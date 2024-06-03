3 июня в международном товарищеском матче по футболу сыграют Шотландия и Гибралтар. Начало игры — в 19:00 мск. Шотландия — Гибралтар: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

Шотландия

Турнирное положение: Шотландцы в кои-то веки квалифицировались на чемпионат Европы. В своей отборочной группе они финишировали на 2 строчке турнирной таблицы.

При этом Шотландия отстала только от сильных испанцев. Да и средняя результативность составила 2 гола за матч.

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Последние матчи: в своем предыдущем контрольном поединке команда проиграла. Шотландия минимально уступила североирландцам.

Вообще, в 5 своих последних матчах Шотландия уступила трижды. В этих поединках игроки команды забили 6 мячей, пропустив в свои ворота 14.

Скотты не побеждают в 7 последних поединках. Последняя виктория пришлась на сентябрь прошлого года, когда были разгромлены слабенькие киприоты (3:0).

Не сыграют: травмированных нет.

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Состояние команды: нынче скотты явно не преуспевают в плане игры и результатов. Однако на карлика настроятся максимально.

Поединки с гибралтарцами для команды традиционно проходят успешно. Обе очных встречи Шотландия уверенно выиграла — 6:1, 6:0.

Очевидно, что номинальные хозяева будут активно атаковать. Плюс нужно вернуть моральное равновесие перед стартом Евро.

Гибралтар

Турнирное положение: Гибралтар привычно ходит в роли поставщика очков. Вот и в Лиге наций команда вылетела в низший дивизион.

При этом Гибралтар имеет заметные проблемы с реализацией. Последний раз команда забивала еще полтора года назад.

Последние матчи: в двух последних стыковых матчах Лиги наций команда уступила. Оба поражения от Литвы были минимальными.

Причем до того команда была разгромлена Нидерландами (0:6). А вот встреча с Францией принесла полное фиаско — 0:14.

Оборона команды выглядит словно проходной двор. Только в матчах с посредственными оппонентами еще удается как-то держать марку профессиональной сборной.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: команда по игре выглядит откровенно слабо. Да и противостоять шотландцам карлику будет чрезвычайно сложно.

Между тем, Гибралтар не раз и не два давал бой более сильным оппонентам. Вот только такое случалось уже давненько...

Наверняка Гибралтар попробует оказать достойное сопротивление скоттам. Правда, карлику придется преимущественно обороняться.

Номинальные гости будут стремиться прервать свой безголевой сериал. Тем более, оппонент в последнее время выглядит не лучшим образом.

Статистика для ставок

Гибралтар не забивает уже полтора года

Шотландия не выигрывала в 7 последних матчах

В обеих очных встречах скотты забивали карлику по 6 мячей

Прогнозы

Коэффициенты букмекеров: Шотландия — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.01. Ничья оценена в 18.00, а победа оппонента — в скромные 41.00.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с весьма непохожими коэффициентами — 1.14 и 4.65.

Прогноз: Хозяева явно сильнее оппонента, однако имеют проблемы с надежностью тылов.

Шотландия давненько не побеждала, да и оппонент мотивирован прервать свой затянувшийся голевой сериал.

Ставка: Обе забьют за 2.69.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этой встрече будет забито менее 4 голов.

Ставка: ТМ 3.5 за 2.57