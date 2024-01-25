«Динамо»
Команда Марцела Лички проводит приличный сезон. Динамовцы ушли на зимний перерыв на третьей строчке турнирной таблицы.
Москвичи сильны, но стабильности пока не хватает. Зато блистает Константин Тюкавин, отличившийся 8 голами в РПЛ.
Свой предыдущий поединок команда провела не столь успешно. «Динамо» не сумело переиграть «Факел» (1:1).
Да и вообще, атака москвичей не столь результативна. Опытный Федор Смолов отличился в чемпионате лишь 4 голами.
И уж точно в этой встрече «Динамо» будет активно атаковать. Команда Лички явно постарается начать серию контрольных поединков продуктивно.
«Аль-Вакра»
Эта команда продуктивно выступает в катарском чемпионате. Там она находится на 2 месте, сражаясь за чемпионский титул.
Причем «Аль-Вакра» отстает от лидера всего на 4 очка. Между тем, проиграла команда всего один раз в чемпионате.
В своем последнем поединке команда разжилась тремя очками. «Аль-Вакра» не оставила шансов обороне «Муайтера» (4:2).
Причем действующая победная серия команды составляет три матча. Правда, меньше двух мячей в этих поединках «Аль-Вакра» не пропускала.
«Аль-Вакра» явно будет действовать вторым номером. Катарцы способны дать бой динамовцам, но проблемы в обороне могут этому помешать.
Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Динамо» предлагают — 1.92.
На викторию «Аль-Вакры» дают — 4.20, ничья оценена — в 3.91.
Команда Лички
Наш прогноз — Победа «Динамо» в 1 тайме. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.36. Еще вариант для ставки — Обе забьют во 2 тайме за 2.89.