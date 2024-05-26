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    «Фенербахче» — «Истанбулспор». Ставка (к. 1.80) и прогноз на футбол, турецкая Суперлига, 26 мая 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Фенербахче» — «Истанбулспор»
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    Эдин Джеко
    26 мая в 38-м туре чемпионата Турции по футболу сыграют «Фенербахче» и «Истанбулспор». Начало игры — в 19:00 мск. «Фенербахче» — «Истанбулспор»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Футбол. Турция. Суперлига 26 Мая 2024 года

    Фенербахче

  • Стамбул
    •  Фенербахче 19:00 Истанбулспор

    Истанбулспор

  • Турция. Суперлига
    •

    «Фенербахче»

    Турнирное положение: По итогам 37 матчей Суперлиги «Фенербахче» занимает второе место с 96 баллами и разницей мячей 93-31.

    Команда на три балла отстает от лидера «Галатасарая», поэтому для того, чтобы стать чемпионом Турции ей нужна не только своя победа, но и поражение конкурента.

    Последние матчи: клуб в прошлом туре национального первенства одержал сверхважную победу. На выезде он обыграл тот же «Галатасарай» — 1:0.

    Этот успех стал для клуба из Стамбула третьим в четырех последних поединках. Все они пришлись на турецкое первенство.

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    Не сыграют: Ундер, Кавечи и Юксек — травмы. Дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в пяти последних поединках (все — в рамках Суперлиги) «Фенербахче» ни разу не проиграл при трех победах и двух ничьих.

    В целом, у коллектива хорошая форма, которая обещает ему очередную победу. Другое дело, что в первую очередь судьба титула зависит от конкурента.

    Эдин Джеко — самый результативный игрок команды и второй в лиге с 20-ю голами.

    «Истанбулспор»

    Турнирное положение: «Истанбулспор» занимает последнее, 20-е место с 16 баллами. В его активе 27 забитых мячей, в пассиве — 74 пропущенных.

    Команда уже давно потеряла даже теоретические шансы на спасение в элитном дивизионе, поэтому в заключительном туре попрощается с Суперлигой.

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    • Последние матчи: клуб в прошлом туре национального первенства потерпел поражение. На своем поле его обыграл как раз «Сивасспор» (1:3).

    Эта неудача продолжила победную серию стамбульцев до пяти поединков, которые пришлись на национальное первенство.

    Не сыграют: травмирован — Эслем Озтюрк, дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в 17 последних поединках (16 — в Суперлиге и один — товарищеский) «Истанбулспор» одержал одну победу при 13 поражениях и трех ничьих.

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    Очевидно, что на финише сезона у коллектива нет ни мотивации, ни особого настроения оказывать сопротивление своим соперникам перед понижением в классе.

    Флориан Лошай — лучший бомбардир команды в лиге с пятью голами.

    Статистика для ставок

    • в трех последних матчах «Фенербахче» хотя бы одна команда не забивала

    • в трех из четырех последних матчей «Фенербахче» победил

    • в семи из восьми последних матчей «Истанбулспора» было забито больше 2,5 голов.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Фенербахче» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.06. Ничья — в 14.00, победа «Истанбулспора» — в 25.00.

    ТМ 2,5 считается букмекерами куда менее вероятным сценарием, чем ТБ 2,5 — 3.60 и 1.30.

    Прогноз: в четырех последних матчах гости не забивали. При этом в их трех последних выездных поединках хотя бы один из соперников не забивал.

    В свою очередь, в трех последних матчах хозяев был реализован такой же сценарий.

    Ставка: хотя бы одна команда не забьет за 1.80.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что забьют только хозяева, ведь в четырех последних матчах «Истанбулспор» не сумел отличиться голами.

    Ставка: только «Фенербахче» забьет за 1.88

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    «Фенербахче» — «Истанбулспор». 26 мая в 38-м туре чемпионата Турции по футболу сыграют «Фенербахче» и «Истанбулспор». Начало игры — в 19:00 мск. / Ставка и прогноз на матч «Фенербахче» — «Истанбулспор» с коэффициентом 1.80.
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