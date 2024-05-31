31 мая в 10-м туре чемпионата Узбекистана по футболу сыграют «Сурхан» и «Согдиана». Начало игры — в 17:00 мск. «Сурхан» — «Согдиана»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Сурхан»

Турнирное положение: «Сурхан» ходит в середняках чемпионата. На данный момент команда находится на 9 месте турнирной таблицы.

При этом «Сурхан» в нынешнем чемпионате выиграл всего 2 раза. Да и забивает команда в среднем чуть более гола за матч: 11 мячей в 9 матчах.

Последние матчи: в предыдущем туре чемпионата команда потеряла очки. «Сурхан» не сумел одолеть ташкентский «Локомотив» (1:1).

А вот до того команда минимально уступила «Насафу». Да и вообще, «Сурхан» не побеждает в трех матчах подряд.

В 5 своих последних матчах команда победила дважды. В этих поединках «Сурхан» забил 6 мячей при 4 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

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Состояние команды: в своих последних поединках команда демонстрирует слабые результаты. Да и пропущено уже 14 мячей.

Матчи против «Согдианы» для команды традиционно складываются успешно. Из 5 последних очных поединков она выиграла 3 раза при 2 поражениях.

Несомненно, «Сурхан» постарается закрепиться в середине таблицы. Хозяева наверняка будут активно атаковать.

«Согдиана»

Турнирное положение: Эта команда привычно обитает в верхней части турнирной таблицы. Ныне «Согдиана» располагается на 5 месте турнирной таблицы.

Притом, что «Согдиана» лишь на 2 очка отстает от лидера. Плюс команда выиграла всего в 4 матчах чемпионата.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда смогла взять три очка. «Согдиана» учинила форменный разгром «Бунедкору» (4:0).

А вот до того команда в перестрелке уступила АГМК (3:5). Правда, поединок с «Навбахором» завершился досадной коллизией (1:2).

Забивает команда в среднем менее 2 голов за матч. Зато пропускает «Согдиана» относительно часто: 13 мячей в 9 поединках.

Не сыграют: Хондамир Мустафакулов — дисквалифицирован.

Состояние команды: на нынешнем турнирном отрезке «Согдиана» не блещет стабильностью. Между тем, за медали команда уж точно поборется!

При этом в трех последних очных встречах «Согдиана» проигрывала «Сурхану». Причем в этих матчах команда не сумела отличиться.

По своему потенциалу команда явно находится не на своем месте. Да и атака выглядит вполне себе прилично.

Нет сомнений, что номинальные гости едут в Термез за тремя очками. Пора бы прерывать неприятную серию очных встреч с «Сурханом».

Статистика для ставок

«Сурхан» не побеждает 3 матча кряду

«Сурхан» обыграл «Согдиану» в 3 последних очных поединках

«Согдиана» в среднем забивает менее 2 мячей за матч

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Согдиана» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.27. Ничья оценена в 2.99, а победа оппонента — в скромные 3.40.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 2.40 и 1.54.

Прогноз: Номинальные гости постараются приблизиться к лидерам, и явно активно сыграют в атаке.

«Согдиана» явно сильнее соперника, которого, ко всему прочему, давно не побеждала.

Ставка: Победа «Согдианы» за 2.27.

Прогноз: более рискованный прогноз, что забить получится у обоих оппонентов.

Ставка: Обе забьют за 2.05