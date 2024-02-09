«Салернитана» — «Эмполи». Матч пройдет 9 февраля в рамках 24-го тура итальянской Серии А, начало — 22:45 (мск). «Салернитана» — «Эмполи»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Салернитана»

По итогам 23-х матчей итальянской Серии А «Салернитана» занимает последнюю, 20-ю позицию в зоне вылета с отставанием в пять очков от безопасной 17-й строчки.

Команда уже не выступает в Кубке Италии, откуда вылетела в 1/8 финала в начале года. На данной стадии она потерпела разгром от «Ювентуса» (1:6) на выезде.

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В своем последнем матче в рамках Серии А клуб избежал поражения. На выезде он сыграл вничью с «Торино» (0:0), где соперники не смогли отличиться голами.

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Этот результат прервал серию поражений коллектива в пять поединков во всех турнирах, так что с такой формой даже ничья для него — за радость.

«Эмполи»

После 23-ти матчей Серии А «Эмполи» занимает предпоследнюю, 19-ю позицию, уступая безопасной 17-й строчке по дополнительным показателям.

Как и соперник, команда также прекратила борьбу в Кубке Италии, но вылетела еще летом в первом раунде. На этой стадии турнира она уступила дома «Читтаделле» (1:2) из низшего дивизиона.

В своем последнем матче в рамках Серии А клуб не проиграл. На своем поле он разошелся миром с «Дженоа» (0:0), где соперники не смогли отличиться голами.

На сегодня у коллектива беспроигрышная серия в три поединка во всех турнирах при двух ничьих и одной победе, поэтому у гостей неплохие шансы как минимум не проиграть.

Прогноз и ставки

Букмекеры считают фаворитом «Салернитану», коэффициент на победу которой равен 2,45. Успех «Эмполи» оценивается в 3,00, ничья — в 3,15.

В пяти из шести последних матчей хозяев забивали оба соперника.

Поэтому наши прогноз и ставка — обе команды забьют за 1,93.

Еще один вариант ставки — тотал больше 2,5 голов за 2,25, ведь в пяти из шести последних матчей «Салернитаны» был реализован именно такой сценарий.