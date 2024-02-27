В рамках 1/4 финала Кубка Турции 27 февраля пройдет матч «Анкарагюджю» — «Фенербахче». Начало — 20:45 (мск). «Анкарагюджю» — «Фенербахче»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Анкарагюджю»

Турнирное положение: «Анкарагюджю» уверенно продвигается в Кубке Турции. В 1/16 финала команда взяла верх над «Ризеспором» со счетом 2:1.

В 1/8 финала «Анкарагюджю» было еще легче. Клуб 6 февраля принимал «24 Эрзинджанспор». Хозяева добились разгромной победы 5:1.

Последние матчи: «Анкарагюджю» совершенно не в форме. В феврале команда играет очень плохо.

11 февраля «Анкарагюджю» в гостях уступил «Коньяспору» (0:1). Вскоре клуб в родных стенах без шансов проиграл «Галатасараю» (0:3).

24 февраля «Анкарагюджю» вновь разочаровал фанатов в игре с «Кайсериспором» (2:3). На данный момент у команды трехматчевая проигрышная серия.

Все прогнозы на футбол

Состояние команды: «Анкарагюджю» вряд ли будет концентрироваться на Кубке Турции. У команды далеко не всё в порядке в чемпионате.

После 27-х игр «Анкарагюджю» занимает 15-е место, набрав 29 очков. Зона вылета очень близко. Вряд ли клуб сейчас сможет успешно бороться на двух фронтах сразу.

«Фенербахче»

Турнирное положение: «Фенербахче» находится в прекрасной форме. Команда является одним из главных претендентов на Кубок Турции.

В 1/16 финала «Фенербахче» 17 января дома разгромил «Аданаспор» со счетом 6:0. 7 февраля состоялся матч 1/8 финала. Стамбульский клуб снова оказался сильнее, на это раз обыграв «Газиантеп» (2:0).

Последние матчи: «Фенербахче» в феврале провел пять матчей и одержал четыре победы. Ранее были обыграны «Антальяспор», «Газиантеп», «Ризеспор» и «Касымпаша».

«Фенербахче» не удалось победить лишь в одной встрече. 11 февраля в рамках чемпионата Турции команда дома сыграла вничью с «Аланьяспором» (2:2).

Состояние команды: «Фенербахче» в нынешнем сезоне нацелен оформить золотой дубль. Выиграть чемпионат и Кубок Турции команде вполне по силам.

В Суперлиге «Фенербахче» на данный момент лидирует в таблице. Стамбульцы набрали 70 очков в 27 матчах. У идущего вторым «Галатасарая» на один балл меньше, но у конкурента есть игра в запасе.

Статистика для ставок

«Фенербахче» в последних 10 матчах ни разу не проиграл. У клуба 8 побед и две ничьи.

У «Анкарагюджю» серия из трех поражений подряд. Последний раз команда побеждала 6 февраля в Кубке Турции.

«Анкарагюджю» проигрывал «Фенербахче» в шести предыдущих очных матчах.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Фенербахче» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На победу команды ставки принимаются с коэффициентом 1.53. Ничья оценена в 4.50, а победа хозяев — в 5.75.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентами — 1.65 и 2.21 соответственно.

Прогноз: «Фенербахче» подтвердит статус фаворита. У лидера чемпионата Турции не возникнет проблем.

Рекомендуемая ставка: Победа «Фенербахче» с форой (-1) за 1.88.

Прогноз: Команды не станут отсиживаться в обороне. Зрители увидят интересный футбол, где обязательно будут голы.

Ставка: Обе забьют за 1.75.