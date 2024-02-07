«Страсбург»
Эта команда текущий сезон проводит не столь ярко. «Страсбург» в Лиге 1 оккупировал экватор турнирной таблицы.
Главным бичом команды является слабый уровень реализации. В 20 матчах чемпионата забить удалось лишь 21 мяч.
В минувшем туре Лиги 1 команда снова проиграла. «Страсбург» дал бой лидеру, но все же уступил ПСЖ (1:2).
А вот в предыдущем раунде Кубка Франции команда уверенно переиграла «Клермон» (3:1). Правда, после этого расписала с этим же соперником мировую в чемпионате (1:1).
«Страсбург» явно намерен пройти в четвертьфинал. Фактор своего поля должен стать важным помощником в этом.
«Гавр»
Эта команда нынешний сезон проводит весьма продуктивно. «Гавр» находится на 11 месте турнирной таблицы, отдалившись от опасной зоны на 8 очков.
А вот с реализацией у команды складывается не особо весело. В 20 поединках чемпионата игроки «Гавра» отличились всего 23 забитыми мячами.
В своем последнем поединке «Гавр» добыла один балл. Команда оказала достойное сопротивление монегаскам (1:1).
А вот до того команда расписала боевой паритет с «Лорьяном» (3:3). Зато в предыдущем раунде Кубка Франции «Гавр» минимально одолел «Шатору».
И уж точно «Гавр» постарается дать бой «Страсбургу». Вот только три последних очных поединка были проиграны.
Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Страсбурга» предлагают — 2.20.
На викторию «Гавра» дают — 3.40, ничья оценена — в 3.20.
«Гавр» давненько не обыгрывал «Страсбург», и уж точно
Наш прогноз — Проход «Гавра». Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.20. Еще вариант для ставки — Ничья за 3.20.