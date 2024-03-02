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    Подцепит ли «Вест Хэм» ничейный синдром «Эвертона»?

    «Эвертон» — «Вест Хэм». Ставка (к. 1.88) и прогноз на чемпионат Англии на 2 марта 2024 года

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    «Эвертон» — фаворит матча
    «Эвертон» — «Вест Хэм». Матч пройдет в рамках 27-го тура английской Премьер-лиги, начало — 18:00 (мск) «Эвертон» — «Вест Хэм»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 02 Марта 2024 года
    Эвертон
  • Ливерпуль
    •  Эвертон 18:00 Вест Хэм Вест Хэм
  • Лондон
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    «Эвертон»

    Турнирное положение: По итогам 26 матчей АПЛ «Эвертон» занимает 15-е место с 25 очками и разницей мячей 28-34.

    Команда на пять очков опережает зону вылета, которая начинается с 18-й строчки, поэтому ее место в элитном дивизионе следующего сезона еще отнюдь не решено.

    Эвертон — Вест Хэм: коэффициенты букмекеров

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    Последние матчи: клуб в прошлом туре на чужом поле сыграл вничью. Мерсисайдцы увезли ничью из Брайтона в матче против одноименного соперника — 1:1.

    Эта ничья — четвертая в пяти последних поединках, которые пришлись на чемпионат Англии.

    Все прогнозы на АПЛ

    Не сыграют: Онана, Гейе, Доббин, Алли, Андре Гомеш и Данжума — у всех травмы. Дисквалифицированы — Иццо и Гомес.

    Состояние команды: в последних шести поединках (все — в рамках АПЛ) «Эвертон» ни разу не победил при четырех ничьих и двух поражениях.

    Такие результаты не позволяют «Ирискам» далеко отдалиться от зоны вылета, так что самое время пытаться победить и набрать максимум очков.

    Абдулай Дукуре — лучший бомбардир клуба в АПЛ с шестью голами.

    «Вест Хэм»

    Турнирное положение: «Вест Хэм» занимает восьмое место — далековато от зоны еврокубков. В его активе 40 забитых мячей, в пассиве — 46 пропущенных мячей.

    Команда на восемь очков отстает от зоны еврокубков — пятой строчки, поэтому сохраняет не самые высокие шансы на попадание в Лигу конференций.

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    • Последние матчи: гости в последней игре одержали важную победу. На своем поле они обыграли земляков из «Брентфорда» (4:2).

    В случае победы «Молотобойцы» могут подняться на седьмую строчку, если «Брайтон» допустит осечку в своем поединке данного тура.

    Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных — нет.

    Состояние команды: до успеха в прошлом туре «Вест Хэм» не знал побед восемь матче кряду при четырех поражениях и четырех ничьих.

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    Лондонцам нельзя проигрывать, ибо в противном случае их может обойти сразу два конкурента — «Вулверхэмптон» и «Ньюкасл», у которых на один и два балла меньше соответственно.

    Джаррод Боуэн — лучший бомбардир коллектива в чемпионате Англии с 14 голами, что позволяет ему быть третьим в списке снайперов АПЛ.

    Статистика для ставок

    • в трех из четырех последних матчей «Эвертона» забивали обе команды

    • в четырех из пяти последних матчей «Эвертона» зафиксирована ничья

    • в трех из четырех последних матчей «Вест Хэма» было забито больше 2,5 голов.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Эвертон» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Ее победа оценивается 2.07. Ничья — в 3.60, победа «Вест Хэма» — в 3.65.

    ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с близкими коэффициентами — 1.88 и 1.95.

    Прогноз: в трех из четырех последних матчей гостей было забито больше 2,5 голов. «Молотобойцы» часто проводят результативные игры.

    Хозяева при этом регулярно забивают, что также сулит минимум три гола.

    Ставка: тотал больше 2,5 голов за 1.88.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что хозяева победят, ведь в трех из четырех последних матчей гости проиграли.

    Ставка: «Эвертон» выиграет за 2.07

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    Ставка и прогноз на матч «Эвертон» — «Вест Хэм» с коэффициентом 1.88. Дата матча: 02.03.2024. Прогнозы на футбол. Подцепит ли «Вест Хэм» ничейный синдром «Эвертона»?
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