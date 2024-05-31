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    «Рома» и «Милан» будут забивать

    «Рома» — «Милан». Ставка (к. 2.00) и прогноз на футбол, товарищеский матч, 31 мая 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Рома» — «Милан»
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    Оливье Жиру
    31 мая в международном товарищеском матче по футболу сыграют «Рома» и «Милан». Начало игры — в 13:00 мск. «Рома» — «Милан»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Футбол. Товарищеские матчи (клубы) 31 Мая 2024 года

    Рома

  • Рим
    •  Рома 14:00 Милан

    Милан

  • Милан
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    «Рома»

    Турнирное положение: Римляне провели довольно блеклый сезон. В своем чемпионате команда финишировала на 6 месте.

    При этом «Рома» квалифицировалась в Лигу Европы. Вот только амбиции у клуба явно лигочемпионские, да и состав подобающий.

    Рома — Милан: коэффициенты букмекеров

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    Последние матчи: в предыдущем туре первенства команда потерпела поражение. «Рома» уступила «Эмполи» (1:2).

    А вот «Дженоа» римляне минимально одолели. Правда, чуть ранее подопечные Даниэле Де Росси уступили «Аталанте» (1:2).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Рома» добыла лишь одну викторию. В этих поединках игроки команды забили 6 мячей, пропустив в свои ворота 7.

    Не сыграют: Леонардо Спинаццола — травмирован.

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    Состояние команды: римляне явно сыграют не в оптимальном кадровом сочетании. Сборникам будет дана пауза.

    Поединки с «россонери» для команды традиционно проходят сложно. Из 5 последних матчей «Рома» выиграла и проиграла по 2 раза.

    Очевидно, что номинальные хозяева будут активно атаковать. Да и в двух последних очных поединках «волки» обыгрывали миланцев.

    «Милан»

    Турнирное положение: «Россонери» провели вполне приличный чемпионат. Итоговое 2 место не устроило, но земляки из «Интера» были явно сильнее.

    При этом «Милан» весьма прилично выглядит в плане реализации. В 38 матчах игроки команды настреляли 76 мячей в ворота соперников.

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    • Последние матчи: в минувшем туре чемпионата команда не сумела победить. Миланцы расписали боевой паритет с «Салернитаной» (3:3).

    Причем до того команда уступила «Торино» (1:3). А вот с «Кальяри» миланцы разобрались на ура (5:1).

    Вот только оборона команды выглядит не столь монолитно. В 38 матчах чемпионата она дала результативный сбой 49 раз.

    Не сыграют: Майк Маньян, Самуэль Чуквуезе — травмированы.

    Состояние команды: команда не побеждает два матча кряду. Да и без ряда ведущих игроков миланцам будет непросто.

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    Между тем, «Милан» в 5 своих последних поединках выиграл лишь 1 раз. В этих матчах команда отличилась 12 мячами при 10 пропущенных в свои ворота.

    Наверняка «россонери» сыграют полурезервным составом. Да и талантливой молодежи есть что доказывать.

    Номинальные гости уж точно не будут лишь отсиживаться в тылах. Да и кое-кто из признанных лидеров наверняка примет участие в матче.

    Статистика для ставок

    • «Милан» в 2 последних очных поединках уступил «волкам»

    • «Рома» имеет действующую двухматчевую победную серию

    • «Милан» в среднем забивает 2 гола за матч

    Прогнозы

    Коэффициенты букмекеров: «Милан» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.85. Ничья оценена в 3.40, а победа оппонента — в скромные 3.69.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с весьма непохожими коэффициентами — 2.00 и 1.80.

    Прогноз: И те, и другие явно максимально активно будут действовать в атаке.

    Даже не в оптимальных составах соперники уж точно не дадут скучать зрителям, так что ждем сразу нескольких забитых мячей.

    Ставка: ТБ 2.5 за 2.00.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что соперники на двоих наколотят более трех мячей.

    Ставка: ТБ 3.5 за 3.50

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    «Рома» — «Милан». 31 мая в международном товарищеском матче по футболу сыграют «Рома» и «Милан». Начало игры — в 13:00 мск. / Ставка и прогноз на матч «Рома» — «Милан» с коэффициентом 2.00.
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