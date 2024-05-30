Сиэтл Саундерс
Реал Солт Лэйк
«Сиэтл Саундерс»
Турнирное положение: «Сиэтл Саундерс» находится в нижней части таблицы. Команда набрала 17 очков в 15 встречах и занимает 9-е место.
Последние матчи: «Сиэтл Саундерс» в мае провел 8 матчей. Почти в каждом матче команда набирала очки. Была проиграна лишь одна встреча.
Ранее «Сиэтл Саундерс» победил в двух играх кряду. Клуб одолел «Финикс Райзинг» и «Сент-Луис Сити».
Состояние команды: «Сиэтл Саундерс» успешно играет в родных стенах. Команда редко теряет очки.
В последних восьми домашних встречах «Сиэтл Саундерс» потерпел одно поражение. Клуб 21 апреля на своем поле уступил «Ванкуверу» со счетом 0:2.
В предстоящей встрече букмекеры отдают предпочтение хозяевам поля.
«Реал Солт-Лейк»
Турнирное положение: «Реал Солт-Лейк» отлично стартовал в МЛС. Сейчас команда лидирует в таблице.
В 15 встречах набрано 29 очков. У клуба 8 побед, 5 ничьих и два поражения.
Последние матчи: «Реал Солт-Лейк» в мае играл результативно и регулярно набирал очки.
Последний раз команда уступала 9 мая. Тогда «Реал Солт-Лейк» потерпел поражение от «Нью-Мексико» со счетом 2:4.
Состояние команды: «Реал Солт-Лейк» почти в каждом матче забивает по два, а то и по три мяча. С атакой у команды всё в порядке.
У «Реал Солт-Лейк» огромная мотивация. Команда хочет как можно дольше оставаться на первом месте. В такой ситуации нужно бороться за победу в каждой встрече.
Последний раз клубы играли друг с другом 16 мая. «Реал Солт-Лейк» в родных стенах взял верх над «Сиэтл Саундерс» со счетом 2:0.
Статистика для ставок
- В последних восьми домашних встречах «Сиэтл Саундерс» потерпел одно поражение
- «Реал Солт-Лейк» на данный момент лидирует в таблице
- 16 мая «Сиэтл Саундерс» уступил в гостях «Реал Солт-Лейк» со счетом 0:2
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Сиэтл Саундерс» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.06. Ничья оценена в 4.00, а победа оппонента — в скромные 3.40.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентами — 1.78 и 2.04.
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Прогноз: Оба клуба должны преуспеть в атаке. И те, и другие хотят победить. Поэтому стоит ждать результативный футбол.
Ставка: ТБ 2.5 за 1.78.
Прогноз: более рискованный прогноз, что встреча закончится вничью.
Ставка: Ничья за 4.00