30 мая в 16-м туре чемпионата США по футболу сыграют «Сиэтл Саундерс» и «Реал Солт-Лейк». Начало матча — в 05:30 мск. «Сиэтл Саундерс» — «Реал Солт-Лейк»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Сиэтл Саундерс»

Турнирное положение: «Сиэтл Саундерс» находится в нижней части таблицы. Команда набрала 17 очков в 15 встречах и занимает 9-е место.

Последние матчи: «Сиэтл Саундерс» в мае провел 8 матчей. Почти в каждом матче команда набирала очки. Была проиграна лишь одна встреча.

Ранее «Сиэтл Саундерс» победил в двух играх кряду. Клуб одолел «Финикс Райзинг» и «Сент-Луис Сити».

Все прогнозы на футбол

Состояние команды: «Сиэтл Саундерс» успешно играет в родных стенах. Команда редко теряет очки.

В последних восьми домашних встречах «Сиэтл Саундерс» потерпел одно поражение. Клуб 21 апреля на своем поле уступил «Ванкуверу» со счетом 0:2.

В предстоящей встрече букмекеры отдают предпочтение хозяевам поля.

«Реал Солт-Лейк»

Турнирное положение: «Реал Солт-Лейк» отлично стартовал в МЛС. Сейчас команда лидирует в таблице.

В 15 встречах набрано 29 очков. У клуба 8 побед, 5 ничьих и два поражения.

Последние матчи: «Реал Солт-Лейк» в мае играл результативно и регулярно набирал очки.

Последний раз команда уступала 9 мая. Тогда «Реал Солт-Лейк» потерпел поражение от «Нью-Мексико» со счетом 2:4.

Состояние команды: «Реал Солт-Лейк» почти в каждом матче забивает по два, а то и по три мяча. С атакой у команды всё в порядке.

У «Реал Солт-Лейк» огромная мотивация. Команда хочет как можно дольше оставаться на первом месте. В такой ситуации нужно бороться за победу в каждой встрече.

Последний раз клубы играли друг с другом 16 мая. «Реал Солт-Лейк» в родных стенах взял верх над «Сиэтл Саундерс» со счетом 2:0.

Статистика для ставок

В последних восьми домашних встречах «Сиэтл Саундерс» потерпел одно поражение

«Реал Солт-Лейк» на данный момент лидирует в таблице

16 мая «Сиэтл Саундерс» уступил в гостях «Реал Солт-Лейк» со счетом 0:2

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Сиэтл Саундерс» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.06. Ничья оценена в 4.00, а победа оппонента — в скромные 3.40.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентами — 1.78 и 2.04.

Прогноз: Оба клуба должны преуспеть в атаке. И те, и другие хотят победить. Поэтому стоит ждать результативный футбол.

Ставка: ТБ 2.5 за 1.78.

Прогноз: более рискованный прогноз, что встреча закончится вничью.

Ставка: Ничья за 4.00