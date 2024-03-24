В рамках 5-го тура чемпионата США 24 марта пройдет матч «Орландо Сити» — «Остин». Начало — 02:30 (мск). «Орландо Сити» — «Остин»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Орландо Сити»

Турнирное положение: «Орландо Сити» в нынешнем сезоне выступает крайне неудачно. На текущий момент команда находится на 14 месте турнирной таблицы Восточной конференции МЛС.

При этом «Орландо Сити» в 4 матчах набрал всего лишь один балл. В них игроки команды отличились всего 2 точными выстрелами.

Последние матчи: в предыдущем туре чемпионата команда снова проиграла. «Орландо Сити» уступил «Атланте Юнайтед» (0:2).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Орландо Сити» добыл всего 1 ничью при 4 коллизиях. В этих поединках игроки команды забили 4 мяча, пропустив в свои ворота 14.

Причем не так давно команда уступила еще и «Тигресу» (2:4). Да и вообще, оборона не блещет монолитностью.

Не сыграют: Вайлдер Картахена — травмирован.

Все прогнозы на футбол

Состояние команды: в последних матчах команда выглядела убого. Да и атака явно не блещет результативностью.

Против «Остина» команда играла всего 1 раз. Полтора года назад была зафиксирована боевая ничья (2:2).

Наверняка «Орландо Сити» постарается воспользоваться фактором своего поля. Пора бы команде выбираться из подвала турнирной таблицы.

«Остин»

Турнирное положение: «Остин» в нынешнем сезоне не впечатляет. На текущий момент команда пребывает на 12 месте в таблице Западной конференции МЛС.

Причем «Остин» пока не добыл ни одной виктории в чемпионате. Да и забила команда всего лишь 5 мячей в 4 поединках.

Последние матчи: в минувшем туре чемпионата команда добыла всего лишь один турнирный балл. «Остин» расписал мировую с «Филадельфией Юнион» (2:2).

Причем до того команда подписала мирное соглашение еще и с «Сент-Луис Сити» (2:2). Да и с «Сиэтл Юнайтед» вышел паритет (0:0).

Вообще, «Остин» не столь ярко выглядит в плане реализации. Да и оборона частенько дает результативные сбои.

Не сыграют: Лео Вайсанен — травмирован.

Состояние команды: в нынешнем своем состоянии «Остин» вряд ли будет претендовать на высокие места. Да реализация оставляет желать лучшего.

Причем команда не побеждала в 4 своих последних поединках. Последнюю викторию она добыла в спарринге с «Нью-Йорк Сити» (3:2).

При этом «Остин» в двух последних матчах упускал победу. Так что нужно срочно что-то делать с концентрацией в эндшпиле.

И уж совсем очевидно, что гости будут стремиться найти свои шансы у ворот соперника. Свои возможности «Остин» явно будет искать в контригре.

Статистика для ставок

Обе команды еще не выигрывали в нынешнем чемпионате

«Орландо Сити» в 4 матчах пропустил 10 мячей

последняя очная встреча соперников закончилась мировой (2:2)

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Орландо Сити» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.67. Ничья оценена в 4.15, а победа оппонента — в скромные 4.70.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 1.67 и 2.21.

Прогноз: Хозяева явно постараются наконец-то преуспеть в плане реализации.

«Орландо Сити» явно пойдет в атаку с первых минут встречи, да и оппонент крайне нестабилен.

Ставка: Победа «Орландо Сити» в 1 тайме за 2.18.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке забить сможет только один из соперников.

Ставка: Обе не забьют за 2.13