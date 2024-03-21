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    Наберет ли молодежка Израиля первые очки в отборе?

    Израиль (U21) — Польша (U21). Ставка (к. 1.82) и прогноз на футбол, отбор к молодежному ЧЕ, 21 марта 2024 года

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    Прогноз и ставки на Израиль (U21) — Польша (U21)
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    Израиль (U21)
    Молодежная сборная Израиля (U21) сыграет против сверстников из Польши (U21) в отборочном турнире чемпионата Европы-2025. Поединок пройдет 21 марта и начнется в 19:30 по мск. Израиль (U21) — Польша (U21): ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Футбол. U21 Евро-2025. Отбор. Группа D 21 Марта 2024 года
    Израиль U21
  • U21 Евро-2025. Отбор. Группа D
    •  Израиль U21 19:30 Польша U21 Польша U21
  • Варшава
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    Израиль (U21)

    Турнирное положение: Молодежная команда Израиля в текущем отборочном цикле провела только три матчи и очков еще не набрала, закономерно находясь на последнем месте в группе.

    В этих поединках коллектив смог провести в ворота соперника два гола, а пропустил в он в данных встречах шесть мячей.

    Израиль U21 — Польша U21: коэффициенты букмекеров

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    Последние матчи: Последний раз израильтяне выходили на поле еще в ноябре прошлого года, проиграв тогда на выезде команде Косово со счетом 1:3. Немногим ранее они уступили в гостях предстоящему противнику 1:2.

    Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных нет.

    Все прогнозы на футбол

    Состояние команды: К этому поединку молодежка Израиля подходит с 4-матчевой серией из фиаско. А победить она смогла лишь в одном матче из десяти предыдущих во всех турнирах. Правда, та виктория позволила израильтянам выйти из группы на предыдущем ЧЕ, где они добрались до полуфинала.

    Польша (U21)

    Турнирное положение: С 12 набранными очками молодежная команда Польши делит первое место с Германией, но провела на игру больше, чем соперник.

    Поляки выиграли четыре встречи из пяти проведенных и раз уступили. Забить они смогли 12 мячей, пропустили — четыре.

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    • Последние матчи: «Кадра» также последний раз собиралась в ноябре прошлого года и тогда она уступила в гостевом поединке немцам со счетом 1:3. До этого она обыграла на своем поле 2:1 Израиль и 5:0 Эстонию.

    Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных нет.

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    Состояние команды: Сборная Польши проиграла свою последнюю проведенную игру. И тем самым она прервала свою 10-матчевую серию без фиаско. В этот удачный период коллектив добился семи выигрышей и трижды сыграл вничью. На предыдущем ЧЕ поляки отсутствовали, не преодолев квалификацию.

    Статистика для ставок

    • На своем поле Израиль проиграл только один поединок из семи минувших

    • У Польши в гостях два проигрыша и пять побед за последние десять встреч

    • Между собой в данной вековой категории эти команды провели три игры и каждый раз забивали друг другу

    Прогноз и ставки

    Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа Израиля (U21) — 4.12, победа Польши (U21) — 1.80, ничья — 3.75.

    ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.82 и 1.96 соответственно.

    Прогноз: В этом противостоянии ставим на то, что забить смогут обе команды. Ведь они неизменно огорчали друг друга в своих предыдущих очных поединках.

    Рекомендуемая ставка: обе забью за 1.82.

    Прогноз: И также еще здесь прогнозируем непроигрыш Израиля, так как он вполне неплохо играет против Польши, да и будет сверхнастроен набрать первые очки в этом отборе.

    Ставка: 1Х за 1.96.

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    Ставка и прогноз на матч Израиль (U21) — Польша (U21) с коэффициентом 1.82. Дата матча: 21.03.2024. Прогнозы на футбол. Наберет ли молодежка Израиля первые очки в отборе?
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