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    «Вольфсбергер» снова преподаст урок

    «Вольфсбергер» — «Аустрия» Вена. Ставка (к. 2.34) и прогноз на чемпионат Австрии 21 мая 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Вольфсбергер» — «Аустрия» Вена
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    «Вольфсбергер»
    21 мая в плей-офф чемпионата Австрии по футболу сыграют «Вольфсбергер» и «Аустрия» Вена. Начало игры — в 20:00 мск. «Вольфсбергер» — «Аустрия» Вена: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Футбол. Россия. ФНЛ 25 Мая 2024 года

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    «Вольфсбергер»

    Турнирное положение: в регулярном чемпионате «Вольфсбергер» занял седьмое место с 31 очками и получил право играть в плей-офф за попадание в еврокубки.

    Последние матчи: в предыдущей игре команда обыграла на своем поле «Тироль» со счетом 3:1. «Вольфсбергер» первым пропустил, но нашел в себе силы не только отыграться, но и одержать победу, забив три безответных мяча.

    До этого клуб разгромил «Аустрию» Вену на выезде со счетом 4:0 и победил «Альтах» (1:0).

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  • 30/04/2024

    • Не сыграют: травмирован нападающий Циммерманн.

    Состояние команды: «Вольфсбергер» подходит к этой встрече в довольно неплохом состоянии, он набрал ход под конец чемпионата и выглядит фаворитом. В составе команды очень много талантливых игроков, которые мечтают проявить себя и перебраться в более сильные команды.

    «Аустрия» Вена

    Турнирное положение: в чемпионате Австрии команда заняла восьмое место с 29 очками и получила право претендовать на еврокубки.

    Все прогнозы на футбол

    Последние матчи: в предыдущей игре «Аустрия» победила на выезде «Блау-Вайс Линц» со счетом 2:1. Команда первой забила два мяча, соперник смог ответить лишь голом престижа в самой концовке встречи.

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    Ранее было разгромное поражение от «Вольфсбергера» на своем поле 0:4 и в гостях от «Аустрии Лустенау» (0:2).

    Не сыграют: травмированы защитники Эль Шейфи, нападающий Рагуш и хавбек Люстингер.

    Состояние команды: именитый в прошлом коллектив сейчас переживает не лучшие времена и его удел лишь борьба за место в середине турнирной таблицы. Недавно в отставку был отправлен прежний главный тренер, а его место занял его бывший ассистент.

    Статистика для ставок

    • Во второй части чемпионата «Вольфсбергер» разгромил «Аустрию» со счетом 4:0

    • В регулярном чемпионата сильнее была «Аустрия» в гостях со счетом 1:0

    • «Вольфсбергер» имеет серию из трех побед кряду, «Аустрия» взяла всего 3 очка из 9

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на победу «Вольфсбергера» дают 3,30, а на «Аустрию» — 2,27, ничью букмекеры оценивают в 3,30.

    Тотал меньше 2,5 идет за 1,82, а тотал больше 2,5 можно взять за 2,0.

    Прогноз: хозяева смотрятся гораздо сильнее в последнее время, у них почти нет потерь в составе, поэтому вряд ли они потерпят поражение.

    Ставка: победа «Вольфсбергера» с форой 0 за 2,34.

    Прогноз: любители более рисковых вариантов могут попробовать чистую победу хозяев.

    Ставка: «Вольфсбергер» выиграет за 3,30.

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    «Вольфсбергер» — «Аустрия» Вена. 21 мая в плей-офф чемпионата Австрии по футболу сыграют «Вольфсбергер» и «Аустрия» Вена. Начало игры — в 20:00 мск. / Ставка и прогноз на матч «Вольфсбергер» — «Аустрия» Вена с коэффициентом 2.34.
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