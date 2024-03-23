В рамках товарищеского матча 23 марта пройдет игра Ирландия — Бельгия. Начало — 20:00 (мск). Ирландия — Бельгия: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

Ирландия

Турнирное положение: Ирландия неудачно провела квалификацию на чемпионат Европы, где заняла предпоследнее, четвертое место в группе.

По итогам восьми матчей команда одержала две победы, ни разу не сыграла вничью и в шести случаях проиграла, уступив проходной второй строчке 12 баллов.

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Последние матчи: сборная в своем последнем матче в товарищеской встрече разошлась миром с Новой Зеландией (1:1).

Эта ничья продлила безвыигрышную серию коллектива в двух поединках, один из которых пришлись на квалификацию континентального первенства, а второй был товарищеским.

Все прогнозы на Евро-2024

Не сыграют: Трой Парротт и Лиам Скейлз травмированы, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в последних шести матчах в разных турнирах Ирландия одержала одну победу при четырех поражениях и одной ничьей.

Очевидно, что такая форма не сулит хозяевам хорошие шансы на успех.

Эван Фергюсон, Адам Айда и Майкл Джонстон — лучшие бомбардиры команды в отборе на Евро-2024 — у них по два гола.

Бельгиия

Турнирное положение: Бельгия успешно провела квалификацию на чемпионат Европы, где вышла в финальную часть благодаря победе в группе.

По итогам восьми матчей команда набрала 20 очков и опередила своего ближайшего преследователя Австрию на один балл, а также на 10 — Швецию.

Последние матчи: сборная в своем последнем матче в рамках отбора на Евро-2024 разгромила Азербайджан (5:0) на своем поле.

Эта победа стала шестой в семи последних матчах на отбор континентального первенства и товарищеские встречи.

Не сыграют: Кевин де Брейне и Тибо Куртуа травмированы, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в 11 последних матчах Бельгия ни разу не проиграла при восьми победах и трех ничьих.

Очевидно, что такая форма обещает коллективу отличные шансы на успех, особенно против соперника, который пребывает явно не в лучшей форме.

Ромелу Лукаку — лучший бомбардир не только команды, но и отбора на чемпионат Европы с 14 голами.

Статистика для ставок

в трех из четырех последних матчей Ирландии было забито меньше 2,5 голов

в пяти из семи последних матчей Бельгии ее соперник не забивал

в трех из пяти последних матчей Бельгии забивали больше 2,5 голов.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Бельгия — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Ее победа оценивается 2.02. Ничья — в 3.45, победа Ирландии — в 3.75.

ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с относительно близкими коэффициентами — 2.08 и 1.75.

Прогноз: в восьми из 10 последних матчей гости выиграли. А в пяти из семи последних поединков их соперники даже не забивали.

При этом в четырех из шести последних матчей хозяева проиграли.

Ставка: Бельгия выиграет за 2.02.

Прогноз: менее рискованный прогноз, что хотя бы одна команда не забьет, ведь в пяти из семи последних матчей гостей по крайней мере их соперники не забивали.

Ставка: хотя бы одна команда не забьет за 1.95.