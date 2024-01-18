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    Кот-д'Ивуар обыграет Нигерию в результативном матче?

    Кот-д'Ивуар — Нигерия. Ставка (к. 3.26) и прогноз на Кубок африканских наций 18 ноября 2024 года

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    Секо Фофана
    Сборная Кот-д'Ивуара сыграет против Нигерии во втором туре группового этапа Кубка африканских наций. Матч пройдет 18 ноября в Абиджане (Кот-д'Ивуар), начало — в 20:00 мск. Кот-д'Ивуар — Нигерия: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.
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    Футбол. Кубок Африки-2023. Группа A 18 Января 2024 года
    Кот-д Ивуар
  • Кубок Африки-2023. Группа A
    •  Кот-д Ивуар 20:00 Нигерия Нигерия
  • Абуджа
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    Кот-д'Ивуар

    Сборная Кот-д'Ивуара начала домашний Кубок Африки с уверенной победы над Гвинеей-Бисау (2:0).

    Ивуарийцы забили по голу в начале каждого тайма, после чего спокойно играли по счету.

    Коэффициенты матча Кот-д Ивуар — Нигерия

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    Победная серия Кот-д'Ивуара теперь составляет четыре матча.

    Команда Жан-Луи Гассе перед этим обыграла Сейшельские острова (9:0) и Гамбию в отборе на ЧМ-2026 и Сьерра-Леоне в рамках товарищеского матча.

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    • Кот-д'Ивуар проиграл лишь один из десяти последних матчей. Правда, на этом отрезке у него почти не было серьезных соперников.

    Нигерия

    Сборная Нигерии в первом туре сыграла вничью с Экваториальной Гвинеей — 1:1.

    С учетом того, что на победу экваториальных гвинейцев можно было поставить за 9.80, очевидно, что этот результат стал разочарованием для «Суперорлов».

    Более того, нигерийцам пришлось отыгрываться. Ответный гол забил главная звезда команды Виктор Осимхен.

    Все прогнозы на футбол

    Безвыигрышная серия Нигерии составляет уже четыре матча. В трех случаях, правда, была зафиксирована ничья (везде — 1:1).

    Прогноз и ставка

    На Кот-д'Ивуар в этом матче можно поставить за 2.07, ничью букмекеры предлагают за 3.04, а победу Нигерии — за 4.15.

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    Ивуарийцы на своем поле вряд ли будут чересчур осторожничать — местная публика просто не поймет их в таком случае. Поэтому вполне вероятно, что игра получится зрелищной и результативной.

    Ставка — обе команды забьют + тотал больше 2,5 за 3.26.

    Для Кубка Африки это чересчур смелый выбор, но в данном случае такой сценарий возможен.

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    Кот-д'Ивуар — Нигерия: прогноз, ставка (3.26), статистика, коэффициенты матча 18.01.2024. Прогнозы на футбол. Кот-д'Ивуар обыграет Нигерию в результативном матче?
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