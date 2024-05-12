Клермон
Лион
«Клермон»
Турнирное положение: Эта команда пока крепко стоит на вылет. На текущий момент «Клермон» находится на 20 месте турнирной таблицы.
При этом «Клермон» лишь на 4 очка отстает от зоны стыков. Так что в двух заключительных турах команде нужно исключительно побеждать.
Клермон — Лион: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: в предыдущем туре чемпионата команда не разжилась баллами. «Клермон» разгромно уступил «Монако» (1:4).
Вообще, в 5 своих последних матчах «Клермон» добыл 1 викторию. В этих поединках игроки команды забили 7 мячей, пропустив в свои ворота 8.
До последней неудачи команда победила «Реймс» (4:1). Вот только слишком многое было потеряно гораздо раньше.
Не сыграют: Шейк Конате, Джим Аллевина, Максим Гоналон — травмированы.
Состояние команды: ныне команда выглядит почти обреченной на вылет. Да и в кадровом плане у «Клермона» сразу несколько пробоин.
Матчи против «Лиона» для команды исторически складываются успешно. Из 5 последних очных поединков «Клермон» выиграл 3 раза при одном поражении.
Наверняка хозяева будут активно атаковать. Да и в трех последних очных встречах они обыгрывали «ткачей».
«Лион»
Турнирное положение: Лионцы борются за попадание в еврокубки. На текущий момент команда расположилась на 7 месте турнирной таблицы.
Команда ужасно обороняется, пропустив 54 мяча в 32 матчах. А вот уступил «Лион» уже в 13 поединках чемпионата.
Последние матчи: в минувшем туре чемпионата команда добыла три зачетных балла. «Лион» нанес поражение «Лиллю» (4:3).
В пяти последних матчах «Лион» выиграл 4 раза. В этих поединках игроки команды забили 15 мячей при 13 пропущенных в свои ворота.
При этом в плане реализации команда явно поднаторела. Да и Александр Ляказетт настрелял уже 17 мячей в чемпионате.
Не сыграют: Травмированных нет.
Состояние команды: на нынешнем турнирном отрезке «Лион» выглядит весьма выгодно. Да и отставание от топ-6 составляет всего 2 очка.
В кадровом плане у команды полный ажур. Да и ряд побед в последних матчах не могут не окрылять игроков и тренерский штаб.
В двух своих последних матчах «Лион» наколотил 7 мячей. И лишь в поединке с ПСЖ «ткачи» потерпели поражение (1:4).
Наверняка номинальные гости будут активно атаковать. «Лион» явно не будет церемониться с аутсайдером.
Статистика для ставок
- «Клермон» в среднем забивает меньше гола за матч
- «Лион» выиграл в 2 своих последних матчах
- «Клермон» в трех последних очных поединках переиграл лионцев
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Лион» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.60. Ничья оценена в 4.81, а победа оппонента — в скромные 5.43.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно полярными коэффициентами — 1.40 и 2.71.
- 1.72Спартак — Краснодар: прогноз и ставкаСегодня в 16:30
- 1.93Фулхэм — Манчестер Сити: прогноз и ставкаСегодня в 14:30
- 1.74Зенит — ЦСКА: прогноз и ставкаСегодня в 19:00
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Прогноз: «Лион» сражается за попадание в еврокубки, и уж точно быстро найдет бреши в обороне аутсайдера.
Лионцы в последних трех очных встречах уступили «Клермону», и явно намерены прервать этот неудачный сериал.
Ставка: Победа «Лиона» в 1 тайме за 2.00.
Прогноз: более рискованный прогноз, что соперник на двоих настреляют более 3 мячей.
Ставка: ТБ 3.5 за 2.16