В рамках финала плей-аут дивизиона С Лиги наций 21 марта пройдет матч Гибралтар — Литва. Начало — 22:45 (мск). Гибралтар — Литва: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

Гибралтар

Турнирное положение: Гибралтарцы в последней квалификации на Евро выступили не лучшим образом. В своем квинтете они заняли 5 место.

При этом Гибралтар проиграл во всех своих 8 поединках. Причем в них команде не удалось забить ни единого мяча.

Последние матчи: в своем предыдущем матче команда потерпела поражение. Гибралтар был разгромлен мощными голландцами (0:6).

Вообще, оборона команды явно напоминает проходной двор. В 8 поединках отбора на чемпионат Европы в ворота гибралтарцев влетел 41 мяч.

До неудачи с голландцами команда потерпела катастрофическую коллизию. Гибралтар пропустил 14 (!) безответных мячей от сборной Франции.

Не сыграют: Травмированных нет.

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Состояние команды: в последних матчах команда выглядит просто ужасно. Оборона гибралтарцев не выдерживает никакой критики.

В 5 своих последних матчах команда терпела разгромные поражения. Причем только от ирландцев и валлийцев она пропустила по 4 мяча.

И уж совсем очевидно, что Гибралтар будет действовать строго от обороны. Да и вообще, шансов у команды крайне мало.

Литва

Турнирное положение: Последний отбор на Евро литовцы провели не столь удачно. В своей группе они заняли всего ишь 4 место среди 5 участников.

В 8 поединках отборочного цикла Литва выиграла всего лишь однажды. Да и забила команда всего 8 мячей в ворота соперников.

Последние матчи: в своем последнем матче команда снова потерпела неудачу. Литовцы минимально уступили сборной Кипра.

До того команда проиграла Черногории (0:2). Зато венграм прибалтийцы дали знатный бой — ничья 2:2.

Наверняка в этом поединке Литва будет действовать с позиции силы. Да и в последнее время игра команды несколько преобразилась.

Не сыграют: Травмированных нет.

Состояние команды: в своем нынешнем виде Литва просто обязана обыгрывать футбольного карлика. Вот только прибалтийцам нужно срочно прибавлять в плане реализации.

Серия без побед составляет уже 3 матча. Последняя виктория пришлась на поединок со сборной Болгарии (1:0).

Вот только в двух своих последних матчах литовцы не забивали. Однако команда явно способна прибавить, что показали поединки с Венгрией и Болгарией.

И уж совсем очевидно, что гости будут максимально активны в атаке. Литовцы и классом повыше, и игру демонстрируют более целостную.

Статистика для ставок

Литва не выигрывала в 3 своих последних поединках

Гибралтар в последнем отборе на Евро не забил ни разу

Литовцы не забивали в 2 своих последних матчах

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Литва — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.68. Ничья оценена в 4.05, а победа оппонента — в скромные 5.05.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с примерно равными коэффициентами — 1.88 и 1.97.

Прогноз: Литовцы явно сильнее оппонента, что и докажут с первых минут встречи.

Прибалтийцы наверняка постараются быстро найти бреши в обороне Гибралтара, в чем способны преуспеть.

Ставка: Победа Литвы в 1 тайме за 2.23.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке литовцы выиграют с разницей в 2 и более мячей.

Ставка: Фора Литвы -1.5 за 2.73