«Эвертон»
Турнирное положение: По итогам 26 матчей АПЛ «Эвертон» занимает 15-е место с 25 очками и разницей мячей 28-34.
Команда на пять очков опережает зону вылета, которая начинается с 18-й строчки, поэтому ее место в элитном дивизионе следующего сезона еще отнюдь не решено.
Эвертон — Вест Хэм: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: клуб в прошлом туре на чужом поле сыграл вничью. Мерсисайдцы увезли ничью из Брайтона в матче против одноименного соперника — 1:1.
Эта ничья — четвертая в пяти последних поединках, которые пришлись на чемпионат Англии.
Не сыграют: Онана, Гейе, Доббин, Алли, Андре Гомеш и Данжума — у всех травмы. Дисквалифицированы — Иццо и Гомес.
Состояние команды: в последних шести поединках (все — в рамках АПЛ) «Эвертон» ни разу не победил при четырех ничьих и двух поражениях.
Такие результаты не позволяют «Ирискам» далеко отдалиться от зоны вылета, так что самое время пытаться победить и набрать максимум очков.
Абдулай Дукуре — лучший бомбардир клуба в АПЛ с шестью голами.
«Вест Хэм»
Турнирное положение: «Вест Хэм» занимает восьмое место — далековато от зоны еврокубков. В его активе 40 забитых мячей, в пассиве — 46 пропущенных мячей.
Команда на восемь очков отстает от зоны еврокубков — пятой строчки, поэтому сохраняет не самые высокие шансы на попадание в Лигу конференций.
Последние матчи: гости в последней игре одержали важную победу. На своем поле они обыграли земляков из «Брентфорда» (4:2).
В случае победы «Молотобойцы» могут подняться на седьмую строчку, если «Брайтон» допустит осечку в своем поединке данного тура.
Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных — нет.
Состояние команды: до успеха в прошлом туре «Вест Хэм» не знал побед восемь матче кряду при четырех поражениях и четырех ничьих.
Лондонцам нельзя проигрывать, ибо в противном случае их может обойти сразу два конкурента — «Вулверхэмптон» и «Ньюкасл», у которых на один и два балла меньше соответственно.
Джаррод Боуэн — лучший бомбардир коллектива в чемпионате Англии с 14 голами, что позволяет ему быть третьим в списке снайперов АПЛ.
Статистика для ставок
- в трех из четырех последних матчей «Эвертона» забивали обе команды
- в четырех из пяти последних матчей «Эвертона» зафиксирована ничья
- в трех из четырех последних матчей «Вест Хэма» было забито больше 2,5 голов.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Эвертон» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Ее победа оценивается 2.07. Ничья — в 3.60, победа «Вест Хэма» — в 3.65.
ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с близкими коэффициентами — 1.88 и 1.95.
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Прогноз: в трех из четырех последних матчей гостей было забито больше 2,5 голов. «Молотобойцы» часто проводят результативные игры.
Хозяева при этом регулярно забивают, что также сулит минимум три гола.
Ставка: тотал больше 2,5 голов за 1.88.
Прогноз: более рискованный прогноз, что хозяева победят, ведь в трех из четырех последних матчей гости проиграли.
Ставка: «Эвертон» выиграет за 2.07