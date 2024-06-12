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    Ждем результативную игру

    «Мирасол» — «Гойяс». Ставка (к. 1.87) и прогноз на чемпионат Бразилии Серия В 12 июня

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    Прогноз и ставки на «Мирасол» — «Гойяс»
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    Экс-спартаковец Моцарт второй год тренирует «Мирасол»
    12 июня в 9-м туре чемпионата Бразилии Серии В по футболу сыграют «Мирасол» и «Гойяс». Начало игры — в 1:00 мск. «Мирасол» — «Гойяс»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Футбол. Литва. Лига 1 15 Июня 2024 года

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    Атмосфера

  • Мажейкяй
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    «Мирасол»

    Турнирное положение: в настоящее время «Мирасол» занимает в таблице бразильской Серии В седьмое место с 14 очками, целью команды в этом сезоне является повышение в классе.

    Последние матчи: в 7-м туре команда уверенно на своем поле разгромила «Гуарани» со счетом 3:0. Отличились Даниэлзиньо, Исак и Фернандиньо.

    Ранее у «Мирасола» было поражение в гостях от «Амазонаса» (0:1) и успех дома с «Итуано» (2:0).

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    • Не сыграют: с начала сезона травмированы два полузащитника Юри Лима и Паулиньо Бойа.

    Состояние команды: уже второй сезон «Мирасол» возглавляет экс-спартаковец Моцарт. В прошлом году команда закрепилась на вершине турнирной таблицы, показывала сбалансированный футбол, но сделать шаг вверх в итоге так и не сумела. В этом сезоне Моцарт озаботился в основном укреплением атакующей линии, и команда стала играть гораздо результативнее.

    «Гойяс»

    Турнирное положение: после восьми матче «Гойяс» возглавляет турнирную таблицу Серии В с 17 очками. Понятно, что у команды стоит задача по возвращению в Серию А.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Последние матчи: в предыдущей игре на своем поле был разгромлен крепкий «Спорт Ресифе» со счетом 3:0. Преимущество команды Марсио Занарди было подавляющим, а счет на табло полностью отразил происходящее на поле.

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    До этого «Гойяс» проиграл на выезде «Аваи» (0:2) и сыграл вничью с «Куяба» (1:1) в Кубке Бразилии.

    Не сыграют: травмирован основной левый защитник Сандер.

    Состояние команды: «Гойяс» уверенно стартовал в чемпионате, показывает очень результативный и красивый футбол, у команды отличная средняя линии и нападение, но защита иногда хромает, поэтому против сугубо домашнего «Мирасола» придется довольно сложно выстоять.

    Статистика для ставок

    • Команды никогда не играли друг против друга

    • «Мирасол» в семи последних матчах уступил всего один раз

    • «Гойяс» также в семи играх познал всего раз горечь поражения

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на победу «Мирасол» дают 2,26, а на «Гойяс» — 3,80, ничью букмекеры оценивают в 2,90.

    Тотал меньше 2 идет и тотал больше 2,5 идут по равной линии за 1,87.

    Прогноз: обе команды играют в очень результативный атакующий футбол, обладают индивидуально сильными исполнителями, многие из которых оставили неплохое впечатление и в Серии А. Голы тут стоит ждать с обеих сторон.

    Ставка: тотал больше 2 за 1,87.

    Прогноз: в качестве более рискового варианта можно рассмотреть успех гостей, пусть «Мирасол» и лучше играет дома, но у «Гойяса» гораздо более сильный состав.

    Ставка: победа «Гойяса» за 3,80.

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    «Мирасол» — «Гойяс». 12 июня в 9-м туре чемпионата Бразилии Серии В по футболу сыграют «Мирасол» и «Гойяс». Начало игры — в 1:00 мск. / Ставка и прогноз на матч «Мирасол» — «Гойяс» с коэффициентом 1.87.
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