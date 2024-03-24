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    «Орландо Сити» быстро добьется своего

    «Орландо Сити» — «Остин». Ставка (к. 2.18) и прогноз на футбол, МЛС, 24 марта 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Орландо Сити» — «Остин»
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    «Орландо Сити»
    В рамках 5-го тура чемпионата США 24 марта пройдет матч «Орландо Сити» — «Остин». Начало — 02:30 (мск). «Орландо Сити» — «Остин»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Футбол. США. MLS 24 Марта 2024 года
    Орландо Сити
  • Орландо
    •  Орландо Сити 02:30 Остин Остин
  • США. MLS
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    «Орландо Сити»

    Турнирное положение: «Орландо Сити» в нынешнем сезоне выступает крайне неудачно. На текущий момент команда находится на 14 месте турнирной таблицы Восточной конференции МЛС.

    При этом «Орландо Сити» в 4 матчах набрал всего лишь один балл. В них игроки команды отличились всего 2 точными выстрелами.

    Последние матчи: в предыдущем туре чемпионата команда снова проиграла. «Орландо Сити» уступил «Атланте Юнайтед» (0:2).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Орландо Сити» добыл всего 1 ничью при 4 коллизиях. В этих поединках игроки команды забили 4 мяча, пропустив в свои ворота 14.

    Причем не так давно команда уступила еще и «Тигресу» (2:4). Да и вообще, оборона не блещет монолитностью.

    Не сыграют: Вайлдер Картахена — травмирован.

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    Состояние команды: в последних матчах команда выглядела убого. Да и атака явно не блещет результативностью.

    Против «Остина» команда играла всего 1 раз. Полтора года назад была зафиксирована боевая ничья (2:2).

    Наверняка «Орландо Сити» постарается воспользоваться фактором своего поля. Пора бы команде выбираться из подвала турнирной таблицы.

    «Остин»

    Турнирное положение: «Остин» в нынешнем сезоне не впечатляет. На текущий момент команда пребывает на 12 месте в таблице Западной конференции МЛС.

    Причем «Остин» пока не добыл ни одной виктории в чемпионате. Да и забила команда всего лишь 5 мячей в 4 поединках.

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    • Последние матчи: в минувшем туре чемпионата команда добыла всего лишь один турнирный балл. «Остин» расписал мировую с «Филадельфией Юнион» (2:2).

    Причем до того команда подписала мирное соглашение еще и с «Сент-Луис Сити» (2:2). Да и с «Сиэтл Юнайтед» вышел паритет (0:0).

    Вообще, «Остин» не столь ярко выглядит в плане реализации. Да и оборона частенько дает результативные сбои.

    Не сыграют: Лео Вайсанен — травмирован.

    Состояние команды: в нынешнем своем состоянии «Остин» вряд ли будет претендовать на высокие места. Да реализация оставляет желать лучшего.

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    Причем команда не побеждала в 4 своих последних поединках. Последнюю викторию она добыла в спарринге с «Нью-Йорк Сити» (3:2).

    При этом «Остин» в двух последних матчах упускал победу. Так что нужно срочно что-то делать с концентрацией в эндшпиле.

    И уж совсем очевидно, что гости будут стремиться найти свои шансы у ворот соперника. Свои возможности «Остин» явно будет искать в контригре.

    Статистика для ставок

    • Обе команды еще не выигрывали в нынешнем чемпионате

    • «Орландо Сити» в 4 матчах пропустил 10 мячей

    • последняя очная встреча соперников закончилась мировой (2:2)

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Орландо Сити» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.67. Ничья оценена в 4.15, а победа оппонента — в скромные 4.70.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 1.67 и 2.21.

    Прогноз: Хозяева явно постараются наконец-то преуспеть в плане реализации.

    «Орландо Сити» явно пойдет в атаку с первых минут встречи, да и оппонент крайне нестабилен.

    Ставка: Победа «Орландо Сити» в 1 тайме за 2.18.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке забить сможет только один из соперников.

    Ставка: Обе не забьют за 2.13

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    Ставка и прогноз на матч «Орландо Сити» — «Остин» с коэффициентом 2.18. Дата матча: 24.03.2024. Прогнозы на футбол. «Орландо Сити» быстро добьется своего
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