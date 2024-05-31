31 мая в международном товарищеском матче по футболу сыграют «Рома» и «Милан». Начало игры — в 13:00 мск. «Рома» — «Милан»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Рома»

Турнирное положение: Римляне провели довольно блеклый сезон. В своем чемпионате команда финишировала на 6 месте.

При этом «Рома» квалифицировалась в Лигу Европы. Вот только амбиции у клуба явно лигочемпионские, да и состав подобающий.

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Последние матчи: в предыдущем туре первенства команда потерпела поражение. «Рома» уступила «Эмполи» (1:2).

А вот «Дженоа» римляне минимально одолели. Правда, чуть ранее подопечные Даниэле Де Росси уступили «Аталанте» (1:2).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Рома» добыла лишь одну викторию. В этих поединках игроки команды забили 6 мячей, пропустив в свои ворота 7.

Не сыграют: Леонардо Спинаццола — травмирован.

Все прогнозы на футбол

Состояние команды: римляне явно сыграют не в оптимальном кадровом сочетании. Сборникам будет дана пауза.

Поединки с «россонери» для команды традиционно проходят сложно. Из 5 последних матчей «Рома» выиграла и проиграла по 2 раза.

Очевидно, что номинальные хозяева будут активно атаковать. Да и в двух последних очных поединках «волки» обыгрывали миланцев.

«Милан»

Турнирное положение: «Россонери» провели вполне приличный чемпионат. Итоговое 2 место не устроило, но земляки из «Интера» были явно сильнее.

При этом «Милан» весьма прилично выглядит в плане реализации. В 38 матчах игроки команды настреляли 76 мячей в ворота соперников.

Последние матчи: в минувшем туре чемпионата команда не сумела победить. Миланцы расписали боевой паритет с «Салернитаной» (3:3).

Причем до того команда уступила «Торино» (1:3). А вот с «Кальяри» миланцы разобрались на ура (5:1).

Вот только оборона команды выглядит не столь монолитно. В 38 матчах чемпионата она дала результативный сбой 49 раз.

Не сыграют: Майк Маньян, Самуэль Чуквуезе — травмированы.

Состояние команды: команда не побеждает два матча кряду. Да и без ряда ведущих игроков миланцам будет непросто.

Между тем, «Милан» в 5 своих последних поединках выиграл лишь 1 раз. В этих матчах команда отличилась 12 мячами при 10 пропущенных в свои ворота.

Наверняка «россонери» сыграют полурезервным составом. Да и талантливой молодежи есть что доказывать.

Номинальные гости уж точно не будут лишь отсиживаться в тылах. Да и кое-кто из признанных лидеров наверняка примет участие в матче.

Статистика для ставок

«Милан» в 2 последних очных поединках уступил «волкам»

«Рома» имеет действующую двухматчевую победную серию

«Милан» в среднем забивает 2 гола за матч

Прогнозы

Коэффициенты букмекеров: «Милан» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.85. Ничья оценена в 3.40, а победа оппонента — в скромные 3.69.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с весьма непохожими коэффициентами — 2.00 и 1.80.

Прогноз: И те, и другие явно максимально активно будут действовать в атаке.

Даже не в оптимальных составах соперники уж точно не дадут скучать зрителям, так что ждем сразу нескольких забитых мячей.

Ставка: ТБ 2.5 за 2.00.

Прогноз: более рискованный прогноз, что соперники на двоих наколотят более трех мячей.

Ставка: ТБ 3.5 за 3.50