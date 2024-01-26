26 января в рамках 19-го тура второй немецкой Бундеслиги «Кайзерслаутерн» на своем поле сыграет против «Шальке». Начало игры — в 20:30 по мск. «Кайзерслаутерн» — «Шальке»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

«Кайзерслаутерн»

С 18 набранными очками «Кайзерслаутерн» находится в нижней части турнирной таблицы второй Бундеслиги. От зоны вылета команду отделяет всего лишь один балл.

«Красные дьяволы» в рамках чемпионата страны не могут победить вот уже как на протяжении девяти последних встреч. В этот период они раз сыграли вничью и потерпели восемь фиаско.

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В минувшем туре первенства 4-кратный чемпион Германии на выезде уступил со счетом 0:2 лидирующему «Санкт-Паули». И это поражение стало для него седьмым кряду.

Все прогнозы на футбол

На своей территории «Кайзерслаутерн» в текущем розыгрыше второй Бундеслиги по четыре раза побеждал и терпел фиаско, а также один поединок свел вничью.

«Шальке»

«Шальке» также этот сезон проводит не лучшим образом. Он находится в турнирной таблице на строку выше предстоящего противника, имея в активе на два очка больше.

Правда, клуб из Гельзенкирхена в своем последнем отрезке имеет не такую удручающую статистику. В предыдущих пяти поединках первенства он по два раза побеждал и уступал, а также раз сыграл вничью.

Календарь и таблица Бундеслиги

В своей последней проведенной игре чемпионата «кобальтовые» на своем поле потерпели фиаско от «Гамбурга» 0:2. И этой неудачей они прервали 3-матчевую серию без поражений, в которой дважды победили.

На выезде в текущем первенстве второй лиги «Шальке» проиграл шесть встреч из девяти сыгранных, два поединка он смог выиграть и расписал одну мировую.

В первом круге этого чемпионата «Шальке» на своем поле разгроми предстоящего оппонента со счетом 3:0. И этот поединок стал для команд первым очным за 11 лет.

Прогноз и ставки

В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Кайзерслаутерна» — 2.39, победа «Шальке» — 2.76, ничья — 3.65.

Так как обе команды имеют большие проблемы с результативностью, то в их очном противостоянии вряд ли стоит ждать верхового исхода.

А что касаемо исхода, то рискнем здесь поставить на мировую, потому что вряд ли кто-то из команд будет сильно рисковать в этом поединке.