В рамках 32-го тура английского Чемпионшипа 13 февраля пройдет матч «Вест Бромвич» — «Кардифф». Начало — 23:00 (мск). «Вест Бромвич» — «Кардифф»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Вест Бромвич»

Турнирное положение:: команда из города Уэст-Бромидж претендует на то, чтобы повыситься в классе. В настоящий момент коллектив занимает пятое место в турнирной таблице.

Сейчас «Вест Бромвич» имеет в своем активе 49 очков и только на пять пунктов отстает от второго «Саутгемптона» и на два балла опережает седьмой «Сандерленд».

Коэффициенты матча Вест Бромвич — Кардифф Сити 1X2Новым игрокам 1.603.855.90Бонус$9500

«Мешки» смогли 43 раза поразить ворота соперника и 29 раз пропустили в свои.

Последние матчи: в прошлом туре «дрозды» сыграли вничью с «Ипсвичем» (2:2), а до этого переиграли «Бирмингем» (1:0).

Перед этим «Альбион» также проиграл «Норвичу» (0:2), но победил «Блэкберн» (4:1).

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Между этими играми «Вест Бромвич» также вылетел из Кубка страны, уступив «Вулверхэмптону» (0:2).

Не сыграют: не смогут помочь своей команде в этой игре только травмированные Джош Маджа и Мэтт Филлипс.

Состояние команды: пока что этот сезон проходит для команды средне. Подопечные Карлоса Корберана уже вылетели из Кубков Англии, но продолжают борьбу за путевку в АПЛ.

Задачей команды является как раз таки добиться повышения в классе и пока что это «Вест Бромвичу» сделать вполне по силам. Все в их руках.

Во время зимнего трансферного окна в команду пришли Майки Джонстон, Каллам Маршалл и Андреас Вайман, а также ряд игроков были возвращены из аренды. А вот покинул коллектив Тейлор Гарднер-Хикман и некоторые футболисты были отданы в аренды.

«Кардифф»

Турнирное положение: валлийская команда является середняком текущего сезона Чемпионшипа и не претендует на то, чтобы повыситься в классе.

Коллектив из Кардиффа набрал 40 пунктов и располагается на 14-й строчке в турнирной таблице. «Лазурные птицы» отстают на семь баллов от зоны борьбы за повышение в класс и на 11 очков опережают зону вылета.

«Кардифф» смог 36 раз поразить ворота соперника, а в свои пропустил целый 41 мяч.

Последние матчи: в прошлом туре подопечные Эрола Булута уступили «Престону» (0:2), а до этого смогли переиграть «Уотфорд» (1:0).

Перед этим «Кардифф» дважды кряду проиграл, сначала уступив «Плимуту» (1:3), а затем и «Лидсу» (0:3).

Также недавно команда вылетела из Кубка Англии, уступив «Шеффилд Уэнсдей» (0:4).

Не сыграют: у команды только одна потеря перед этой игрой. В валлийского коллектива в лазарете лишь Каллум О'Дауда.

Состояние команды: в этом сезоне «Кардиффф» неубедителен, поэтому тяжело оценивать его состояние. Команда уже совершенно точно не будет бороться как за выход в АПЛ, так и за выживание.

Команде можно просто доигрывать этот сезон, поскольку из Кубков она также вылетела.

Зимой «Кардифф» приобрел Давида Тернбулла у «Селтика», а также взял некоторых футболистов в аренду, среди которых выделяется Натаниэль Филлипс из «Ливерпуля». Также команду покинул ряд не основных игроков, которые отправились по арендам.

Статистика для ставок

«Кардифф» не может выиграть у «Вест Бромвича» на протяжении 5 последних матчей

В последних семи домашних матчах «Вест Бромвич» потерпел только одно поражение

«Кардифф» проиграл четыре из последних пяти матчей

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Вест Бромвич» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.60. Ничья оценена в 3.85, а победа «Кардиффа» — в 5.90.

ТБ 2,5 оценивается только в 2.08, а вот на ТМ 2,5 можно поставить за 1.75.

Прогноз: «Вест Бромвичу» в данной игре победа важнее, поскольку он претендует на повышение в классе, а «Кардифф» ни за что не борется.

Ожидаем, что «ВБА» с первых минут пойдет вперед, поэтому думается, что игра может быть результативной.

Ставка: ТБ 2,5 за 2.08.

Прогноз: «Вест Бромвич» все же сильнее своего соперника и по игре, и по составу, поэтому должен добывать победу.

Ставка: победа «Вест Бромвича» с форой-1 за 1.90.