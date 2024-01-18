Египет
Сборная Египта в первом матче не смогла выиграть у Мозамбика. Здесь всего лишь ничья — 2:2.
Египтяне забили быстрый гол, но во втором тайме пропустили два мяча в течение трех минут, после чего с трудом отыгрались.
Коэффициенты матча Египет — Гана
Мохамед Салах уже в компенсированное время реализовал пенальти, назначенный после видеопросмотра.
Команда Руя Витории явно рассчитывала на другой результат, но в итоге пропустили два гола после двух ударов в створ.
Гана
Сборная Ганы тем временем провалила первый матч, проиграв команде Кабо-Верде (1:2).
«Черные звезды» просто ужасно сыграли в защите — это был самый настоящий проходной двор.
С такой обороной будет сложно рассчитывать даже на выход из группы. К слову, в ноябре команда Криса Хьютона проиграла Коморам (0:1) в отборочном турнире ЧМ-2026.
Гана проиграла четыре из шести последних матчей. Пока что она является основным претендентом на главное разочарование турнира.
Прогноз и ставка
На сборную Египта можно поставить за 1.91, ничью букмекеры предлагают за 3.22, а победу Ганы — за 4.55.
Обе команды неудачно сыграли в первом туре, но Египет все-таки был не так плох, как Гана. Скорее всего, Салах воспользуется проблемами «черных звезд».
Ставка — победа Египта за 1.91.