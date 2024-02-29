Матч «Ле Пюи» — «Ренн» пройдет 29 февраля в рамках матча четвертьфинала Кубка Франции, начало — 22:45 (мск). «Ле Пюи» — «Ренн»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Ле Пюи»

Путь в четвертьфинал: «Ле Пюи» вышел в четвертьфинал благодаря победам над «Сессеном» (2:0), «Шапонне-Марен» (3:0), «Лионом Ла Дюшером» (2:1), «Дюнкерком» (2:1) и «Лавалем» (2:1).

Очевидно, что уже сам выход заштатного клуба в четвертьфинал французского кубка уже небывалый для него успех, так что при любом раскладе он вправе собой гордиться.

Последние матчи: клуб в прошлом туре Национальной Лиги 2 (четвертый по рангу дивизион страны) на своем поле обыграл «Олимпик д'Але» (2:0).

В шести последних матчах во всех турнирах коллектив одержал пять побед при одной ничьей.

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

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Состояние команды: в 16 последних матчах во всех турнирах команда не потерпела ни одного поражения, выиграв 12 раз и четырежды сыграв вничью.

Благодаря такой форме «Ле Пюи» занимает вторую строчку четвертого дивизиона с отставанием лишь в один балл от первого места, которое по итогам сезона дает повышение в классе.

Бриан Адинани — лучший бомбардир команды в Национальной лиге 2 с четырьмя голами. Еще три мяча он забил в Кубке Франции.

«Ренн»

Путь в полуфинал: «Ренн» вышел в полуфинал благодаря победам над «Генгамом» (2:0), «Марселем» — по пенальти (1:1) и «Сошо» (6:1).

Очевидно, что на всех трех предыдущих стадиях у бретонцев были более сильные соперники, так что, похоже, лишь недооценка заштатного соперника может помешать им выйти в полуфинал

Последние матчи: в предыдущем туре Лиги 1 колллектив на чужом поле сыграл вничью с лидером и грандом французского футбола ПСЖ (1:1).

В трех последних поединках во всех турнирах коллектив не проиграл при двух победах и одной ничьей — как раз против действующего и, пожалуй, будущего чемпиона

Не сыграют: Ле Фе, Ридер — травмированы. Дисквалифицированных — нет.

Состояние команды: в 13 предыдущих матчах во всех турнирах «Ренн» потерпел только одно поражение при 10 победах и двух ничьих.

Клуб занимает седьмую строчку в Лиге 1 с отставанием в один балл от зоне еврокубков — шестой позиции. При этом на прошлой неделе он как раз вылетел из Лиги Европы, уступив дуэль «Милану».

Бенжамен Бурижо — с шестью голами лучший бомбардир команды в Лиге 1. В Кубке Франции текущего сезона он забил еще один мяч.

Статистика для ставок

в трех из четырех последних матчей «Ле Пюи» забивали обе команды

в трех из четырех последних матчей «Ренна» было забито больше 2,5 голов

в 16 последних матчах «Ле Пюи» не проиграл.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Ренн» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.25. Ничья — в 6.10, победа «Ле Пюи» — в 13.00.

ТБ 2,5 считается букмекерами куда более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.55 и 2.45.

Прогноз: в трех из четырех последних матчей хозяев забивали обе команды. Скромный клуб нередко забивал в текущем сезоне даже куда более классным соперникам.

Тем временем, в трех последних матчах гостей также забивали обе команды.

Ставка: обе команды забьют за 2.12.

Прогноз: более рискованный прогноз, что обе команды забьют при тотал больше 2,5 голов, ведь в пяти из восьми последних матчей «Ренна» был реализован именно такой сценарий.

Ставка: обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов за 2.45.