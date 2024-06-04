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    Сможет ли Венгрия продлить свою беспроигрышную серию?

    Ирландия — Венгрия. Ставка (к. 1.85) и прогноз на футбол, товарищеский матч, 4 июня 2024 года

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    Прогноз и ставки на Ирландия — Венгрия
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    Венгрия
    4 июня в товарищеском матче сыграют сборные Ирландии и Венгрии. Начало встречи — в 21:45 мск. Ирландия — Венгрия: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

    Ирландия

    Положение сборной: Команда не смогла пробиться в основной этап Евро-2024, заняв в группе отбора 4-е место с 6-ю очками в активе. Ирландия этим летом проведет несколько товарищеских матчей.

    Сборная встретится с Венгрией 4-го июня и с Португалией 11-го числа. К слову, последние результаты Ирландии показывают, что команда находится не в самой лучшей форме.

    Последние матчи: В прошедшей товарищеской встрече ирланцы проиграли Швейцарии со счетом 0:1, пропустив единственный гол на 23-й минуте. До этого сборная сыграла вничью с Бельгией (0:0).

    В последних 5-и встречах Ирландия обыграла только Гибралтар (4:0), а также по 2 раза сыграла вничью и проиграла. За этот период команда забила 5 голов при 3-х пропущенных.

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    Состояние команды: В последнее время Ирландия играет очень плохо, но эта сборная вполне способна одолеть Венгрию, которая как раз пробилась на чемпионат Европы 2024-го года.

    Ирландия еще не обыгрывала венгров в 21-м веке. Последний раз эта команды сыграли вничью со счетом 0:0 в 2021-м году.

    Венгрия

    Положение сборной: Команда провела отличный групповой этап отбора на Евро-2024, заняв в своей группе 1-е место. Венгрия уверенно вышла в основной этап турнира.

    Сборная оставила позади Сербию, опередив их на 4 балла. Уже на самом Евро-2024 Венгрия сыграет в одной группе со Швейцарией, Германией и Шотландией.

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    • Последние матчи: В прошедшем поединке сборная одолела Косово со счетом 2:0, забив все голы во 2-м тайме. До этого Венгрия обыграла Турцию (1:0).

    У команды продолжается внушительная беспроигрышная серия, которая насчитывает уже 14 матчей подряд. За этот период Венгрия 9 раз победила и 5 раз сыграла вничью.

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    Состояние команды: Венгрия подходит к Евро-2024 в полной боевой готовности. Сборная встретится с Ирландией 4-го июня, а потом сыграет против Израиля 8-го числа.

    Интересно, что Венгрия и Ирландия дважды встречались между собой в 21-м веке и оба матча завершились ничейным результатом с одинаковыми счетами 0:0.

    Статистика для ставок

    • У Венгрии продолжается беспроигрышная серия, которая насчитывает 14 матчей подряд

    • Ирландия не может победить на протяжении 4-х последний матчей

    • В 2-х последних очных встречах сборные дважды сыграли вничью (оба раза — 0:0)

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров:Венгрия — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На ее победу ставки принимаются с коэффициентом 2.65. Ничья оценена в 3.20, а победа Ирландии — в 2.80.

    ТБ 2,5 оценивается в 2.30, а вот на ТМ 2,5 можно поставить за 1.62.

    Прогноз: Команды не особо результативно выступали в последних очных матчах.

    Ставка: Обе забьют — нет за 1.85.

    Прогноз: Венгрия очень хороша в последнее время.

    Ставка: Фора Венгрии 0 за 1.83.

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    Ирландия — Венгрия. 4 июня в товарищеском матче сыграют сборные Ирландии и Венгрии. Начало встречи — в 21:45 мск. / Ставка и прогноз на матч Ирландия — Венгрия с коэффициентом 1.85.
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