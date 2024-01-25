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    Динамовцы совершат блицкриг

    «Динамо» — «Аль-Вакра». Ставка (к. 2.36) и прогноз на футбол, товарищеский матч, 25 января 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Динамо» — «Аль-Вакра»
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    Федор Смолов
    «Динамо» сыграет на своем поле с «Аль-Вакрой» в рамках международного товарищеского матча. Матч пройдет 25 января, начало — в 11:00 мск. «Динамо» — «Аль-Вакра»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

    «Динамо»

    Команда Марцела Лички проводит приличный сезон. Динамовцы ушли на зимний перерыв на третьей строчке турнирной таблицы.

    Москвичи сильны, но стабильности пока не хватает. Зато блистает Константин Тюкавин, отличившийся 8 голами в РПЛ.

    Свой предыдущий поединок команда провела не столь успешно. «Динамо» не сумело переиграть «Факел» (1:1).

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    Да и вообще, атака москвичей не столь результативна. Опытный Федор Смолов отличился в чемпионате лишь 4 голами.

    И уж точно в этой встрече «Динамо» будет активно атаковать. Команда Лички явно постарается начать серию контрольных поединков продуктивно.

    «Аль-Вакра»

    Эта команда продуктивно выступает в катарском чемпионате. Там она находится на 2 месте, сражаясь за чемпионский титул.

    Причем «Аль-Вакра» отстает от лидера всего на 4 очка. Между тем, проиграла команда всего один раз в чемпионате.

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    • В своем последнем поединке команда разжилась тремя очками. «Аль-Вакра» не оставила шансов обороне «Муайтера» (4:2).

    Причем действующая победная серия команды составляет три матча. Правда, меньше двух мячей в этих поединках «Аль-Вакра» не пропускала.

    «Аль-Вакра» явно будет действовать вторым номером. Катарцы способны дать бой динамовцам, но проблемы в обороне могут этому помешать.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Динамо» предлагают — 1.92.

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    На викторию «Аль-Вакры» дают — 4.20, ничья оценена — в 3.91.

    Команда Лички наверняка проявит атакующую активность с первых минут поединка.

    Наш прогноз — Победа «Динамо» в 1 тайме. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.36. Еще вариант для ставки — Обе забьют во 2 тайме за 2.89.

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    «Динамо» — «Аль-Вакра»: прогноз, ставка (2.36), статистика, коэффициенты матча 25.01.2024. Прогнозы на футбол. Динамовцы совершат блицкриг
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