго, обыграла Эквадор (1:0).
Эта победа стала четвертой кряду в поединках, которые пришлись на квалификацию мирового первенства и контрольные игры.
Не сыграют: Гвидо Родригес — травмирован, дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в последних 19 матчах в разных турнирах Аргентина выиграла 18 раз при одном поражении.
Очевидно, что с такой формой сопернику остается рассчитывать только на то, что статус товарищеской игры предоставит им шанс выстоять на арене в Лендловере (США).
Лионель Месси — лучший бомбардир команды в квалификации на мундиаль с тремя голами.
Гватемала
Турнирное положение: в квалификации на чемпионат мира 2026 года в зоне КОНКАКАФ Гватемала лидирует в своей группе с шестью очками после двух туров.
В другом турнире, Лиги наций, команда не вышла в финальную стадию, заняв лишь четвертую строчку в своем секстете, тогда как проходными были первые два места.
Последние матчи: сборная в своем последнем матче в рамках отбора на мундиаль 2026 года разгромила на чужом поле Виргинские Острова (3:0).
Этот успех оформил победную мини-серию коллектива в два поединка, которые пришлись на квалификацию на чемпионат мира, который пройдет в Канаде, Мексике и США.
Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в четырех последних матчах Гватемала ни разу не проиграла при двух победах и двух ничьих.
Очевидно, что у коллектива хорошая форма, но южноамериканцы на голову превосходят его классом, поэтому ему остается уповать лишь на стремление соперника поберечь лидеров перед стартом Кубка Америки.
Алехандро Галиндо — лучший бомбардир команды в отборе на чемпионат мира.
Статистика для ставок
- в пяти из семи последних матчей Аргентины было забито меньше 2,5 голов
- в 12 из 13 последних матчей Аргентины только одна команда забивала
- в четырех последних матчах Гватемала не проиграла.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Аргентина — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Ее победа оценивается 1.06. Ничья — в 12.00, победа Гватемалы — в 30.00.
ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным коэффициентом, чем ТМ 2,5 — 1.30 и 3.45.
- 1.75Германия — Шотландия: прогноз и ставкаЗавтра в 22:00
- 2.00Эспаньол — Спортинг Хихон: прогноз и ставкаСегодня в 22:00
- 1.79Нью-Йорк Сити — Коламбус Крю: прогноз и ставкаПослезавтра в 02:30
- NEWФрибет до 15 000 рублей в Фонбете. Вот как
Прогноз: в четырех последних матчах хозяева выиграли. В трех из них было забито меньше 3,5 голов.
При этом гости в четырех последних поединках не проиграли, так что можно не исключать и ничью.
Ставка: Аргентина не проиграет и тотал меньше 3,5 голов за 2.15.
Прогноз: более рискованный прогноз, что хозяева выиграют и будет забито меньше 3,5 голов, ведь в трех из четырех последних их матчей был реализован именно такой сценарий.
Ставка: Аргентина победит и тотал меньше 3,5 голов за 2.40.