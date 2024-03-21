Гибралтар
Турнирное положение: Гибралтарцы в последней квалификации на Евро выступили не лучшим образом. В своем квинтете они заняли 5 место.
При этом Гибралтар проиграл во всех своих 8 поединках. Причем в них команде не удалось забить ни единого мяча.
Последние матчи: в своем предыдущем матче команда потерпела поражение. Гибралтар был разгромлен мощными голландцами (0:6).
Вообще, оборона команды явно напоминает проходной двор. В 8 поединках отбора на чемпионат Европы в ворота гибралтарцев влетел 41 мяч.
До неудачи с голландцами команда потерпела катастрофическую коллизию. Гибралтар пропустил 14 (!) безответных мячей от сборной Франции.
Не сыграют: Травмированных нет.
Состояние команды: в последних матчах команда выглядит просто ужасно. Оборона гибралтарцев не выдерживает никакой критики.
В 5 своих последних матчах команда терпела разгромные поражения. Причем только от ирландцев и валлийцев она пропустила по 4 мяча.
И уж совсем очевидно, что Гибралтар будет действовать строго от обороны. Да и вообще, шансов у команды крайне мало.
Литва
Турнирное положение: Последний отбор на Евро литовцы провели не столь удачно. В своей группе они заняли всего ишь 4 место среди 5 участников.
В 8 поединках отборочного цикла Литва выиграла всего лишь однажды. Да и забила команда всего 8 мячей в ворота соперников.
Последние матчи: в своем последнем матче команда снова потерпела неудачу. Литовцы минимально уступили сборной Кипра.
До того команда проиграла Черногории (0:2). Зато венграм прибалтийцы дали знатный бой — ничья 2:2.
Наверняка в этом поединке Литва будет действовать с позиции силы. Да и в последнее время игра команды несколько преобразилась.
Не сыграют: Травмированных нет.
Состояние команды: в своем нынешнем виде Литва просто обязана обыгрывать футбольного карлика. Вот только прибалтийцам нужно срочно прибавлять в плане реализации.
Серия без побед составляет уже 3 матча. Последняя виктория пришлась на поединок со сборной Болгарии (1:0).
Вот только в двух своих последних матчах литовцы не забивали. Однако команда явно способна прибавить, что показали поединки с Венгрией и Болгарией.
И уж совсем очевидно, что гости будут максимально активны в атаке. Литовцы и классом повыше, и игру демонстрируют более целостную.
Статистика для ставок
- Литва не выигрывала в 3 своих последних поединках
- Гибралтар в последнем отборе на Евро не забил ни разу
- Литовцы не забивали в 2 своих последних матчах
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Литва — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.68. Ничья оценена в 4.05, а победа оппонента — в скромные 5.05.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с примерно равными коэффициентами — 1.88 и 1.97.
- 3.35Россия — Сербия: прогноз и ставкаЗавтра в 20:00
- 2.10Греция — Казахстан: прогноз и ставкаЗавтра в 22:45
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Прогноз: Литовцы явно сильнее оппонента, что и докажут с первых минут встречи.
Прибалтийцы наверняка постараются быстро найти бреши в обороне Гибралтара, в чем способны преуспеть.
Ставка: Победа Литвы в 1 тайме за 2.23.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке литовцы выиграют с разницей в 2 и более мячей.
Ставка: Фора Литвы -1.5 за 2.73