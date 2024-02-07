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    «Страсбург» — «Гавр». Ставка (к. 2.20) и прогноз на футбол, Кубок Франции, 7 февраля 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Страсбург» — «Гавр»
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    Далер Кузяев
    «Страсбург» сыграет на своем поле с «Гавром» в рамках 1/8 финала Кубка Франции. Матч пройдет 7 февраля, начало — в 22:30 мск. «Страсбург» — «Гавр»: ставки и прогнозы, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.
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    Футбол. Франция. Кубок 07 Февраля 2024 года
    Страсбург
  • Франция. Лига 1
    •  Страсбург 22:30 Гавр Гавр
  • Франция. Кубок
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    «Страсбург»

    Эта команда текущий сезон проводит не столь ярко. «Страсбург» в Лиге 1 оккупировал экватор турнирной таблицы.

    Главным бичом команды является слабый уровень реализации. В 20 матчах чемпионата забить удалось лишь 21 мяч.

    В минувшем туре Лиги 1 команда снова проиграла. «Страсбург» дал бой лидеру, но все же уступил ПСЖ (1:2).

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    А вот в предыдущем раунде Кубка Франции команда уверенно переиграла «Клермон» (3:1). Правда, после этого расписала с этим же соперником мировую в чемпионате (1:1).

    «Страсбург» явно намерен пройти в четвертьфинал. Фактор своего поля должен стать важным помощником в этом.

    «Гавр»

    Эта команда нынешний сезон проводит весьма продуктивно. «Гавр» находится на 11 месте турнирной таблицы, отдалившись от опасной зоны на 8 очков.

    А вот с реализацией у команды складывается не особо весело. В 20 поединках чемпионата игроки «Гавра» отличились всего 23 забитыми мячами.

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    • В своем последнем поединке «Гавр» добыла один балл. Команда оказала достойное сопротивление монегаскам (1:1).

    А вот до того команда расписала боевой паритет с «Лорьяном» (3:3). Зато в предыдущем раунде Кубка Франции «Гавр» минимально одолел «Шатору».

    И уж точно «Гавр» постарается дать бой «Страсбургу». Вот только три последних очных поединка были проиграны.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Страсбурга» предлагают — 2.20.

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    На викторию «Гавра» дают — 3.40, ничья оценена — в 3.20.

    «Гавр» давненько не обыгрывал «Страсбург», и уж точно способен выдать отдельный яркий поединок.

    Наш прогноз — Проход «Гавра». Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.20. Еще вариант для ставки — Ничья за 3.20.

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