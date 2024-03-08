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    «ПСВ» станет еще ближе к золоту

    «Гоу Эхед Иглс» — «ПСВ». Ставка (к. 1.86) и прогноз на футбол, чемпионат Нидерландов, 8 марта 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Гоу Эхед Иглс» — «ПСВ»
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    «ПСВ»
    8 марта в Девентере на стадионе «Де Аделарсхорст» пройдет поединок 25-го тура нидерландской Эредивизии, в котором местный «Гоу Эхед Иглс» сыграет против «ПСВ» из Эйндховена. Начало — в 22:00 по мск. «Гоу Эхед Иглс» — «ПСВ»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Футбол. Нидерланды. Эредивизия 08 Марта 2024 года
    Гоу Эхед Иглс
  • Девентер
    •  Гоу Эхед Иглс 22:00 ПСВ ПСВ
  • Эйндховен
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    «Гоу Эхед Иглс»

    Турнирное положение: Клуб из города Девентер в текущем сезоне замахнулся на еврокубки. Сейчас он в таблице идет с 37 очками шестым и от пятой строки отстает всего на два балла.

    «Гоу Эхед Иглс» выиграл десять матчей из 24 проведенных, а также по семь раз играл вничью и уступал. Разница мячей составляет 38:32.

    Последние матчи: «Красно-желтые» в прошлом туре чемпионата на своем поле нанесли поражение «Валвейку» 1:0, а игровым днем ранее потерпели гостевое фиаско от «Твенте» 0:3, прервав ним длительную беспроигрышную серию.

    Не сыграют: Форвард Бобби Адеканье пропустит этот поединок.

    Все прогнозы на футбол

    Состояние команды: «Гоу Эхед Иглс» к данному поединку подходит в весьма неплохом состоянии, так как он проиграл лишь одну встречу из семи предыдущих. Также в данном отрезке он дважды расписал мировые и добился четырех викторий. И только раз в этот период он не смог забить.

    «ПСВ»

    Турнирное положение: На текущий момент дружина Петера Боса является лидером. У нее на счету 66 баллов и отрыв от ближайшего преследователя в десять пунктов.

    «ПСВ» еще не уступал. Он отпраздновал в этом чемпионате 21 викторию и три раза сыграл вничью. Разница мячей составляет 79:13.

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    • Последние матчи: В прошлом туре «крестьяне» на своем поле поделили очки с преследователем «Фейеноорд» 2:2, а перед этим разгромили на выезде скромный «Зволле» 7:1.

    Не сыграют: В лазарете пребывают Джоуи Верман, Ноа Ланг и Исмаэль Сайбари.

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    Состояние команды: За прошедшие семь встреч во всех турнирах клуб из Эйндховена добился четырех выигрышей и три раза сыграл вничью. И неизменно в этом отрезке он забивал. В рамках же чемпионата страны «ПСВ» отличался в каждом поединке.

    Статистика для ставок

    • «Гоу Эхед Иглс» на своем поле проиграл три из шести последних игр при одной победе

    • «ПСВ» в гостях в текущем розыгрыше Эредивизии выиграл десять матчей из 12 при двух ничьих

    • «ПСВ» выиграл у предстоящего противника в 15 последних очных противостояниях

    Прогноз и ставки

    Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «ПСВ» — 1.32, победа «Гоу Эхед Иглс» — 8.30, ничья — 5.75.

    ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.42 и 2.83 соответственно.

    Прогноз: Вряд ли «Гоу Эхед Иглс» даже на своем поле сможет доставить проблем без пяти минут чемпиону. К тому же «ПСВ» в последнее время только обыгрывал «красно-желтых».

    Рекомендуемая ставка: победа «ПСВ» с форой (-1,5) за 1.86.

    Прогноз: И также не исключаем, что данный поединок будет носить весьма верховой характер, так как оба клуба в этом сезоне зачастую выдают результативные поединки.

    Ставка: ТБ 3,5 за 2.05.

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    Ставка и прогноз на матч «Гоу Эхед Иглс» — «ПСВ» с коэффициентом 1.86. Дата матча: 08.03.2024. Прогнозы на футбол. «ПСВ» станет еще ближе к золоту
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