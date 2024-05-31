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    Команда Биончика вернется на победный путь

    «Сморгонь» — «Славия» Мозырь. Ставка (к. 2.45) и прогноз на футбол, чемпионат Белоруссии, 31 мая 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Сморгонь» — «Славия» Мозырь
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    Иван Биончик
    31 мая в 11-м туре чемпионата Белоруссии по футболу сыграют «Сморгонь» и «Славия» Мозырь. Начало игры — в 17:30 мск. «Сморгонь» — «Славия» Мозырь: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Футбол. Белоруссия. Высшая лига 31 Мая 2024 года

    Сморгонь

  • Белоруссия. Высшая лига
    •  Сморгонь 17:30 Славия Мозырь

    Славия Мозырь

  • Мозырь
    •

    «Сморгонь»

    Турнирное положение: «Сморгонь» выступает привычно посредственно. На данный момент команда находится на 11 месте турнирной таблицы.

    При этом «Сморгонь» лишь дважды выиграла в текущем чемпионате. Да и забила команда всего 11 мячей в 10 матчах.

    Последние матчи: в предыдущем туре команда разжилась одним пунктом. «Сморгонь» дала бой солигорскому «Шахтеру» (2:2).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Сморгонь» выиграла всего лишь 1 раз. В этих поединках игроки команды забили 4 мяча при 5 пропущенных.

    Плюс ко всему, не проигрывает команда уже 4 матча кряду. Да и пропущено уже 19 мячей в собственные ворота.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Все прогнозы на футбол

    Состояние команды: на нынешнем отрезке команда выглядит неплохо. Да и гандикап от зоны вылета измеряется 4 очками.

    Матчи против «Славии» для команды традиционно проходят неудачно. Из 5 последних очных встреч «Сморгонь» проиграла 4 раза при одной ничьей.

    Очевидно, что номинальные хозяева постараются улучшить свое турнирное положение. Вот только в трех последних очных поединках команда уступила «Славии».

    «Славия» Мозырь

    Турнирное положение: «Славия» явно поборется за самые высокие места. На текущий момент команда находится на 5 месте турнирной таблицы.

    Причем отставание от лидера составляет 6 очков. Вот только результаты команда Ивана Биончика в последнее время выдает не самые позитивные.

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    • Последние матчи: в минувшем туре команда добыла один балл. «Славия» Мозырь расписала мировую с минским «Динамо» (1:1).

    До того команда Биончика проиграла трижды кряду. Причем все эти три поражения оказались минимальными.

    Вообще, «Славия» Мозырь в 5 последних матчах добыл лишь одну викторию. Забила в них команда 4 мяча при 4 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: на данном этапе подопечные Биончика попали в некоторое пике. Да и не выигрывает команда 4 матча кряду.

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    В 10 матчах белорусского чемпионата команда пропустила 9 мячей. Вот только нужно срочно возвращаться на победный путь.

    Причем «Славия» Мозырь уже почти 13 лет не проигрывает «Сморгони». Да и нынешние реалии таковы, что подопечным Бионичка нужно реабилитироваться за свои последние неудачи.

    Нет сомнений, что гости будут стремиться взять три очка. Да и в плане реализации они явно попытаются прибавить.

    Статистика для ставок

    • «Сморгонь» уступила «Славии» в 3 последних очных поединках

    • «Славия» Мозырь уже 13 лет не проигрывает «Сморгони»

    • «Славия» не побеждает 4 матча кряду

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Славия» Мозырь — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.93. Ничья оценена в 3.78, а победа оппонента — в скромные 3.72.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с довольно непохожими коэффициентами — 1.75 и 2.09.

    Прогноз: Команде Биончика пора возвращаться в победную обитель.

    «Славия» Мозырь давненько не побеждала, и явно будет максимально активна в атаке с первых минут матча.

    Ставка: Победа «Славии» Мозырь в 1 тайме за 2.45.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих забьют более трех мячей.

    Ставка: ТБ 3.5 за 2.72

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    «Сморгонь» — «Славия» Мозырь. 31 мая в 11-м туре чемпионата Белоруссии по футболу сыграют «Сморгонь» и «Славия» Мозырь. Начало игры — в 17:30 мск. / Ставка и прогноз на матч «Сморгонь» — «Славия» Мозырь с коэффициентом 2.45.
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