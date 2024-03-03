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    «Черноморец» настроен очень решительно

    «Арсенал» Тула — «Черноморец». Ставка (к. 2,06) и прогноз на чемпионат России Первая лига 3 марта 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Арсенал» Тула — «Черноморец»
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    «Арсенал» Тула — «Черноморец». Матч пройдет в рамках 21-го тура российской Первой лиги 3 марта, начало — 16:30 (мск) «Арсенал» Тула — «Черноморец»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Футбол. Россия. ФНЛ 03 Марта 2024 года
    Арсенал Тула
  • Тула
    •  Арсенал Тула 16:30 Черноморец Черноморец
  • Новороссийск
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    «Арсенал» Тула

    Турнирное положение: «канониры» очень мощно накатили на финиш первой части сезона и сейчас располагаются в таблице Первой лиги на пятом месте с 35 очками. От лидера «Динамо» их отделяет всего два балла.

    Последние матчи: на сборах «Арсенал» выглядел довольно неплохо, а перед стартом турнира обыграл казахстанский «Кызылжар» (2:0).

    До этого команда Александра Сторожука сыграла вничью с «Хан Тенгри» (0:0) и разгромила «Динамо» Самарканд.

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    • Не сыграют: на сборах получил серьезную травму и может пропустить весь сезон главный бомбардир Первой Лиги Джонатан Окоронкво. Это огромная потеря для «Арсенала», равноценной замены ему и близко нет.

    Состояние команды: за время зимнего межсезонья Сторожук почистил состав от ненужных ему футболистов и пригласил целую группу игроков из чемпионата Беларуси, среди них главное приобретение Иван Бахар.

    «Чернорморец»

    Турнирное положение: по итогам первой части сезона «Черноморец» замыкает турнирную таблицу Первой лиги с 18 очками, но отрыв от зоны стыков не так велик, всего парочка побед позволит поправить положение.

    Прогнозы на ФНЛ

    Последние матчи: новороссийцы смотрелись неплохо на зимних сборах и одержали несколько побед. В последнем матче перед стартом Первой лиги «Чрнорморец» сыграл вничью с «Аланией» (0:0).

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    Ранее были победы над «КАМАЗом» (2:1), «Волгарем» (2:0), «Зенитом-2» (1:0).
    Не сыграют: серьезно травмирован центральный полузащитник Дмитрий Коробов.

    Состояние команды: зимой в команду пришел качественный специалист Вадим Гаранин. Под него было куплено немало сильных футболистов (Чичинадзе, Енин, Ланин, Уридия, Гайворонский). Это серьезные единицы по меркам Первой лиги. С финансированием у «Черноморца» все нормально и задачи стоят на будущее очень серьезные, очень вероятно в скором времени движение в середину турнирной таблицы.

    Статистика для ставок

    • В матче первого круга «Черноморец» победил на своем поле со счетом 2:1

    • У «Арсенала» лучший показатель в Первой лиге по пропущенным голам (15)

    • У «Черноморца» один из худших показателей по забитым мячам (17), но сейчас это другая команда

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на победу «Арсенала» дают 1,76, а на «Черноморец» — 4,20. На ничью котировки букмекеров в районе тех же 4,20.

    ТМ 2,5 можно взять за 2,0, а ТБ 2,5 идет за 1,80.

    Прогноз: «Арсенал» понес серьезную потерю в лице своего лучшего игрока Окоронкво. За зиму «Черноморец» обновил большую часть состава, теперь это команда довольно сильная по именам, и пригласил опытного тренера Гаранина, отлично работавшего с «Енисееем».

    Ставка: «Черноморец» не проиграет за 2,06.

    Прогноз: любители рискнуть могут попробовать взять чистую победу гостей. Первый тур всегда получается не очень предсказуемым.

    Ставка: победа «Черноморца» за 4,20.

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    Ставка и прогноз на матч «Арсенал» Тула — «Черноморец» с коэффициентом 2.06. Дата матча: 03.03.2024. Прогнозы на футбол. «Черноморец» настроен очень решительно
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