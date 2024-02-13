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    Много голов и победа «Вест Бромвича»?!

    «Вест Бромвич» — «Кардифф». Ставка (к. 2.08) и прогноз на футбол, Чемпионшип, 13 февраля 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Вест Бромвич» — «Кардифф»
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    «Вест Бромвич»
    В рамках 32-го тура английского Чемпионшипа 13 февраля пройдет матч «Вест Бромвич» — «Кардифф». Начало — 23:00 (мск). «Вест Бромвич» — «Кардифф»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Англия. Чемпионшип 13 Февраля 2024 года
    Вест Бромвич
  • Вест Бромвич
    •  Вест Бромвич 23:00 Кардифф Сити Кардифф Сити
  • Англия. Чемпионшип
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    «Вест Бромвич»

    Турнирное положение:: команда из города Уэст-Бромидж претендует на то, чтобы повыситься в классе. В настоящий момент коллектив занимает пятое место в турнирной таблице.

    Сейчас «Вест Бромвич» имеет в своем активе 49 очков и только на пять пунктов отстает от второго «Саутгемптона» и на два балла опережает седьмой «Сандерленд».

    Коэффициенты матча Вест Бромвич — Кардифф Сити

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    «Мешки» смогли 43 раза поразить ворота соперника и 29 раз пропустили в свои.

    Последние матчи: в прошлом туре «дрозды» сыграли вничью с «Ипсвичем» (2:2), а до этого переиграли «Бирмингем» (1:0).

    Перед этим «Альбион» также проиграл «Норвичу» (0:2), но победил «Блэкберн» (4:1).

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    Между этими играми «Вест Бромвич» также вылетел из Кубка страны, уступив «Вулверхэмптону» (0:2).

    Не сыграют: не смогут помочь своей команде в этой игре только травмированные Джош Маджа и Мэтт Филлипс.

    Состояние команды: пока что этот сезон проходит для команды средне. Подопечные Карлоса Корберана уже вылетели из Кубков Англии, но продолжают борьбу за путевку в АПЛ.

    Задачей команды является как раз таки добиться повышения в классе и пока что это «Вест Бромвичу» сделать вполне по силам. Все в их руках.

    Во время зимнего трансферного окна в команду пришли Майки Джонстон, Каллам Маршалл и Андреас Вайман, а также ряд игроков были возвращены из аренды. А вот покинул коллектив Тейлор Гарднер-Хикман и некоторые футболисты были отданы в аренды.

    «Кардифф»

    Турнирное положение: валлийская команда является середняком текущего сезона Чемпионшипа и не претендует на то, чтобы повыситься в классе.

    Коллектив из Кардиффа набрал 40 пунктов и располагается на 14-й строчке в турнирной таблице. «Лазурные птицы» отстают на семь баллов от зоны борьбы за повышение в класс и на 11 очков опережают зону вылета.

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    • «Кардифф» смог 36 раз поразить ворота соперника, а в свои пропустил целый 41 мяч.

    Последние матчи: в прошлом туре подопечные Эрола Булута уступили «Престону» (0:2), а до этого смогли переиграть «Уотфорд» (1:0).

    Перед этим «Кардифф» дважды кряду проиграл, сначала уступив «Плимуту» (1:3), а затем и «Лидсу» (0:3).

    Также недавно команда вылетела из Кубка Англии, уступив «Шеффилд Уэнсдей» (0:4).

    Не сыграют: у команды только одна потеря перед этой игрой. В валлийского коллектива в лазарете лишь Каллум О'Дауда.

    Состояние команды: в этом сезоне «Кардиффф» неубедителен, поэтому тяжело оценивать его состояние. Команда уже совершенно точно не будет бороться как за выход в АПЛ, так и за выживание.

    Команде можно просто доигрывать этот сезон, поскольку из Кубков она также вылетела.

    Зимой «Кардифф» приобрел Давида Тернбулла у «Селтика», а также взял некоторых футболистов в аренду, среди которых выделяется Натаниэль Филлипс из «Ливерпуля». Также команду покинул ряд не основных игроков, которые отправились по арендам.

    Статистика для ставок

    • «Кардифф» не может выиграть у «Вест Бромвича» на протяжении 5 последних матчей

    • В последних семи домашних матчах «Вест Бромвич» потерпел только одно поражение

    • «Кардифф» проиграл четыре из последних пяти матчей

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Вест Бромвич» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.60. Ничья оценена в 3.85, а победа «Кардиффа» — в 5.90.

    ТБ 2,5 оценивается только в 2.08, а вот на ТМ 2,5 можно поставить за 1.75.

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    Прогноз: «Вест Бромвичу» в данной игре победа важнее, поскольку он претендует на повышение в классе, а «Кардифф» ни за что не борется.

    Ожидаем, что «ВБА» с первых минут пойдет вперед, поэтому думается, что игра может быть результативной.

    Ставка: ТБ 2,5 за 2.08.

    Прогноз: «Вест Бромвич» все же сильнее своего соперника и по игре, и по составу, поэтому должен добывать победу.

    Ставка: победа «Вест Бромвича» с форой-1 за 1.90.

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    «Вест Бромвич» — «Кардифф»: прогноз, ставка (2.08), статистика, коэффициенты матча 13.02.2024. Прогнозы на футбол. Много голов и победа «Вест Бромвича»?!
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