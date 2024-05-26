26 мая в 38-м туре чемпионата Турции по футболу сыграют «Фенербахче» и «Истанбулспор». Начало игры — в 19:00 мск. «Фенербахче» — «Истанбулспор»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Фенербахче»

Турнирное положение: По итогам 37 матчей Суперлиги «Фенербахче» занимает второе место с 96 баллами и разницей мячей 93-31.

Команда на три балла отстает от лидера «Галатасарая», поэтому для того, чтобы стать чемпионом Турции ей нужна не только своя победа, но и поражение конкурента.

Последние матчи: клуб в прошлом туре национального первенства одержал сверхважную победу. На выезде он обыграл тот же «Галатасарай» — 1:0.

Этот успех стал для клуба из Стамбула третьим в четырех последних поединках. Все они пришлись на турецкое первенство.

Все прогнозы на футбол

Не сыграют: Ундер, Кавечи и Юксек — травмы. Дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в пяти последних поединках (все — в рамках Суперлиги) «Фенербахче» ни разу не проиграл при трех победах и двух ничьих.

В целом, у коллектива хорошая форма, которая обещает ему очередную победу. Другое дело, что в первую очередь судьба титула зависит от конкурента.

Эдин Джеко — самый результативный игрок команды и второй в лиге с 20-ю голами.

«Истанбулспор»

Турнирное положение: «Истанбулспор» занимает последнее, 20-е место с 16 баллами. В его активе 27 забитых мячей, в пассиве — 74 пропущенных.

Команда уже давно потеряла даже теоретические шансы на спасение в элитном дивизионе, поэтому в заключительном туре попрощается с Суперлигой.

Последние матчи: клуб в прошлом туре национального первенства потерпел поражение. На своем поле его обыграл как раз «Сивасспор» (1:3).

Эта неудача продолжила победную серию стамбульцев до пяти поединков, которые пришлись на национальное первенство.

Не сыграют: травмирован — Эслем Озтюрк, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в 17 последних поединках (16 — в Суперлиге и один — товарищеский) «Истанбулспор» одержал одну победу при 13 поражениях и трех ничьих.

Очевидно, что на финише сезона у коллектива нет ни мотивации, ни особого настроения оказывать сопротивление своим соперникам перед понижением в классе.

Флориан Лошай — лучший бомбардир команды в лиге с пятью голами.

Статистика для ставок

в трех последних матчах «Фенербахче» хотя бы одна команда не забивала

в трех из четырех последних матчей «Фенербахче» победил

в семи из восьми последних матчей «Истанбулспора» было забито больше 2,5 голов.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Фенербахче» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.06. Ничья — в 14.00, победа «Истанбулспора» — в 25.00.

ТМ 2,5 считается букмекерами куда менее вероятным сценарием, чем ТБ 2,5 — 3.60 и 1.30.

Прогноз: в четырех последних матчах гости не забивали. При этом в их трех последних выездных поединках хотя бы один из соперников не забивал.

В свою очередь, в трех последних матчах хозяев был реализован такой же сценарий.

Ставка: хотя бы одна команда не забьет за 1.80.

Прогноз: более рискованный прогноз, что забьют только хозяева, ведь в четырех последних матчах «Истанбулспор» не сумел отличиться голами.

Ставка: только «Фенербахче» забьет за 1.88