12 мая в 33-м туре чемпионата Франции по футболу сыграют «Клермон» и «Лион». Начало игры — в 22:00 мск. «Клермон» — «Лион»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Клермон»

Турнирное положение: Эта команда пока крепко стоит на вылет. На текущий момент «Клермон» находится на 20 месте турнирной таблицы.

При этом «Клермон» лишь на 4 очка отстает от зоны стыков. Так что в двух заключительных турах команде нужно исключительно побеждать.

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Последние матчи: в предыдущем туре чемпионата команда не разжилась баллами. «Клермон» разгромно уступил «Монако» (1:4).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Клермон» добыл 1 викторию. В этих поединках игроки команды забили 7 мячей, пропустив в свои ворота 8.

До последней неудачи команда победила «Реймс» (4:1). Вот только слишком многое было потеряно гораздо раньше.

Не сыграют: Шейк Конате, Джим Аллевина, Максим Гоналон — травмированы.

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Состояние команды: ныне команда выглядит почти обреченной на вылет. Да и в кадровом плане у «Клермона» сразу несколько пробоин.

Матчи против «Лиона» для команды исторически складываются успешно. Из 5 последних очных поединков «Клермон» выиграл 3 раза при одном поражении.

Наверняка хозяева будут активно атаковать. Да и в трех последних очных встречах они обыгрывали «ткачей».

«Лион»

Турнирное положение: Лионцы борются за попадание в еврокубки. На текущий момент команда расположилась на 7 месте турнирной таблицы.

Команда ужасно обороняется, пропустив 54 мяча в 32 матчах. А вот уступил «Лион» уже в 13 поединках чемпионата.

Последние матчи: в минувшем туре чемпионата команда добыла три зачетных балла. «Лион» нанес поражение «Лиллю» (4:3).

В пяти последних матчах «Лион» выиграл 4 раза. В этих поединках игроки команды забили 15 мячей при 13 пропущенных в свои ворота.

При этом в плане реализации команда явно поднаторела. Да и Александр Ляказетт настрелял уже 17 мячей в чемпионате.

Не сыграют: Травмированных нет.

Состояние команды: на нынешнем турнирном отрезке «Лион» выглядит весьма выгодно. Да и отставание от топ-6 составляет всего 2 очка.

В кадровом плане у команды полный ажур. Да и ряд побед в последних матчах не могут не окрылять игроков и тренерский штаб.

В двух своих последних матчах «Лион» наколотил 7 мячей. И лишь в поединке с ПСЖ «ткачи» потерпели поражение (1:4).

Наверняка номинальные гости будут активно атаковать. «Лион» явно не будет церемониться с аутсайдером.

Статистика для ставок

«Клермон» в среднем забивает меньше гола за матч

«Лион» выиграл в 2 своих последних матчах

«Клермон» в трех последних очных поединках переиграл лионцев

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Лион» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.60. Ничья оценена в 4.81, а победа оппонента — в скромные 5.43.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно полярными коэффициентами — 1.40 и 2.71.

Прогноз: «Лион» сражается за попадание в еврокубки, и уж точно быстро найдет бреши в обороне аутсайдера.

Лионцы в последних трех очных встречах уступили «Клермону», и явно намерены прервать этот неудачный сериал.

Ставка: Победа «Лиона» в 1 тайме за 2.00.

Прогноз: более рискованный прогноз, что соперник на двоих настреляют более 3 мячей.

Ставка: ТБ 3.5 за 2.16