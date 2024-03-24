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    Обуздает ли Коста-Рика гондурасцев?

    Коста-Рика — Гондурас. Ставка (к. 2.10) и прогноз на футбол, Лига наций, 24 марта 2024 года

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    Коста-Рика
    В рамках финала плей-офф Лиги наций КОНКАКАФ 24 марта пройдет матч Коста-Рика — Гондурас. Начало — 02:15 (мск). Коста-Рика — Гондурас: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

    Коста-Рика

    Турнирное положение: Костариканцы в Лиге наций КОНКАКАФ выступают весьма успешно. Да и шансы на повышение у команды неплохие.

    При этом Коста-Рика в предыдущем раунде уступила панамцам. Причем команда уступила в обоих поединках.

    Последние матчи: в своем предыдущем матче команда добыла яркую победу. Костариканцы уверенно переиграли Сальвадор (2:0).

    Вот только поражение от панамцев (1:3) вышло слишком болезненным. Да и вообще, стабильности команде явно не хватает.

    В 5 своих последних поединках сборная Коста-Рика забила 7 мячей. А вот в свои ворота команда пропустила 11 раз.

    Не сыграют: Травмированных нет.

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    Состояние команды: в последних матчах команда выглядела не столь монолитно. При этом Коста-Рика явно еще способна прибавить в плане реализации.

    Правда, матчи против гондурасцев команде удаются. Из 5 последних поединков Коста-Рика добыла 2 виктории при 3 паритетах.

    И уж совсем очевидно, что Коста-Рика будет стараться сыграть как можно активнее в атаке. Номинальные хозяева явно сильнее оппонента.

    Гондурас

    Турнирное положение: Эта сборная вполне прилично проводит Лигу наций КОНКАКАФ. Впрочем, цели на этот турнир у гондурасцев достаточно тривиальные.

    В предыдущем раунде Гондурас дал бой мексиканцам. Победив в первом матче со счетом 2:0, в ответной встрече команда пропустила 3 безответных мяча.

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    • Последние матчи: в своем последнем матче команда потерпела неудачу. В контрольном поединке гондурасцы уступили сборной Исландии (0:2).

    До того двухматчевой битвы с мексиканцами команда уверенно расправилась с кубинцами. Гондурас отправил в ворота соперника 4 сухих мяча.

    Вот только атака команды в последних матчах явно разочаровывала. В двух последних поединках Гондурас не забивал.

    Не сыграют: Травмированных нет.

    Состояние команды: в своем нынешнем виде Гондурас вполне способен выдать отдельный яркий поединок. Вот только нужно прибавлять во всех игровых компонентах.

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    Победа над Мексикой в первой встрече показала силу команды. Да и вообще, Гондурас не боится никого!

    А вот последний раз костариканцев команда обыгрывала более 10 лет назад. Да и вообще, чего-чего, а стабильности гондурасцам недостает.

    И уж совсем очевидно, что гости будут действовать в своем привычном стиле. Гондурас постарается преуспеть в игре вторым номером.

    Статистика для ставок

    • До последней своей виктории Коста-Рика проиграла трижды кряду

    • Гондурасцы не забивали в двух своих последних матчах

    • Гондурас не обыгрывал Коста-Рику уже 10 лет

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Коста-Рика — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.10. Ничья оценена в 3.24, а победа оппонента — в скромные 3.58.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 2.30 и 1.60.

    Прогноз: Костариканцы явно сильнее оппонента, и наверняка не собираются отсиживаться в тылах.

    Коста-Рика привычно успешно противостоит гондурасцам, и наверняка будет действовать агрессивно.

    Ставка: Победа Коста-Рики за 2.10.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этой встрече соперники забьют более 2 мячей на двоих.

    Ставка: ТБ 2.5 за 2.30

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    Ставка и прогноз на матч Коста-Рика — Гондурас с коэффициентом 2.10. Дата матча: 24.03.2024. Прогнозы на футбол. Обуздает ли Коста-Рика гондурасцев?
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