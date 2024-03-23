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    Навяжет ли Ирландия борьбу Бельгии?

    Ирландия — Бельгия. Ставка (к. 2.02) и прогноз на футбол, товарищеский матч, 23 марта 2024 года

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    Прогноз и ставки на Ирландия — Бельгия
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    Бельгия — фаворит матча
    В рамках товарищеского матча 23 марта пройдет игра Ирландия — Бельгия. Начало — 20:00 (мск). Ирландия — Бельгия: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Футбол. Товарищеские матчи (сборные) 23 Марта 2024 года
    Ирландия
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    •  Ирландия 20:00 Бельгия Бельгия
  • Брюссель
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    Ирландия

    Турнирное положение: Ирландия неудачно провела квалификацию на чемпионат Европы, где заняла предпоследнее, четвертое место в группе.

    По итогам восьми матчей команда одержала две победы, ни разу не сыграла вничью и в шести случаях проиграла, уступив проходной второй строчке 12 баллов.

    Ирландия — Бельгия: коэффициенты букмекеров

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    Последние матчи: сборная в своем последнем матче в товарищеской встрече разошлась миром с Новой Зеландией (1:1).

    Эта ничья продлила безвыигрышную серию коллектива в двух поединках, один из которых пришлись на квалификацию континентального первенства, а второй был товарищеским.

    Все прогнозы на Евро-2024

    Не сыграют: Трой Парротт и Лиам Скейлз травмированы, дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в последних шести матчах в разных турнирах Ирландия одержала одну победу при четырех поражениях и одной ничьей.

    Очевидно, что такая форма не сулит хозяевам хорошие шансы на успех.

    Эван Фергюсон, Адам Айда и Майкл Джонстон — лучшие бомбардиры команды в отборе на Евро-2024 — у них по два гола.

    Бельгиия

    Турнирное положение: Бельгия успешно провела квалификацию на чемпионат Европы, где вышла в финальную часть благодаря победе в группе.

    По итогам восьми матчей команда набрала 20 очков и опередила своего ближайшего преследователя Австрию на один балл, а также на 10 — Швецию.

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    • Последние матчи: сборная в своем последнем матче в рамках отбора на Евро-2024 разгромила Азербайджан (5:0) на своем поле.

    Эта победа стала шестой в семи последних матчах на отбор континентального первенства и товарищеские встречи.

    Не сыграют: Кевин де Брейне и Тибо Куртуа травмированы, дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в 11 последних матчах Бельгия ни разу не проиграла при восьми победах и трех ничьих.

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    Очевидно, что такая форма обещает коллективу отличные шансы на успех, особенно против соперника, который пребывает явно не в лучшей форме.

    Ромелу Лукаку — лучший бомбардир не только команды, но и отбора на чемпионат Европы с 14 голами.

    Статистика для ставок

    • в трех из четырех последних матчей Ирландии было забито меньше 2,5 голов

    • в пяти из семи последних матчей Бельгии ее соперник не забивал

    • в трех из пяти последних матчей Бельгии забивали больше 2,5 голов.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Бельгия — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Ее победа оценивается 2.02. Ничья — в 3.45, победа Ирландии — в 3.75.

    ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с относительно близкими коэффициентами — 2.08 и 1.75.

    Прогноз: в восьми из 10 последних матчей гости выиграли. А в пяти из семи последних поединков их соперники даже не забивали.

    При этом в четырех из шести последних матчей хозяева проиграли.

    Ставка: Бельгия выиграет за 2.02.

    Прогноз: менее рискованный прогноз, что хотя бы одна команда не забьет, ведь в пяти из семи последних матчей гостей по крайней мере их соперники не забивали.

    Ставка: хотя бы одна команда не забьет за 1.95.

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    Ставка и прогноз на матч Ирландия — Бельгия с коэффициентом 2.02. Дата матча: 23.03.2024. Прогнозы на футбол. Навяжет ли Ирландия борьбу Бельгии?
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