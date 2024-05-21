21 мая в плей-офф чемпионата Австрии по футболу сыграют «Вольфсбергер» и «Аустрия» Вена. Начало игры — в 20:00 мск. «Вольфсбергер» — «Аустрия» Вена: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Вольфсбергер»

Турнирное положение: в регулярном чемпионате «Вольфсбергер» занял седьмое место с 31 очками и получил право играть в плей-офф за попадание в еврокубки.

Последние матчи: в предыдущей игре команда обыграла на своем поле «Тироль» со счетом 3:1. «Вольфсбергер» первым пропустил, но нашел в себе силы не только отыграться, но и одержать победу, забив три безответных мяча.

До этого клуб разгромил «Аустрию» Вену на выезде со счетом 4:0 и победил «Альтах» (1:0).

Не сыграют: травмирован нападающий Циммерманн.

Состояние команды: «Вольфсбергер» подходит к этой встрече в довольно неплохом состоянии, он набрал ход под конец чемпионата и выглядит фаворитом. В составе команды очень много талантливых игроков, которые мечтают проявить себя и перебраться в более сильные команды.

«Аустрия» Вена

Турнирное положение: в чемпионате Австрии команда заняла восьмое место с 29 очками и получила право претендовать на еврокубки.

Все прогнозы на футбол

Последние матчи: в предыдущей игре «Аустрия» победила на выезде «Блау-Вайс Линц» со счетом 2:1. Команда первой забила два мяча, соперник смог ответить лишь голом престижа в самой концовке встречи.

Ранее было разгромное поражение от «Вольфсбергера» на своем поле 0:4 и в гостях от «Аустрии Лустенау» (0:2).

Не сыграют: травмированы защитники Эль Шейфи, нападающий Рагуш и хавбек Люстингер.

Состояние команды: именитый в прошлом коллектив сейчас переживает не лучшие времена и его удел лишь борьба за место в середине турнирной таблицы. Недавно в отставку был отправлен прежний главный тренер, а его место занял его бывший ассистент.

Статистика для ставок

Во второй части чемпионата «Вольфсбергер» разгромил «Аустрию» со счетом 4:0

В регулярном чемпионата сильнее была «Аустрия» в гостях со счетом 1:0

«Вольфсбергер» имеет серию из трех побед кряду, «Аустрия» взяла всего 3 очка из 9

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на победу «Вольфсбергера» дают 3,30, а на «Аустрию» — 2,27, ничью букмекеры оценивают в 3,30.

Тотал меньше 2,5 идет за 1,82, а тотал больше 2,5 можно взять за 2,0.

Прогноз: хозяева смотрятся гораздо сильнее в последнее время, у них почти нет потерь в составе, поэтому вряд ли они потерпят поражение.

Ставка: победа «Вольфсбергера» с форой 0 за 2,34.

Прогноз: любители более рисковых вариантов могут попробовать чистую победу хозяев.

Ставка: «Вольфсбергер» выиграет за 3,30.