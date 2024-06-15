В рамках товарищеского матча 15 июня пройдет игра Аргентина — Гватемала. Начало — 03:00 (мск). Аргентина — Гватемала: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

Аргентина

Турнирное положение: в южноамериканском отборе на чемпионат мира 2026 года Аргентина уверенно лидирует, хотя для выхода на мундиаль достаточно выйти в топ-6.

После шести матчей команда набрала 15 очков и опережает второй в таблице Уругвай на два балла. Отрыв до седьмой строчки, которая дает путевку в плей-офф, составляет 10 пунктов.

Последние матчи: сборная в своем последнем матче в рамках товарищеской встречи, которая прошла в американском Чикаго, обыграла Эквадор (1:0).

Эта победа стала четвертой кряду в поединках, которые пришлись на квалификацию мирового первенства и контрольные игры.

Все прогнозы на футбол

Не сыграют: Гвидо Родригес — травмирован, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в последних 19 матчах в разных турнирах Аргентина выиграла 18 раз при одном поражении.

Очевидно, что с такой формой сопернику остается рассчитывать только на то, что статус товарищеской игры предоставит им шанс выстоять на арене в Лендловере (США).

Лионель Месси — лучший бомбардир команды в квалификации на мундиаль с тремя голами.

Гватемала

Турнирное положение: в квалификации на чемпионат мира 2026 года в зоне КОНКАКАФ Гватемала лидирует в своей группе с шестью очками после двух туров.

В другом турнире, Лиги наций, команда не вышла в финальную стадию, заняв лишь четвертую строчку в своем секстете, тогда как проходными были первые два места.

Последние матчи: сборная в своем последнем матче в рамках отбора на мундиаль 2026 года разгромила на чужом поле Виргинские Острова (3:0).

Этот успех оформил победную мини-серию коллектива в два поединка, которые пришлись на квалификацию на чемпионат мира, который пройдет в Канаде, Мексике и США.

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в четырех последних матчах Гватемала ни разу не проиграла при двух победах и двух ничьих.

Очевидно, что у коллектива хорошая форма, но южноамериканцы на голову превосходят его классом, поэтому ему остается уповать лишь на стремление соперника поберечь лидеров перед стартом Кубка Америки.

Алехандро Галиндо — лучший бомбардир команды в отборе на чемпионат мира.

Статистика для ставок

в пяти из семи последних матчей Аргентины было забито меньше 2,5 голов

в 12 из 13 последних матчей Аргентины только одна команда забивала

в четырех последних матчах Гватемала не проиграла.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Аргентина — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Ее победа оценивается 1.06. Ничья — в 12.00, победа Гватемалы — в 30.00.

ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным коэффициентом, чем ТМ 2,5 — 1.30 и 3.45.

Прогноз: в четырех последних матчах хозяева выиграли. В трех из них было забито меньше 3,5 голов.

При этом гости в четырех последних поединках не проиграли, так что можно не исключать и ничью.

Ставка: Аргентина не проиграет и тотал меньше 3,5 голов за 2.15.

Прогноз: более рискованный прогноз, что хозяева выиграют и будет забито меньше 3,5 голов, ведь в трех из четырех последних их матчей был реализован именно такой сценарий.

Ставка: Аргентина победит и тотал меньше 3,5 голов за 2.40.