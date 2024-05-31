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    «Согдиана» наконец-то обыграет «Сурхан»

    «Сурхан» — «Согдиана». Ставка (к. 2.27) и прогноз на футбол, чемпионат Узбекистана, 31 мая 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Сурхан» — «Согдиана»
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    «Сурхан»
    31 мая в 10-м туре чемпионата Узбекистана по футболу сыграют «Сурхан» и «Согдиана». Начало игры — в 17:00 мск. «Сурхан» — «Согдиана»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Футбол. Узбекистан. Суперлига 31 Мая 2024 года

    Сурхан

  • Термез
    •  Сурхан 17:00 Согдиана

    Согдиана

  • Джизак
    •

    «Сурхан»

    Турнирное положение: «Сурхан» ходит в середняках чемпионата. На данный момент команда находится на 9 месте турнирной таблицы.

    При этом «Сурхан» в нынешнем чемпионате выиграл всего 2 раза. Да и забивает команда в среднем чуть более гола за матч: 11 мячей в 9 матчах.

    Последние матчи: в предыдущем туре чемпионата команда потеряла очки. «Сурхан» не сумел одолеть ташкентский «Локомотив» (1:1).

    А вот до того команда минимально уступила «Насафу». Да и вообще, «Сурхан» не побеждает в трех матчах подряд.

    В 5 своих последних матчах команда победила дважды. В этих поединках «Сурхан» забил 6 мячей при 4 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

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    Состояние команды: в своих последних поединках команда демонстрирует слабые результаты. Да и пропущено уже 14 мячей.

    Матчи против «Согдианы» для команды традиционно складываются успешно. Из 5 последних очных поединков она выиграла 3 раза при 2 поражениях.

    Несомненно, «Сурхан» постарается закрепиться в середине таблицы. Хозяева наверняка будут активно атаковать.

    «Согдиана»

    Турнирное положение: Эта команда привычно обитает в верхней части турнирной таблицы. Ныне «Согдиана» располагается на 5 месте турнирной таблицы.

    Притом, что «Согдиана» лишь на 2 очка отстает от лидера. Плюс команда выиграла всего в 4 матчах чемпионата.

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    • Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда смогла взять три очка. «Согдиана» учинила форменный разгром «Бунедкору» (4:0).

    А вот до того команда в перестрелке уступила АГМК (3:5). Правда, поединок с «Навбахором» завершился досадной коллизией (1:2).

    Забивает команда в среднем менее 2 голов за матч. Зато пропускает «Согдиана» относительно часто: 13 мячей в 9 поединках.

    Не сыграют: Хондамир Мустафакулов — дисквалифицирован.

    Состояние команды: на нынешнем турнирном отрезке «Согдиана» не блещет стабильностью. Между тем, за медали команда уж точно поборется!

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    При этом в трех последних очных встречах «Согдиана» проигрывала «Сурхану». Причем в этих матчах команда не сумела отличиться.

    По своему потенциалу команда явно находится не на своем месте. Да и атака выглядит вполне себе прилично.

    Нет сомнений, что номинальные гости едут в Термез за тремя очками. Пора бы прерывать неприятную серию очных встреч с «Сурханом».

    Статистика для ставок

    • «Сурхан» не побеждает 3 матча кряду

    • «Сурхан» обыграл «Согдиану» в 3 последних очных поединках

    • «Согдиана» в среднем забивает менее 2 мячей за матч

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Согдиана» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.27. Ничья оценена в 2.99, а победа оппонента — в скромные 3.40.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 2.40 и 1.54.

    Прогноз: Номинальные гости постараются приблизиться к лидерам, и явно активно сыграют в атаке.

    «Согдиана» явно сильнее соперника, которого, ко всему прочему, давно не побеждала.

    Ставка: Победа «Согдианы» за 2.27.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что забить получится у обоих оппонентов.

    Ставка: Обе забьют за 2.05

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    «Сурхан» — «Согдиана». 31 мая в 10-м туре чемпионата Узбекистана по футболу сыграют «Сурхан» и «Согдиана». Начало игры — в 17:00 мск. / Ставка и прогноз на матч «Сурхан» — «Согдиана» с коэффициентом 2.27.
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