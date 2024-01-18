Сборная Египта сыграет против Ганы во втором туре группового этапа Кубка африканских наций. Матч пройдет 18 ноября в Абиджане (Кот-д'Ивуар), начало — в 23:00 мск. Египет — Гана: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

Египет

Сборная Египта в первом матче не смогла выиграть у Мозамбика. Здесь всего лишь ничья — 2:2.

Египтяне забили быстрый гол, но во втором тайме пропустили два мяча в течение трех минут, после чего с трудом отыгрались.

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Мохамед Салах уже в компенсированное время реализовал пенальти, назначенный после видеопросмотра.

Команда Руя Витории явно рассчитывала на другой результат, но в итоге пропустили два гола после двух ударов в створ.

Гана

Сборная Ганы тем временем провалила первый матч, проиграв команде Кабо-Верде (1:2).

«Черные звезды» просто ужасно сыграли в защите — это был самый настоящий проходной двор.

С такой обороной будет сложно рассчитывать даже на выход из группы. К слову, в ноябре команда Криса Хьютона проиграла Коморам (0:1) в отборочном турнире ЧМ-2026.

Все прогнозы на футбол

Гана проиграла четыре из шести последних матчей. Пока что она является основным претендентом на главное разочарование турнира.

Прогноз и ставка

На сборную Египта можно поставить за 1.91, ничью букмекеры предлагают за 3.22, а победу Ганы — за 4.55.

Обе команды неудачно сыграли в первом туре, но Египет все-таки был не так плох, как Гана. Скорее всего, Салах воспользуется проблемами «черных звезд».

Ставка — победа Египта за 1.91.