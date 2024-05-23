В ночь на 23 мая пройдет ответный поединок 1/16 финала Кубка Бразилии, в котором «Коринтианс» на своем поле примет «Америку» из Натала. Начало — в 02:00 по мск. «Коринтианс» — «Америка» Натал: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Коринтианс»

Кубковый путь: Клуб из города и штата Сан-Паулу уже успел в этом турнире пройти двух соперников, поочередно обыграв всухую команды из низших лиг.

В первом же поединке с предстоящим противником «Коринтианс» отпраздновал гостевую викторию со счетом 2:1, проигрывая по ходу поединка 0:1.

Последние матчи: В преддверии данного матча «всемогущие» разгромили на своем поле «Аргентинос Хуниорс» 4:0 на групповом этапе южноамериканского кубка и обеспечили себе выход в плей-офф. Перед этим они проиграли в гостях 0:2 «Фламенго» в чемпионате Бразилии, где идут в нижней части таблицы.

Не сыграют: Из-за травм игру пропустит несколько игроков, которые не являются основными.

Все прогнозы на футбол

Состояние команды: «Коринтианс» за шесть последних проведенных встреч уступил только в одном случае. Еще один поединок в данный период коллектив свел вничью и отпраздновал четыре виктории, три из которых были добыты с крупным счетом.

«Америка» Натал

Кубковый путь: Коллектив из штата Риу-Гранди-ду-Норти также преодолел до этого этапа два раунда, выиграв у весьма скромных команд.

В первой же игре с предстоящим противником, как упоминалось выше, «Америка» проиграла со счетом 1:2 на своем поле, забив первой.

Последние матчи: Накануне этой встречи «драконы» смогли выиграть домашний матч у «Потигуара» 2:0 в рамках серии Д чемпионата Бразилии, где они ведут борьбу за повышение. До этого они проиграли на выезде со счетом 2:3 «Санта-Крузу».

Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных нет.

Состояние команды: «Америка» в отрезке минувших пяти игр с учетом всех турниров смогла выиграть только в двух из них, а также еще два раза за это время она проиграла и расписала одну мировую. Однако в каждом матче данного периода времени «красно-белые» неизменно забивали.

Статистика для ставок

«Коринтианс» дома выиграл четыре из шести предыдущих встреч при двух ничьих

«Америка» в гостях выиграла три из пяти минувших игр и раз уступила

«Коринтианс» на своем поле обыграл «Америку» во всех трех очных противостояниях

Прогноз и ставки

Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Коринтианса» — 1.33, победа «Америки» — 9.75, ничья — 4.75.

ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.95 и 1.82 соответственно.

Прогноз: Прогнозируем, что высшелиговый «Коринтианс» и на этот раз сможет обыграть представителя Серии Д, и сделает это крупнее, чем в гостевой игре.

Рекомендуемая ставка: победа «Коринтианса» с форой (-1,5) за 2.04.

Прогноз: И также еще здесь ставим на то, что поединок получится верховым, ведь обе команды демонстрируют весьма неплохую результативность.

Ставка: ТБ 2,5 1.95.