«Орландо Сити»
Турнирное положение: «Орландо Сити» в нынешнем сезоне выступает крайне неудачно. На текущий момент команда находится на 14 месте турнирной таблицы Восточной конференции МЛС.
При этом «Орландо Сити» в 4 матчах набрал всего лишь один балл. В них игроки команды отличились всего 2 точными выстрелами.
Последние матчи: в предыдущем туре чемпионата команда снова проиграла. «Орландо Сити» уступил «Атланте Юнайтед» (0:2).
Вообще, в 5 своих последних матчах «Орландо Сити» добыл всего 1 ничью при 4 коллизиях. В этих поединках игроки команды забили 4 мяча, пропустив в свои ворота 14.
Причем не так давно команда уступила еще и «Тигресу» (2:4). Да и вообще, оборона не блещет монолитностью.
Не сыграют: Вайлдер Картахена — травмирован.
Состояние команды: в последних матчах команда выглядела убого. Да и атака явно не блещет результативностью.
Против «Остина» команда играла всего 1 раз. Полтора года назад была зафиксирована боевая ничья (2:2).
Наверняка «Орландо Сити» постарается воспользоваться фактором своего поля. Пора бы команде выбираться из подвала турнирной таблицы.
«Остин»
Турнирное положение: «Остин» в нынешнем сезоне не впечатляет. На текущий момент команда пребывает на 12 месте в таблице Западной конференции МЛС.
Причем «Остин» пока не добыл ни одной виктории в чемпионате. Да и забила команда всего лишь 5 мячей в 4 поединках.
Последние матчи: в минувшем туре чемпионата команда добыла всего лишь один турнирный балл. «Остин» расписал мировую с «Филадельфией Юнион» (2:2).
Причем до того команда подписала мирное соглашение еще и с «Сент-Луис Сити» (2:2). Да и с «Сиэтл Юнайтед» вышел паритет (0:0).
Вообще, «Остин» не столь ярко выглядит в плане реализации. Да и оборона частенько дает результативные сбои.
Не сыграют: Лео Вайсанен — травмирован.
Состояние команды: в нынешнем своем состоянии «Остин» вряд ли будет претендовать на высокие места. Да реализация оставляет желать лучшего.
Причем команда не побеждала в 4 своих последних поединках. Последнюю викторию она добыла в спарринге с «Нью-Йорк Сити» (3:2).
При этом «Остин» в двух последних матчах упускал победу. Так что нужно срочно что-то делать с концентрацией в эндшпиле.
И уж совсем очевидно, что гости будут стремиться найти свои шансы у ворот соперника. Свои возможности «Остин» явно будет искать в контригре.
Статистика для ставок
- Обе команды еще не выигрывали в нынешнем чемпионате
- «Орландо Сити» в 4 матчах пропустил 10 мячей
- последняя очная встреча соперников закончилась мировой (2:2)
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Орландо Сити» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.67. Ничья оценена в 4.15, а победа оппонента — в скромные 4.70.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 1.67 и 2.21.
- 1.80Испания — Колумбия: прогноз и ставкаСегодня в 23:30
- 2.98Насьональ Монтевидео U21 — Россия U21: прогноз и ставкаЗавтра в 16:00
- 1.82Франция — Германия: прогноз и ставкаЗавтра в 23:00
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Прогноз: Хозяева явно постараются наконец-то преуспеть в плане реализации.
«Орландо Сити» явно пойдет в атаку с первых минут встречи, да и оппонент крайне нестабилен.
Ставка: Победа «Орландо Сити» в 1 тайме за 2.18.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке забить сможет только один из соперников.
Ставка: Обе не забьют за 2.13