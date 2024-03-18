«Тюмень»
Турнирное положение: Тюменцы в нынешнем сезоне выступают достаточно успешно. На текущий момент команда находится на 5 месте турнирной таблицы.
При этом «Тюмень» вряд ли будет бороться за выход в элиту. Команде явно недостает стабильности, да и класса тоже.
Последние матчи: в предыдущем туре первенства команда взяла один зачетный пункт. «Тюмень» расписала мировую с «Торпедо» (0:0).
Вообще, в 5 своих последних матчах «Тюмень» выиграла всего 1 раз. В этих поединках игроки команды забили 5 мячей, пропустив в свои ворота 8.
До того тюменцы по всем статьям уступили «Химкам». В воротах команды побывало три безответных мяча.
Не сыграют: Травмированных нет.
Состояние команды: в последних матчах команда явно не блистала стабильностью. «Тюмень» вполне предсказуемо выпала из квартета лидеров.
Матчи против «Алании» для команды исторически складываются не столь успешно. Из 4 очных поединков «Тюмень» выиграла 1 раз при 2 поражениях.
И уж совсем очевидно, что «Тюмень» постарается добыть вторую весеннюю победу. Хозяева явно не боятся «барсов».
«Алания»
Турнирное положение: «Барсы» в нынешнем сезоне сражаются за выход в элитный дивизион. На текущий момент команда находится на 7 месте турнирной таблицы.
Причем «Алания» все никак не может приблизиться к топ-4. Правда, отставание от искомых позиций составляет лишь 5 очков.
Последние матчи: в минувшем туре первенства команда сумела взять один балл. «Алания» не сумела переиграть «Сокол» (0:0).
Причем до того владикавказцы выдали провальный матч. Команда по всем статьям уступила «Нефтехимику» (0:3).
Вообще, «Алания» явно пробуксовывает. Да и провальный весенний рестарт позитивных эмоций явно не прибавляет…
Не сыграют: Травмированных нет.
Состояние команды: Пока что «Алании» явно не хватает стабильности. Да и забивают осетины со скрипом: всего 24 гола в 22 матчах.
Да и матчи с сильными соперниками частенько складываются сложно. Хромает и надежность тылов: 25 пропущенных мячей.
«Барсы» уже умудрились растерять немало очков на ровном месте. Да и побед в активе «Алании» всего лишь 8.
Нет сомнений, что гости будут активно атаковать. «Барсам» срочно нужно брать очки и догонять ушедших вперед конкурентов.
Статистика для ставок
- Обе команды в двух стартовых весенних матчах еще не побеждали
- И те, и другие в среднем забивают чуть больше гола за матч
- Осетины и тюменцы еще не открыли счет своим голам весной
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Тюмень» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.60. Ничья оценена в 3.24, а победа оппонента — в скромные 2.66.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с довольно разными коэффициентами — 2.12 и 1.70.
- 1.75Манчестер Юнайтед — Ливерпуль: прогноз и ставкаСегодня в 18:30
- 3.60Атлетико — Барселона: прогноз и ставкаСегодня в 23:00
- 2.22Челси — Лестер: прогноз и ставкаСегодня в 15:45
- NEWФрибет до 15 000 рублей в Фонбете. Вот как
Прогноз: «Алания» сражается за выход в РПЛ, а значит, будет активно атаковать.
Тюменцы после успешного старта постепенно сдают свои позиции, да и вообще, нынче не впечатляют.
Ставка: Победа «Алании» за 2.66.
Прогноз: более рискованный прогноз, что соперники выдадут результативный поединок.
Ставка: ТБ 2.5 за 2.12