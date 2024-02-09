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    Выберется ли «Эмполи» из зоны вылета?

    «Салернитана» — «Эмполи». Прогноз (к. 1.93) и ставка на чемпионат Италии 9 февраля 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Салернитана» — «Эмполи»
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    «Эмполи» — фаворит матча
    «Салернитана» — «Эмполи». Матч пройдет 9 февраля в рамках 24-го тура итальянской Серии А, начало — 22:45 (мск). «Салернитана» — «Эмполи»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Италия. Серия А 09 Февраля 2024 года
    Салернитана
  • Салерно
    •  Салернитана 22:45 Эмполи Эмполи
  • Италия. Серия А
    •

    «Салернитана»

    По итогам 23-х матчей итальянской Серии А «Салернитана» занимает последнюю, 20-ю позицию в зоне вылета с отставанием в пять очков от безопасной 17-й строчки.

    Команда уже не выступает в Кубке Италии, откуда вылетела в 1/8 финала в начале года. На данной стадии она потерпела разгром от «Ювентуса» (1:6) на выезде.

    Коэффициенты матча Салернитана — Эмполи

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  • 2.503.253.05Бонус$9500
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    В своем последнем матче в рамках Серии А клуб избежал поражения. На выезде он сыграл вничью с «Торино» (0:0), где соперники не смогли отличиться голами.

    Все прогнозы на Серию А

    Этот результат прервал серию поражений коллектива в пять поединков во всех турнирах, так что с такой формой даже ничья для него — за радость.

    «Эмполи»

    После 23-ти матчей Серии А «Эмполи» занимает предпоследнюю, 19-ю позицию, уступая безопасной 17-й строчке по дополнительным показателям.

    Как и соперник, команда также прекратила борьбу в Кубке Италии, но вылетела еще летом в первом раунде. На этой стадии турнира она уступила дома «Читтаделле» (1:2) из низшего дивизиона.

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  • 05/02/2024

    • В своем последнем матче в рамках Серии А клуб не проиграл. На своем поле он разошелся миром с «Дженоа» (0:0), где соперники не смогли отличиться голами.

    На сегодня у коллектива беспроигрышная серия в три поединка во всех турнирах при двух ничьих и одной победе, поэтому у гостей неплохие шансы как минимум не проиграть.

    Прогноз и ставки

    Букмекеры считают фаворитом «Салернитану», коэффициент на победу которой равен 2,45. Успех «Эмполи» оценивается в 3,00, ничья — в 3,15.

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    В пяти из шести последних матчей хозяев забивали оба соперника.

    Поэтому наши прогноз и ставка — обе команды забьют за 1,93.

    Еще один вариант ставки — тотал больше 2,5 голов за 2,25, ведь в пяти из шести последних матчей «Салернитаны» был реализован именно такой сценарий.

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    «Салернитана» — «Эмполи»: прогноз, ставка (1.93), статистика, коэффициенты матча 09.02.2024. Прогнозы на футбол. Выберется ли «Эмполи» из зоны вылета?
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