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    «Тюмени» ничего не светит?!

    «Тюмень» — «Алания». Ставка (к. 2.66) и прогноз на футбол, Первая лига, 18 марта 2024 года

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    «Тюмень»
    В рамках 23-го тура чемпионата России 18 марта пройдет матч «Тюмень» — «Алания». Начало — 17:00 (мск). «Тюмень» — «Алания»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Футбол. Россия. ФНЛ 18 Марта 2024 года
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    «Тюмень»

    Турнирное положение: Тюменцы в нынешнем сезоне выступают достаточно успешно. На текущий момент команда находится на 5 месте турнирной таблицы.

    При этом «Тюмень» вряд ли будет бороться за выход в элиту. Команде явно недостает стабильности, да и класса тоже.

    Последние матчи: в предыдущем туре первенства команда взяла один зачетный пункт. «Тюмень» расписала мировую с «Торпедо» (0:0).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Тюмень» выиграла всего 1 раз. В этих поединках игроки команды забили 5 мячей, пропустив в свои ворота 8.

    До того тюменцы по всем статьям уступили «Химкам». В воротах команды побывало три безответных мяча.

    Не сыграют: Травмированных нет.

    Календарь и таблица ФНЛ

    Состояние команды: в последних матчах команда явно не блистала стабильностью. «Тюмень» вполне предсказуемо выпала из квартета лидеров.

    Матчи против «Алании» для команды исторически складываются не столь успешно. Из 4 очных поединков «Тюмень» выиграла 1 раз при 2 поражениях.

    И уж совсем очевидно, что «Тюмень» постарается добыть вторую весеннюю победу. Хозяева явно не боятся «барсов».

    «Алания»

    Турнирное положение: «Барсы» в нынешнем сезоне сражаются за выход в элитный дивизион. На текущий момент команда находится на 7 месте турнирной таблицы.

    Причем «Алания» все никак не может приблизиться к топ-4. Правда, отставание от искомых позиций составляет лишь 5 очков.

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    • Последние матчи: в минувшем туре первенства команда сумела взять один балл. «Алания» не сумела переиграть «Сокол» (0:0).

    Причем до того владикавказцы выдали провальный матч. Команда по всем статьям уступила «Нефтехимику» (0:3).

    Вообще, «Алания» явно пробуксовывает. Да и провальный весенний рестарт позитивных эмоций явно не прибавляет…

    Не сыграют: Травмированных нет.

    Состояние команды: Пока что «Алании» явно не хватает стабильности. Да и забивают осетины со скрипом: всего 24 гола в 22 матчах.

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    Да и матчи с сильными соперниками частенько складываются сложно. Хромает и надежность тылов: 25 пропущенных мячей.

    «Барсы» уже умудрились растерять немало очков на ровном месте. Да и побед в активе «Алании» всего лишь 8.

    Нет сомнений, что гости будут активно атаковать. «Барсам» срочно нужно брать очки и догонять ушедших вперед конкурентов.

    Статистика для ставок

    • Обе команды в двух стартовых весенних матчах еще не побеждали

    • И те, и другие в среднем забивают чуть больше гола за матч

    • Осетины и тюменцы еще не открыли счет своим голам весной

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Тюмень» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.60. Ничья оценена в 3.24, а победа оппонента — в скромные 2.66.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с довольно разными коэффициентами — 2.12 и 1.70.

    Прогноз: «Алания» сражается за выход в РПЛ, а значит, будет активно атаковать.

    Тюменцы после успешного старта постепенно сдают свои позиции, да и вообще, нынче не впечатляют.

    Ставка: Победа «Алании» за 2.66.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что соперники выдадут результативный поединок.

    Ставка: ТБ 2.5 за 2.12

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    Ставка и прогноз на матч «Тюмень» — «Алания» с коэффициентом 2.66. Дата матча: 18.03.2024. Прогнозы на футбол. «Тюмени» ничего не светит?!
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