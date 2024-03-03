«Арсенал» Тула — «Черноморец». Матч пройдет в рамках 21-го тура российской Первой лиги 3 марта, начало — 16:30 (мск) «Арсенал» Тула — «Черноморец»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Арсенал» Тула

Турнирное положение: «канониры» очень мощно накатили на финиш первой части сезона и сейчас располагаются в таблице Первой лиги на пятом месте с 35 очками. От лидера «Динамо» их отделяет всего два балла.

Последние матчи: на сборах «Арсенал» выглядел довольно неплохо, а перед стартом турнира обыграл казахстанский «Кызылжар» (2:0).

До этого команда Александра Сторожука сыграла вничью с «Хан Тенгри» (0:0) и разгромила «Динамо» Самарканд.

Не сыграют: на сборах получил серьезную травму и может пропустить весь сезон главный бомбардир Первой Лиги Джонатан Окоронкво. Это огромная потеря для «Арсенала», равноценной замены ему и близко нет.

Состояние команды: за время зимнего межсезонья Сторожук почистил состав от ненужных ему футболистов и пригласил целую группу игроков из чемпионата Беларуси, среди них главное приобретение Иван Бахар.

«Чернорморец»

Турнирное положение: по итогам первой части сезона «Черноморец» замыкает турнирную таблицу Первой лиги с 18 очками, но отрыв от зоны стыков не так велик, всего парочка побед позволит поправить положение.

Прогнозы на ФНЛ

Последние матчи: новороссийцы смотрелись неплохо на зимних сборах и одержали несколько побед. В последнем матче перед стартом Первой лиги «Чрнорморец» сыграл вничью с «Аланией» (0:0).

Ранее были победы над «КАМАЗом» (2:1), «Волгарем» (2:0), «Зенитом-2» (1:0).

Не сыграют: серьезно травмирован центральный полузащитник Дмитрий Коробов.

Состояние команды: зимой в команду пришел качественный специалист Вадим Гаранин. Под него было куплено немало сильных футболистов (Чичинадзе, Енин, Ланин, Уридия, Гайворонский). Это серьезные единицы по меркам Первой лиги. С финансированием у «Черноморца» все нормально и задачи стоят на будущее очень серьезные, очень вероятно в скором времени движение в середину турнирной таблицы.

Статистика для ставок

В матче первого круга «Черноморец» победил на своем поле со счетом 2:1

У «Арсенала» лучший показатель в Первой лиге по пропущенным голам (15)

У «Черноморца» один из худших показателей по забитым мячам (17), но сейчас это другая команда

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на победу «Арсенала» дают 1,76, а на «Черноморец» — 4,20. На ничью котировки букмекеров в районе тех же 4,20.

ТМ 2,5 можно взять за 2,0, а ТБ 2,5 идет за 1,80.

Прогноз: «Арсенал» понес серьезную потерю в лице своего лучшего игрока Окоронкво. За зиму «Черноморец» обновил большую часть состава, теперь это команда довольно сильная по именам, и пригласил опытного тренера Гаранина, отлично работавшего с «Енисееем».

Ставка: «Черноморец» не проиграет за 2,06.

Прогноз: любители рискнуть могут попробовать взять чистую победу гостей. Первый тур всегда получается не очень предсказуемым.

Ставка: победа «Черноморца» за 4,20.