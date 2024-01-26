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    «Кайзерслаутерн» — «Шальке». Прогноз и ставка (к. 2.18) на футбол 26 января 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Кайзерслаутерн» — «Шальке»
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    «Кайзерслаутерн»
    26 января в рамках 19-го тура второй немецкой Бундеслиги «Кайзерслаутерн» на своем поле сыграет против «Шальке». Начало игры — в 20:30 по мск. «Кайзерслаутерн» — «Шальке»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.
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    Футбол. Германия. Вторая Бундеслига 26 Января 2024 года
    Кайзерслаутерн
  • Германия. Вторая Бундеслига
    •  Кайзерслаутерн 20:30 Шальке 04 Шальке 04
  • Гельзенкирхен
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    «Кайзерслаутерн»

    С 18 набранными очками «Кайзерслаутерн» находится в нижней части турнирной таблицы второй Бундеслиги. От зоны вылета команду отделяет всего лишь один балл.

    «Красные дьяволы» в рамках чемпионата страны не могут победить вот уже как на протяжении девяти последних встреч. В этот период они раз сыграли вничью и потерпели восемь фиаско.

    Коэффициенты матча Кайзерслаутерн — Шальке 04

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    В минувшем туре первенства 4-кратный чемпион Германии на выезде уступил со счетом 0:2 лидирующему «Санкт-Паули». И это поражение стало для него седьмым кряду.

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    На своей территории «Кайзерслаутерн» в текущем розыгрыше второй Бундеслиги по четыре раза побеждал и терпел фиаско, а также один поединок свел вничью.

    «Шальке»

    «Шальке» также этот сезон проводит не лучшим образом. Он находится в турнирной таблице на строку выше предстоящего противника, имея в активе на два очка больше.

    Правда, клуб из Гельзенкирхена в своем последнем отрезке имеет не такую удручающую статистику. В предыдущих пяти поединках первенства он по два раза побеждал и уступал, а также раз сыграл вничью.

    Календарь и таблица Бундеслиги

    В своей последней проведенной игре чемпионата «кобальтовые» на своем поле потерпели фиаско от «Гамбурга» 0:2. И этой неудачей они прервали 3-матчевую серию без поражений, в которой дважды победили.

    На выезде в текущем первенстве второй лиги «Шальке» проиграл шесть встреч из девяти сыгранных, два поединка он смог выиграть и расписал одну мировую.

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    В первом круге этого чемпионата «Шальке» на своем поле разгроми предстоящего оппонента со счетом 3:0. И этот поединок стал для команд первым очным за 11 лет.

    Прогноз и ставки

    В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Кайзерслаутерна» — 2.39, победа «Шальке» — 2.76, ничья — 3.65.

    Так как обе команды имеют большие проблемы с результативностью, то в их очном противостоянии вряд ли стоит ждать верхового исхода.

    А что касаемо исхода, то рискнем здесь поставить на мировую, потому что вряд ли кто-то из команд будет сильно рисковать в этом поединке.

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    «Кайзерслаутерн» — «Шальке»: прогноз, ставка (2.18), статистика, коэффициенты матча 26.01.2024. Прогнозы на футбол. Поединок принесет мало забитых мячей
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