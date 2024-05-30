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    Команды поделят очки?

    «Сиэтл Саундерс» — «Реал Солт-Лейк». Ставка (к. 2.38) и прогноз на футбол, МЛС, 30 мая 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Сиэтл Саундерс» — «Реал Солт-Лейк»
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    «Реал Солт-Лейк»
    30 мая в 16-м туре чемпионата США по футболу сыграют «Сиэтл Саундерс» и «Реал Солт-Лейк». Начало матча — в 05:30 мск. «Сиэтл Саундерс» — «Реал Солт-Лейк»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Футбол. США. MLS 30 Мая 2024 года

    Сиэтл Саундерс

  • Сиэтл
    •  Сиэтл Саундерс 05:30 Реал Солт Лэйк

    Реал Солт Лэйк

  • Солт-Лэйк Сити
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    «Сиэтл Саундерс»

    Турнирное положение: «Сиэтл Саундерс» находится в нижней части таблицы. Команда набрала 17 очков в 15 встречах и занимает 9-е место.

    Последние матчи: «Сиэтл Саундерс» в мае провел 8 матчей. Почти в каждом матче команда набирала очки. Была проиграна лишь одна встреча.

    Ранее «Сиэтл Саундерс» победил в двух играх кряду. Клуб одолел «Финикс Райзинг» и «Сент-Луис Сити».

    Все прогнозы на футбол

    Состояние команды: «Сиэтл Саундерс» успешно играет в родных стенах. Команда редко теряет очки.

    В последних восьми домашних встречах «Сиэтл Саундерс» потерпел одно поражение. Клуб 21 апреля на своем поле уступил «Ванкуверу» со счетом 0:2.

    В предстоящей встрече букмекеры отдают предпочтение хозяевам поля.

    «Реал Солт-Лейк»

    Турнирное положение: «Реал Солт-Лейк» отлично стартовал в МЛС. Сейчас команда лидирует в таблице.

    В 15 встречах набрано 29 очков. У клуба 8 побед, 5 ничьих и два поражения.

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    • Последние матчи: «Реал Солт-Лейк» в мае играл результативно и регулярно набирал очки.

    Последний раз команда уступала 9 мая. Тогда «Реал Солт-Лейк» потерпел поражение от «Нью-Мексико» со счетом 2:4.

    Состояние команды: «Реал Солт-Лейк» почти в каждом матче забивает по два, а то и по три мяча. С атакой у команды всё в порядке.

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    У «Реал Солт-Лейк» огромная мотивация. Команда хочет как можно дольше оставаться на первом месте. В такой ситуации нужно бороться за победу в каждой встрече.

    Последний раз клубы играли друг с другом 16 мая. «Реал Солт-Лейк» в родных стенах взял верх над «Сиэтл Саундерс» со счетом 2:0.

    Статистика для ставок

    • В последних восьми домашних встречах «Сиэтл Саундерс» потерпел одно поражение

    • «Реал Солт-Лейк» на данный момент лидирует в таблице

    • 16 мая «Сиэтл Саундерс» уступил в гостях «Реал Солт-Лейк» со счетом 0:2

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Сиэтл Саундерс» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.06. Ничья оценена в 4.00, а победа оппонента — в скромные 3.40.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентами — 1.78 и 2.04.

    Прогноз: Оба клуба должны преуспеть в атаке. И те, и другие хотят победить. Поэтому стоит ждать результативный футбол.

    Ставка: ТБ 2.5 за 1.78.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что встреча закончится вничью.

    Ставка: Ничья за 4.00

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    «Сиэтл Саундерс» — «Реал Солт-Лейк». 30 мая в 16-м туре чемпионата США по футболу сыграют «Сиэтл Саундерс» и «Реал Солт-Лейк». Начало матча — в 05:30 мск. / Ставка и прогноз на матч «Сиэтл Саундерс» — «Реал Солт-Лейк» с коэффициентом 1.78.
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